‘PALI VATRU NON STOP’ PENAVA REKAO ŠTO MISLI O PUPOVCU! ‘SDSS i on rade sve protiv građana RH’

Autor: DNEVNO

Vukovarski gradonačelnik Ivan Penava osudio je skupinu navijača koji su na zagrebačkoj Kustošiji razvili transparent kojim su pozivali na nasilje nad srpskim ženama i djecom.

No, Penava se obrušio na predsjedinika SDSS-a Milorada Pupovca, koji je poručio da su za takve poruke mržnje krivi političari koji žele osvojiti vlast na antimanjinskoj, posebno antisrpskoj politici.

Naglasio je da, kada uopće govori o tome, treba pogledati i drugu stranu pa također reagirati.

“Transparent je apsolutno za svaku osudu i ne treba ni sekundu dvojiti o tome kakav je stav mene osobno i Domovinskog pokreta. To je nešto što apsolutno treba zabraniti i kazniti da se ne ponovi.

Međutim, komentirati Pupovca na tu temu je besmisleno, degutantno. Pupovac je taj koji pali vatru non stop, sve ove godine radi kako bi Hrvatsku prikazao u što ružnijem svjetlu. Prije nekoliko dana nogometni klub Crvena zvezda poklonila je dres osuđenom ratnom zločincu, a gdje je on bio tada? On kontinuirano radi kontra interesa hrvatske države i Hrvata, njega zanima samo jedna strana priče, nema mrvu objektivnosti”, kaže Penava.

Penava nekoliko takvih incidenata ne smatra da su odraz stanja u društvu već poručuje da se radi o pojedincima i pojedinim incidentima, piše 24sata.

“Činjenica da ima takvih ljudi ne treba nikog držati uspavanim, treba reagirati na svaki takav incident, kontinuirano slati poruke da su neke stvari neprihvatljive. Ali normalno i zdravo društvo je koje ima takve ekstreme i s jedne i s druge strane. Da svi isto razmišljamo kao jedno, da se isto ponašamo opet ne bi valjalo jer znamo svi kako su priče o jednoumlju u komunističkom sustavu završile”, navodi Penava.

Upitan je li uvjet za formiranje vlasti Domovinskog pokreta s HDZ-om da u njoj nema Pupovca, Penava je poručio kako je njegov stav tu vrlo jasan.

“Ja s Pupovcem i SDSS-om nemam što tražiti. Oni rade protiv svih građana RH, bez obzira na nacionalnost i to na jedan vrlo klijentelistički način da svi koji su članovi te skupine vrlo dobro žive od toga čime se bave, ali na destruktivan način i štete društvu u kojem žive i kojeg su dio. I zato se apsolutno nikako ne vidim u ikakvoj relaciji ni korelaciji s njim”, rekao je Penava.