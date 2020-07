Mario Kapulica: HDZ je izbor onih koji znaju što je u interesu Hrvatske!

Autor: Dnevno

Mario Kapulica je jedan od članova inicijativnog kruga za osnutak HDZ-a 1989., osnivač i prvi predsjednik Mladeži HDZ-a.

Čitavo vrijeme proveo je uz predsjednika Tuđmana, a 1998. godine radio je u njegovom uredu kao pomoćnih savjetnika za nacionalnu sigurnost.

Danas obnaša dužnost člana predsjedništva HDZ-a, predsjednika Zajednice utemeljitelja HDZ-a “dr. Franjo Tuđman” i savjetnik je predsjednika HDZ-a Andreja Plenkovića.

Ovo je drugi puta da je Kapulica kandidat za Sabor RH. Prvi mandat obnašao je od 1995-1999. godine. U svojim istupima stalno naglašava važnost okupljanja oko onih politika koje su usmjerene na ostvarivanje realnih i konkretnih interesa hrvatske države i svih njenih građana. U svojoj nedavnoj objavi poručio da treba gledati u budućnost: „I ako Vam to kažemo mi, koji imamo najviše razloga pozivati se na prošlost i ono što smo napravili tijekom posljednjih trideset godina – vjerujte nam! To je važno za Hrvatsku“. Razgovarali smo o tim i drugim temama i evo što nam je rekao.

Bili ste prvi predsjednik Mladeži HDZ-a, a danas ste predsjednik Zajednice utemeljitelja HDZ-a “dr. Franjo Tuđman” te savjetnik predsjednika HDZ-a Andreja Plenkovića. Kako iz ove današnje perspektive gledate na prošlost, ali i budućnost HDZ-a? Koje su bitne razlike?

Nikada nisam sanjao da ću, kao utemeljitelj HDZ-a i čovjek koji je od prvog dana s Tuđmanom, 2020. sudjelovati na izborima na kojima će neka raznorodna politička grupacija, koja se smatra domoljubnim pokretom, izaći na izbore s programom uspostave hrvatskog suvereniteta i pridružiti se ljevici u zahtjevu da Hrvatska krene ispočetka. Za razliku od takvih „suverenističkih“ pokreta koji napadno, ali bezuspješno, pokušavaju nalikovati na HDZ s početka devedesetih, mi naše temeljne vrijednosti čuvamo, a izvedbu prilagođavamo vremenu i političkom kontekstu u kojem se Hrvatska nalazi. Mislim da je taj pogled na osnaživanje državnosti kroz podizanje standarda, jačanje gospodarstva, međunarodnog položaja i rješavanje ključnih pitanja hrvatske budućnosti, jako važan za sve nas. I da je važno da Hrvatska zadrži taj smjer koji joj daje i političku i financijsku reputaciju kako bi se mogla nositi s izazovima koji su pred nama.

Kakava je perspektiva Zajednice utemeljitelja HDZ-a “dr. Franjo Tuđman”?

Mi smo zajednica koja nosi Tuđmanovo ime i koja okuplja ljude koji su mu se među prvima pridružili. Zato je naša uloga i danas i u budućnosti u tome da govorimo istinu o temeljnim vrijednostima koje su u ključnom trenutku homogenizirale hrvatski narod u uspješnoj borbi za ostvarivanje nacionalnih ciljeva. Tu smo da podsjetimo na sve ono što nas kao narod povezuje, ali i upozoravamo na ono što nas udaljava od ostvarivanja ključnih ciljeva važnih za hrvatsku budućnost.

Kako to mislite?

Mislim na zabrinjavajuću razinu nedoraslosti s kojom neki ulaze u politiku. Sve ono što je bilo protiv Tuđmana 90., sada je protiv HDZ-a. Njima se pridružio dio naših karijerista i nerealiziranih političara i to je otprilike to. Borba protiv HDZ-a najveći je zajednički nazivnik krajnje desnog spektra i to izravno koristi ljevici u Hrvatskoj i to ljudi moraju znati! Onaj tko ne priznaje da je Hrvatska tijekom devedesetih pod Tuđmanovim vodstvom riješila ključna nacionalna pitanja – ne može se pozivati ni na Tuđmana ni na HDZ.

