NOVE PREDIZBORNE ANKETE: Jedna lista iznenađujuće osvaja mandat! Evo tko sve ulazi u Sabor…

Autor: Dnevno

Donosimo vam HRejting – istraživanje preferencija birača koje je za HRT provela agencija Promocija plus. Riječ je o prvoj velikoj anketi po izbornim jedinicama koja je provedena od 14. do 22. lipnja. Uzorak je 6 tisuća ispitanika, a maksimalna pogreška po izbornoj jedinici je +/- četiri posto. S obzirom na to da je riječ o rezultatima za 10 izbornih jedinica, objavljivat ćemo ih po danima. Kao i obično, kroz istraživanje nas vodi Tatjana Munižaba.

U 2. izbornoj jedinici u igri za mandate je pet političkih opcija:

Prvi izbor birača je Restart koalicija koju u ovoj izbornoj jedinici predvodi Rajko Ostojić. Dobivaju 31%.

Lista HDZ-a i HSLS-a na čelu s Gordanom Jandrokovićem osvaja tri posto manje (28,0%).

Miroslav Škoro, koji u 2. izbornoj jedinici predvodi koaliciju svog Domovinskog pokreta, Suverenista, Bloka za Hrvatsku, HKS-a, Hrasta, Grujićeve Stranke umirovljenika i Zelene liste dobiva oko 11% (11,3%).

U borbi za mandat još su Mostov predvodnik Nino Raspudić sa 4,6%, ali zbog d’Hondtove metode preračunavanja glasova i Bandićeva stranka rada i solidarnosti iako u anketi dobiva samo 3,6%.

• Evo kakvo je stanje u Drugoj izbornoj jedinici kada te postotke pretočimo u mandate:

U skladu s d’Hondtovom metodom preračunavanja protiv koje mnogi negoduju, ali bolju dosad nitko nije ponudio, mandati se moraju podijeliti na takozvane fiksne i rubne.

Na fiksne statistička pogreška od 4% nema utjecaja. Takvih je sigurnih mandata prema HRejtingu u 2. izbornoj jedinici – 13. Šest ih pripada SDP-ovoj koaliciji, pet HDZ-ovoj i dva koaliciji Domovinskog pokreta.

Onaj preostali – 14. mandat je rubni, jer d’Hondtovom metodom preračunavanja glasova u mandate mogle bi ga osvojiti četiri liste (Restart, HDZ, Most, BM 365). Prema našoj anketi najviše šansi ima Most.

Evo kakva je situacija u Trećoj izbornoj jedinici:

U Trećoj izbornoj jedinici, koja obuhvaća cijelu Krapinsko-zagorsku, Varaždinsku i Međimursku županiju, izborni prag prelaze samo dvije političke opcije.

Prva je Restart koalicija s oko 42% (41,8%) biračke potpore, a drugi s gotovo 20% manje – HDZ (22,4%).

Šanse za ulazak u Sabor anketa još daje koaliciji predvođenoj Domovinskim pokretom (4,7%) te izjednačenom HNS-u i koaliciji Čačićevih Reformista (3,9%).

12 fiksnih ili sigurnih mandata dijele Restart i HDZ i to u omjeru 8 prema 4 u korist Restarta. Za preostala dva mandata bori se pet lista, ali su mu Restart i Domovinski pokret bliže nego HDZ, HNS i Reformisti.

Evo kako stvari stoje u Četvrtoj izbornoj jedinici koja obuhvaća cijelu Virovitičko-podravsku i Osječko-baranjsku županiju:

Da će u Hrvatskom saboru imati zastupnike iz 4. izborne jedinice, sigurne prema HRejtingu mogu biti samo tri liste i to ovim redoslijedom:

Prvi HDZ s malo više od 32% (32,4%). Druga, s 10% manje – koalicija Miroslava Škore (22,2%) i treća Restart koalicija koja je blizu 19% (18,7%).

Kad se ovi postoci preračunaju u mandate, od 13 fiksnih HDZ dobiva 6, koalicija predvođena Domovinskim pokretom 4, koalicija predvođena SDP-om 3. Ta se koalicija s HDZ-om bori za ono još jedno preostalo zastupničko mjesto u 4. izbornoj jedinici, s time da mu je – prema d’Hondtovoj metodi preračunavanja- bliže HDZ.