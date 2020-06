Peović prozvala Huića za sukob interesa, Huić tvrdi: ‘To što govori je utuživo!’

U predizbornom Pressingu N1 televizije o smjeru ključnih javnih politika, privatnom i javnom ulozi države, tržištu i privatnoj imovini raspravljaju Katarina Peović iz Radničke fronte (Možemo! – Nova ljevica – Radnička fronta – ORAH – Zagreb je naš – Za grad) i Davor Huić (Pametno, Fokus, Stranka s imenom i prezimenom).

Kakvu bi Hrvatsku voljeli vidjeti za pet godina

”Sada imamo elite koje vode svoje politike, ne u korist većine. Mi smo za Hrvatsku u čijem središtu žive ljudi koji žele živjeti od svog rada. U predizborno vrijeme svi će govoriti da smo za solidarnije i pravednije društvo. Materijalni životi napadnuti su privatizacijom, rezanjem socijalne države. idu protiv radne, obespravljene većine. Važno je uključivati građane u proces odlučivanja, samo sudjelovanjem u odlučivanja oni mogu početi biti odgovorni, ne možemo to odgađati, kompetencija se stječe kroz proces demokratizacije”, izjavila je Peović.

Huić je izjavio kako želi ”manje poreze, reformu lokalne samouprave… Sve te politike su provedene od strane naših koalicijskih parntera u Svetoj Nedjelji i to uspješno, imamo recept i dokaz da funkcionira” na što je Peović izjavila kako je primjer Svete Nedjelje loš, te dodala

”Politike koje zagovara Huić nas vodi gdje jesmo, rezanje javnog sektora, to zastupa njegova politika opcija. Ovdje se radi o viziji društva koju zagovara klijentelistička skupina koje ne skriva povezanost s lobistima, takve lobističke skupine su u Južnoj Americi dovodile desne populiste na vlasti. Važno je da se razgraniči što znači politika za većinu”.

”Nisam protiv socijalne države, ja sam za povećanje efikasnosti javnog sektora, posebno u administraciji. U čemu je problem s primjerom Sv. Nedjelje? To je grad koji je privukao investicije, uveo transparentnost javnog proračuna, reducirao administraciju. Ako ste protiv takve vizije, za što ste? Osim da se otima imovina građana. To ste predložili, konfiskaciju štednje iznad 100 tisuća eura, odnosi li se to i na stanove?”, upitao ju je Huić.

Upitana za pojašnjenje oko izjave da bi dio štednje uzela u borbi s krizom, Peović je izjavila kako je to laž, te dodala:

”Nitko nije govorio o konfiskaciji imovine, bilo je rečeno – preraspodjela, progresivno oporezivanje najbogatijih, mi smo spominjali 100 tisuća eura koje garantira državna agencija. Govorili smo o potrebi preraspodjele, progresivno oporezivanje najbogatijih”

Upitana potom je li izjavila da je potrebno uključiti akumulirano bogatstvo onih koji se njime ne koriste, Peović je kazala kako je bilo je riječi o preraspodjeli., a potom se okrenula na Huića:

”Specifično je i indikativno da Huić govori o predstavljanju većine kojoj mi želimo uzimati. Od poreznih obveznika sišu novac, nije simptomatično da je bio angažiran i u Josipovićevoj kampanji pa je morao odstupiti, ne budimo naivni’‘

Voditelji je potom upitala Huića laže li gospođa Peović, na što je Huić dao potvrdan odgovor, te dodao kako to što Peović govori je utuživo.

”Pokušava se kriminalizirati poštena poduzetnička aktivnost, je li ilegalno da čovjek radi s državom, ide na natječaje? Je li bolje da poduzetnika nema?”, dodao je Huić, na što je Peović odgovorila protupitanjem je li radio s Vladom Tihomira Oreškovića i bio savjetnik, te je li bio u sukobu interesa?

”Slika koju hoćete oslikati da moje firme posluju s državom, to je u malom i nebitnom djelu”, odgovorio je Huić, na što je Peović dobacila kako 2,3 milijuna nije mali iznos.

Huić je pojasnio kako je riječ o ugovorima koji su postojali i prije. ”To su ugovori stariji 10-15 godina od toga. Vi pokušavate kriminalzirati jednu običnu poslovnu aktivnost.”

Upitani su i koje bi tri mjere uveli u ovom kriznom razdovlju.

”Postoje različite pozicije: da kreiramo vladu i da podržimo manjinsku vladu, s obzirom na našu političku snagu sve ćemo učiniti da spriječimo desnu vladu, i tada bismo podržali manjinsku vladu SDP-a. Usuglasili bismo mjere s partnerima, uključivale bi dizanje minimalne plaće, poreznu reformu. Dugoročno, ako bi bili u situaciji da kreiramo politike po želji, to je politika zelene reindustrijalizacije, to je jedan od nužnih poteza. Sveli smo se na turizam i uslužne djelatnosti, to je neodrživo. Napravili bismo analizu sektora koji na sebe mogu vući druge sektore, poput Đure Đakovića, i vidjeti koje se popratne industrije na njih mogu vezati. Moramo imati industriju koja pokreće malo i srednje poduzetništvo. Ograničeni smo rentijerskim tipom privrede i uvozom”, izjavila je Peović.

”Spomenuli ste manje i srednje poduzetništvo, a kaže da je bolje kada nema poduzetnika. U krizi trebamo napraviti stvari koje predlažemo, smanjiti porezno i administrativno opterećenje, poduzetnicima otvoriti prostor da pokreću posao i vratiti se na razinu prije krize, imat ćemo recesiju od oko 10 posto. Važno je da opet ne bude radikalnog zatvaranja kakvo je bilo tijekom tri mjeseca. Inzistirali bismo da uvedemo razinu transparentnosti kao u Sv. Nedjelji. Hrvatska ima visok udio turizma u BDP-u, to je dobro u dobrim vremenima, u krizama ne. No Hrvatska ne ovisi toliko u turizmu koliko se smatra, robni izvoz je rastao 50 posto. To su firme koje su našle tržišne niše, uključile se austrijske, njemačke lance”, odgovorio je Huić.