Nedavno ste izjavili za jednu televiziju da ste uvjereni da će u Hrvatskom saboru biti dovoljno zastupnika koji će se priključiti HDZ –u. Što ste pod tim mislili?

Sastav Hrvatskog sabora bit će izraz volje birača, koji svojim predstavnicima daju dvije stvari. Prvo je mandat u Hrvatskom saboru, a drugo je zadaća da nakon izbora formiraju Vladu i počnu rješavati njihove probleme. Ja sam uvjeren da je većina kandidata na ovih dvjestotinjak lista spremna ispuniti obje te zadaće.

Bili ste jedan od najbližih suradnika prvog predsjednika Republike Hrvatske dr. Franje Tuđmana. Mislite li da današnji predsjednik HDZ-a, Andrej Plenković, vodi stranku po načelima Tuđmana?

Od početka govorim da Andrej Plenković, u novim okolnostima, provodi politiku držeći se Tuđmanovih načela. Naše su liste izravan rezultat takvog djelovanja. Plenković je okupio sve i pokazao do sada rijetko viđenu razinu uključivosti. To je napravio jer je posvećen cilju, a to su stabilnost, sigurnost i napredak Hrvatske, bolji život svih njezinih građana. Politika ljudima ne smije visjeti nad glavom i ne treba upravljati svakim segmentom našega života. Gradimo društvo u kojem svatko može normalno funkcionirati u solidnom pravnom i gospodarskom, pa ako hoćete i međunarodnom okviru, i razvijati svoje potencijale.

Jesu li se desnica i ljevica udružile radi micanja HDZ-a s vlasti?

Kada vođa tzv. „domoljubnog pokreta“ kaže da predsjednik vlade može biti prvi čovjek kojeg sretne na kolodvoru, ali ne može biti Plenković, onda je to jasan signal da nešto s tim „pokretom“ nije u redu. Ne znam na kojem su se kolodvoru sreli Škoro i Bernardić, jer nikada do jučer nije rekao da Davor Bernardić neće biti predsjednik vlade ako oni budu u poziciji utjecati na to. Ali to je shvatio tek gledajući RTL. Prema tome, Domovinski pokret nije koalicija stranaka, to je koalicija zavidnika. Tamo su bivši članovi SDP-a, stranke Milana Bandića, Mosta… Kako će se ta koalicija ponašati nakon izbora to ćemo vidjeti. Mi ćemo sigurno pozvati sve da se okupimo oko programa razvoja Hrvatske. Ali je opasno kada lider koji pretendira na mjesto predsjednika hrvatske Vlade, jer smatra da će imati taj potencijal ucjene, na pitanje što bi napravio u prvih šest mjeseci ako bi bio premijer odgovara da je to pitanje „previše hipotetsko“. Pa se onda ‘mesićevski’ vraća na pitanje privatizacije i pljačke. Čudno neko desničarenje…

Zašto čudno?

Zato što ljudi koji su na predsjedničkim izborima otvorena srca podržali verbalno domoljublje kojim im se pristupalo s pozicije „najnovijeg“ desnog pokreta, imaju milijun ciljeva, ali niti jedan od tih ciljeva nije da SDP bude na vlasti. A činjenica je da je to jedini rezultat kojem oni koji ih vode rade u prilog, napadajući i osporavajući HDZ. To su pokazali i predsjednički izbori i o tome nema nikakve dvojbe.

Koja je vaša prognoza parlamentarnih izbora?

HDZ će pobijediti, a Andrej Plenković će biti predsjednik hrvatske Vlade!

Ako uđete u Hrvatski sabor što vaši glasači mogu očekivati od vas?

