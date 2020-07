Osim u Mostaru, u redovima na biralištima čeka se i u Zagrebu

Osim u Mostaru gdje su od jutra zabilježene velike gužve, dosad nikad viđeni redovi za obavljanje građanske dužnosti, stvorili su ne na nekim biračkim mjestima u Zagrebu. Tako je i pred Klasičnom gimnazijom, gdje glasuju svi oni koji imaju prebivalište u hrvatskom glavnom gradu, a na današnji dan nisu otišli svojim kućama te žele iskoristiti svoje biračko pravo.

Kako ističe Gong i Državno izborno povjerenstvo, izbori zasad prolaze u miru i tišini. Osim gužve na pojedinim biračkim mjestima i nekolicine pritužbi građana u samoizolaciji izvan svog mjesta prebivališta, tijekom jutra sve je prošlo mirno.

Bilo je nekoliko nezgodnih situacija poput one da više građana u samoizolaciji izvan svog prebivališta ne mogu ostvariti svoje biračko pravo te incidenta na glasačkom mjestu u Gračanima gdje je glasao Miroslav Škoro. U jednom trenu, oko njega se stvorila velika gužva i dosta novinara pa je predsjednica biračkog odbora zatražila da svi izađu inače će ona zatvoriti to birališno mjesto. No, sve se mirno završilo.

Sljedeća izlaznost objavit će se u 17 sati.