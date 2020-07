Mrtva trka sučeljavanja Plenković-Bernardić, prepucavanje na najjače, bez sadržaja

Demokrati i Hrvatski Laburisti poručili kako sučeljavanje pokazuje koliko ni Bernardića ni Plenkovića nije briga što će se događati s radnicama, radnicima, građankama i građanima nakon izbora.

“Bero je odsutan u svojim mislima, a Plenković bahato farba svijetlim bojama sadašnjosti i budućnosti zemlje”, poručio je Mirando Mrsić, predsjednik Demokrata.

Daleko su obojica od realne slike koju svaki dan žive hrvatske građanke i građani, rekao je Mrsić. Pitanje svih pitanja je gdje je registrator iz kojega Bero vadi te silne papire, kazao je.

Mrtva trka sučeljavanja između Plenkovića i Bernardića, prepuno prepucavanja i cipelarenja, a bez sadržaja i rješenja kako Hrvatsku izvući iz teške ekonomske i zdravstvene teme.

“Kada bi se Plenković i Bernardić spustili sa svojih planeta među ljude, radnice i radnike, znali bi kakvo je stvarno stanje. Nažalost, to ne vidimo i to žulja naše ljude, a oni za to, jednostavno, ne mare. Sramota!“, zaključio je David Bregovac, predsjednik Hrvatskih laburista.