U politici sam se ponovo angažirao samo iz jednog cilja, a to je da podržim koncept novog hrvatskog suverenizma. Hrvatska demokratska zajednica nastala je kao odgovor na izazove vremena i potrebe rješavanja ključnih pitanja hrvatskog društva. Tako smo krenuli. U prvoj fazi bili smo usmjereni na stvaranje i obranu države. Danas smo ne samo usmjereni na ključna pitanja hrvatske budućnosti, nego imamo i obvezu naglašavati važnosti tog usmjerenja. Posebice jer vidimo da tu poruku danas, osim HDZ-a i njegove Vlade nitko drugi ne šalje. A ona je važna!

Što mislite o Miroslavu Škori kao lideru desnice?

Pridružio se ljevičarskom zahtjevu za „restartiranje“ Hrvatske. Nije mi jasan njegov krajnji politički cilj.

Mislite li da će se SDP-u ovaj put dogoditi ”crni labud” s obzirom na kandidacijske liste sa kojim Bernardić ide na ove izbore?

Uvjeren sam da stranke bez potencijala, koje se udružuju sa sebi sličnim strankama bez potencijala, ne mogu napraviti koaliciju s potencijalom za uspješno vođenje Hrvatske. Sastav njihovih lista je tu sekundarno pitanje.

Kako komentirate izjavu predsjednika SDP-a, Davora Bernardića, da se između prvog predsjednika dr. Tuđmana i predsjednika SFRJ, Josipa Broza Tita, odlučio upravo za Tita?

Takav njegov stav kao pretendenta na mjesto predsjednika vlade otvara pitanje na koje bi to postavke njegova koalicija vratila hrvatsko društvo. Svi znamo kako su izgledala „restartanja“ Hrvatske koje je provodio njegov uzor, recimo ono 1971. godine. To je vrlo opasna poruka lidera stranke, koja uz sve svoje ideološke probleme pokazuje da uopće ne razumije koncept demokracije.

Kako to mislite?

Pa riječ je o stranci koja u svom programu piše da su renta, kapital i nasljedstvo „nedopustive privilegirane pozicije“. Ako svi znamo da bez prava nasljedstva nema privatnog vlasništva, treba se zapitati kakav tip politike možemo očekivati ako takvima damo poluge vlasti. Moram Vam reći da smo mi kao utemeljitelj iznimno sretni što je naša stranka odlučila snažno podržati ljude u privatnom sektoru i što će to nastaviti raditi i tijekom idućeg mandata. Za razliku od SDP-a, koji uopće ne razumije koncept privatnog poduzetništva, koji u svom programu najavljuju da će društvene institucije reagirati ako netko odskoči od prosjeka i koji bi stavili državu u funkciju borbe protiv tržišnog gospodarstva. To je smisao Bernardićeve poruke privrženosti jugoslavenskom diktatoru Titu, nasuprot hrvatskom suverenistu Tuđmanu.

Domovinski pokret i HDZ u koaliciji – vaše procjene?

To vam je dosta čudno. Evo, uzmite na primjer Hasanbegovića. On je nositelj Škorine liste za prvu izbornu jedinicu. Krajem veljače je govorio o „Domoljubnom pokretu“ kao kišobranu pod kojim su se okupile različite političke stranke, različitih svjetonazora, a sad su odjednom svi istog svjetonazora i politike. Čovjek koji je u Saboru napravio stranku koja uopće nije bila na izborima proglašava se autentičnim izrazom volje hrvatskih birača. I onda još kaže da je toliko požrtvovan da je izlaskom iz HDZ-a, naravno ne vraćajući mu saborski mandat, „sve stavio na kocku“. Sada „sve na kocku“ stavlja u Domovinskom pokretu, koji je doveo Milanovića na Pantovčak i u kojem su bivši Josipovićevi savjetnici. Hrvatska demokratska zajednica će se, u to budite uvjereni, kao pobjednik izbora ponašati odgovorno i pozvati na suradnju sve zainteresirane za rješavanje ključnih pitanja hrvatske budućnosti. Hrvatska nema vremena za gubljenje.