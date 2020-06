NOVI DETALJI: Foretić nije članica SDP-a, a i pokazala je što misli o Bernardiću

Autor: Dnevno

Predstavljanje kulturnog programa Restart koalicije ostalo je u sjeni pokušaja izlaganja kazališne redateljice i scenaristice Morane Foretić, koja je doživjela napad panike.

Foretić, koja je na službenim SDP-ovim stranicama predstavljena kao predsjednica SDP-ova Savjeta za kulturu i medije, doznaje Jutarnji, to nije, potvrdila je sama Foretić.

Osim što tako nikad nije bila imenovana na tu dužnost, Foretić nije ni članica SDP-a, tvrdi.

Nakon njenog napadaja panike, mnogi su se sjetili i kako je Foretić gostovala u emisiji ”N1 Fokus”, koja okuplja grupu građana koji potom komentiraju političare i stranke uoči parlamentarnih izbora.

Za gostovanje u ovoj emisiji Foretić se predstavila kao ”obična građanka” i ”nezadovoljna simpatizerka lijevih opcija”, dok ni N1 televizija, ni agencija koja za njih radi ove grupe, nisu imala saznanja da je povezana sa SDP-om. U upitniku je bila upitana na je li simpatizerka neke stranke i da je rekla da je, ne preciziravši pak koje.

Morana Foretić nije članica stranke, ali je na funkciji zamjenice predsjednice SDP-ova Savjeta za kulturu. Budući da je predsjednica Katarina Krpan nedavno dala ostavku iz osobnih razloga, netko je ispred stranke i koalicije trebao predstaviti program za kulturu. Kako je Foretić zamjenica, bilo je logično da ona to napravi, ali zbog napadaja panike to nije dobro ispalo, a to je upravo njena zamjenica Foretić.

Zanimljivo je i kako je na pitanje novinara N1 televizije Hrvoje Krešić postavio je li predsjednik Davor Bernardić vođa, odnosno da dignu ruku u zrak svi koji tako misle.

Nitko nije digao ruku, pa ni Foretić.

Evo kako Foretić objašnjava svoju reakciju na pitanje o čelniku SDP-a:

”Kada su pitali za Davora Bernardića je li lider, nisam digla ruku i time sam samo pokazala što mislim. Nisam članica stranke, nego simpatizerka i mogla sam sudjelovati u istraživanju na N1. A kada je riječ o predstavljanju programa, bila sam pozvana jer je predsjednica dala ostavku, što ja nisam znala”, odgovorila je između ostalog Foretić za Jutarnji.