Upitani o percepcija da su u javnom sektoru uhljebi, u privatnom kapitalisti?

Huić je odgovorio: ”Osobno ne koristim termin uhljeb. Mislimo na osobu koja je preko stranačkih veza došla na izmišljeno radno mjesto i višak je. U djelu javnog sektora ima prostora za uštede, no ne govorimo o kirurgu koji operira srce, učiteljima, pilotima, policajcima. Ne govorimo o ljudima koji kreiraju javna dobra i usluge, već onima koji ne rade.”, dok je Peović opet iskoristila trenutak za napad na Huića:

‘‘Huškanje na javni sektor koje je temeljno ni na čemu, uvijek ima sektora koji nisu funkcionalni. Spominjem Huićevu izjavu u kojoj poduzetnika uspoređuje sa statusom Židova u nacizmu, to čujemo od ove sociopatske opcije, govore da nećemo izdržati lockdown, žrtvovali bi živote onih koji su ionako najizloženiji i dali na prvu liniju medicinsko osoblje”, na što joj je Huić odgovorio kako ona vodi kampanju protiv poduzetnika, te kako je njemu upravo to sociopatski.

Razgovarali su i o potrebi reforme javnog sektora.

”Provizorno se osuđuje cijeli javni sektor, problem je klijentelistička država koja zapošljava one sa stranačkom iskaznicom, takav je i Huić. Čak mislim da je poštenije da imate stranačku iskaznicu i radite s državom. Orešković vas uzima kao savjetnika predsjednika Vlade i vaša firma s tim uredom ima ugovor, to budi sumnju. Da imate stranačku iskaznicu bilo bi nam jasnije kojoj opciji služite”, zaključila je Peović, na što joj je Huić kratko odgovorio: ”Implikacija je pogrešna. Sve je išlo preko javnog natječaja.”

O zdravstvenom sustavu Peović je kazala kako smatra da nije dobra odluka privatizirati zdravstvo, već da ga je važno zaštitit od daljnje privatizacije.

Huić pak vidi problem u izostanku nadzora nad troškovima HZZO-a a koji se navodi povećavaju svake godine, dodavši kako je potrebno objediniti javnu nabavu, te povezati bolnice radfi preraspodjele opterećenosti ustvrdivši kako nitko ne zagovara privatiaciju.

”Mi mislimo da bi se trebalo integrirati dio zdravstvenog sektora koji je privatan u javni. Imamo javno zdravstvo i privatni sustav dostupan samo bogatijima”, dodao je Huić.

Problem obrazovnog sektora jedna je od glavnih tema uoči parlamentarnih izbora.

Peović je tako ustvrdila kako ”osiguravanje kvalitete i dostupnosti jednake usluge svima se gube ako sve prepustimo tržištu. Opasni su programi koji smatraju da najviše treba štedjeti na čovjeku, nastavniku kojih je navodno manje. Treba zaštiti radnike u obrazovnom sustavu, imamo dobre fakultete i škole no u njih se treba ulagati. Ne možemo o javnom zdravstvu i obrazovanju govoriti ako ne pokrenemo privrednu djelatnost. Država je nezamjenjiv faktor u zaštiti tih sektora. Ako imamo rast, ne znači nužno bolji život za većinu”, dok je Huić dodao:

”Mislio sam da ćete i Venezuelu spomenuti kao primjer, jer kada se vaši ekonomski principi dosljedno primjene, to završi borbama na ulicama. Vi možete u javnom školstvu uvesti konkurenciju jer ona vodi ka izvrsnosti, to fali u našem visokom školstvu. Trebalo bi uvesti vaučerizaciju da javni i privatni fakulteti imaju jednak tretman i da djeca biraju gdje će. Da imamo konkurenciju i da roditelji koji su cijeli život kroz poreze odvajali za javno školstvo sada ne moraju još novca odvojiti za privatnu školu.”.

Peović je na to dodala kako ona ne želi vidjeti vaučerizaciju obrazovanja u zemlji u kojoj znanstvenici rade u teškim uvjetima. Vizija Radničke fronte je zemlja u kojoj se svatko ima mogućnost liječiti, obrazovati”, dodala je na što joj je Huić postavio pitanje:

”Komunizam možda?”

”Želimo društvo koje se okreće od trke za profitom, kakvo je zagovarao Bernie Sanders. 30 godina smo slijedili naputke koje čujemo ovdje. Privatizacije i pretvorba su proglašene koruptivnim. Pojačavanje konkurentskih elemenata i tržišne privrede ne može nam donijeti ništa dobro”, odgovorila je Peović.

Huić je za kraj zaključio kako se zalaže za to da Hrvatska ider u smjeru zemalja poput Irske, Češke, a ne u smjeru propalih komunističkih eksperimenata. ”Pitanje za Peović. u programskim ciljevima je ukidanje kapitalističkog sustava, ukidanje vlasništva nad sredstvima za proizvodnju, je li to protuustavna stvar?”, završio je Huić.

”Nama je cilj postaviti pitanje možemo li organizirati društvo da većina stekne pravo na temeljne potrebe koje su svima ugrožene politikama koje vi zagovarate”, kratka je bila Peović, dok je Huić nadodao: ”Temeljne slobode kao pravo na vlasništvo i život ne možete mijenjati referendumima.”