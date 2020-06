KRAJ JEDNE ERE Poznati SDP-ovac odlazi iz politike! Bernardić prelomio: Što se dogodilo?

”Ovo je kraj ove vrste karijere aktivne politike”, izjavila je prije nekoliko dana bivša ministrica vanjskih poslova i nekadašnja predsjednica HNS-a Vesna Pusić, najavljujući svojevoljan odlazak u političku mirovinu. Da se s politikom ne misli više baviti u razgovoru za naš tjednik 7dnevno prije više od pola godina otkrio je HDSSB-ov Branimir Glavaš, koji je odlučio posvetiti se zamornim sudskim procesima, koji nikako da okončaju, na srpanjskim izborima boje Glavaševe stranke braniti će tako njegov mladi kolega Josip Salapić.

U mirovinu odlazi i Zdravko Ronko, nekadašnji gradonačelnik Požege, ali i požeško-slavonski župan koji se u proteklom saborskom mandatu rastao sa Bernardićem i njegovim SDP-om pridružujući se Milanu Bandiću i njegovom nezavisnom zastupničkom Klubu kroz kojega je davao potporu Plenkovićevoj vladi. Iako u mirovinu neće, u narednom sazivu Sabora više nećemo gledati ni Milijana Brkića ni njegova partnera Miru Kovača, dvojac je ovo koji je podbacio na unutarstranačkim izborima u vladajućoj stranci te se shodno tome niti neće naći na popisu potencijalnih saborskih zastupnika. U sabornici više nećemo moći gledati niti Gorana Marića, a zajedno s njime odlaze i Lovro Kuščević te Milan Kujundžić, iz politike pak dugoročno izlazi bivši ministar Tolušić koji se pod sumnjivim okolnostima bacio u vinogradarski biznis. na nastavak političke karijere može zaboraviti i Josipa Rimac, a uz to dakako i bivši šef vladajuće stranke Tomislav Karamarko, vrlo je upitno hoće li se saborskih klupa domoći Bruna Esih, no sigurno je da u sabornicu neće Darinko Kosor, do Sabora će teško doći Mirando Mrsić, a u sabornicu gotovo sigurno neće ući Milanka Opačić, Tomislav Sauchka i Siniša Varga, no možda je najveće iznaneđenje to da u političku mirovinu odlazi SDP-ov doajen Nenad Stazić koji se neće pojaviti na stranačkim listama za Sabor, Bernardić je naime procijenio da je vrijeme za neke nove ljude, i nova mlada lica.

Stazić je, kažu nam u Partiji zreo za mirovinu, pa se ni sam nije previše protivio ovoj odluci stranačkog rukovodstva.