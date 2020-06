Marin Miletić: ‘Dosta je bilo HDZ-a, SDP-a, IDS-a, svih koji 30 godina pljačkaju u ime lažnog domoljublja!’

Autor: Dnevno

Danas je Most nezavisnih lista na Jarunu organizirao druženje svojih simpatizera i članova gdje su se novinarima kratko obratili i nositelji lista Zvonimir Troskot, Nikola Grmoja, Nino Raspudić i Marin Miletić.

Zvonimir Troskot na početku je predstavio svoju listu za VII. Izbornu jedinicu rekavši kako su upravo ti ljudi snaga koju Most nudi kao nešto drugačije.

„Pitaju nas šta je to po čemu se mi diferenciramo od svih ostalih stranaka koje su prisutne u političkom javnom životu. To je upravo ova snaga koja će sada biti predstavljena.“

Zvonimiru Troskotu danas su se pridružili i ostali kandidati s Mostove liste za VII. Izbornu jedinicu, a on ih je redom i predstavio: Marko Sladoljev, Tomislav Jelić, Alan Stojan Leskovar, Patricia Vuković, Marin Sladić, Dajana Paušić Podhraški, Jelena Beroš, Josip Juričev Sudac, Dora Kurbaša, Janja Tolić, Ivan Bazina i Hrvoje Hrestak.

„Mislim da smo ovdje danas svi skupljeni oko istog cilja, a to je da s našim talentima, sposobnostima, znanjima i prijateljstvima uspijemo stvoriti jednu kohezivnu cijelinu s kojom ćemo vratiti dostojanstvo Hrvatskoj na onoj razina koja joj zapravo pripada.“ – zaključio je Zvonimir Troskot.

Marin Miletić, nositelj Mostove liste za VIII. Izbornu jedinicu podsjetio je kako su nam bivše vlasti obećavale Hrvatsku kao malu Švicarsku, obećavale su 180 tisuća radnih mjesta, obećavale su štošta, ali nisu ispunili obećanja.

„Naši mladi ne bježe van iz Hrvatske iz želje za putovanjem nego zato jer osjećaju da ovdje nije dobro, da su oni koji su nam obećavali bolju domovinu samo punili vlastite džepove. Mi im danas s ovog mjesta poručujemo – dosta vas je bilo! Dosta je bilo HDZ-a, dosta je bilo SDP-a, dosta je bilo IDS-a, dosta je bilo svih onih koji 30 godina pljačkaju ovu našu zemlju u ime lažnog domoljublja. Mladim ljudima je dosta onih koji jedno govore, drugo rade, a treće – kradu.“

Javnosti se je na kraju kratko obratio i Nikola Grmoja, politički tajnik Mosta i nositelj Mostove liste za VI. Izbornu jedinicu.

„Jedina stvar koju nama neki zamjeraju je to da smo bili na vlasti, a ja mislim da je to naš najveći plus. Zamislite da je netko vladao jednim gradom četiri godine, zamislite da je netko dva puta bio u Vladi i da mu nitko nema za izvući niti jednu jedinu aferu. Mi smo pokušali mijenjati stvari u Hrvatskoj, ali vidjeli smo da se s ovima ne može, vidjeli smo da s njima nema borbe protiv korupcije, vidjeli smo da s njima nema promjene izbornog zakona, vidjeli smo da su oni za status quo, a da smo mi za promijene. I naravno da smo smetnja. Mi smo mogli biti do kraja u Vladi, ali mi na to nismo pristali jer smo željeli mijenjati Hrvatsku. Hrvatski narod može biti siguran da mi nikada nećemo biti ničiji žetončići“, zaključio je Nikola Grmoja.

Nino Raspudić nadovezao se na nogometnu metaforiku koju je spomenuo Zvonimir Troskot.

„Nogometna utakmica polufinala između Engleske i Hrvatske koja se je odigrala prije četiri godine podsjetila me je na ove naše izbore. Englezi su nakon prvog poluvremena govorili ponižavajuće o Hrvatkoj, ali bili su zaboravili da slijedi još drugo poluvrijeme. Čini mi se da je ovo taj trenutak u našoj politici. Vidite kako igraju prljavo i podlo, a to je zapravo pokazatelj panike u kojoj se nalaze. Zato vas pozivam da ova dva tjedna odradimo maksimalno i da slavimo 5. srpnja. Mi smo čisti i čvrsti!“, rekao je Nino Raspudić.