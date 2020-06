KOJE PRIZEMLJENJE! Bauk prozvao Pranića zbog Istanbulske konvencije, ali ovakav odgovor Pranića nije mogao ni sanjati!

Autor: Dnevno

Mjesec dana prije parlamentarnih izbora dogovorena je koalicija kojoj je cilj okrupnjavanje političkog centra. Stranka s imenom i prezimenom, stranka Fokus i stranka Pametno zajednički izlaze na parlamentarne izbore u svim izbornim jedinicama. Dogovori su trajali oko tjedan dana, kada je predsjednica stranke Pametno Marijana Puljak pozvala na zajedničke pregovore.

Cilj im je da glasovi budu kompaktni, a koaliciju će predstaviti sutra na pressici u Bjelovaru. Iz koalicije su naglasili kako žele spriječiti rasipanje glasova na centru i omogućiti da birači centra imaju predstavnike u Saboru kako o vladajućoj većini ne bi odlučivali desni ili lijevi ekstremi.

Na čelu stranke S imenom i prezimenom je bivši ministar Ivan Kovačić. Nova stranka Fokus je stranka centra s predsjednikom Davorom Nađijem, zamjenikom gradonačelnika Svete Nedelje, dok je Marijana Puljak na čelu liberalne stranke Pametno.

Ante Pranić, gradonačelnik Vrgorca i bivši člank SDP-a, a nezadovoljan što nije uvršten na listu SDP-a pred lokalne izbore 2013. zajedno s Mirkom Vukovićem napustio je SDP i sa skupinom mladih, uglavnom studenata sa splitskoga sveučilišta, osnovao Nezavisnu listu mladih.

Danas ga je prozvao njegov bivši stranački kolega SDP-ovac Arsen Bauk, no odgovor je vrlo brzo stigao upravo od Pranića.

”Sad kad su sklopili koaliciju Pametno i Stranka s imenom i prezimenom zanimalo bi me što Marijana Puljak misli o tome da je Ante Pranić odbio glasati za Istanbulsku konvenciju?”, napisao je Bauk na svom profilu, dok je Pranić odgovorio:

”Arsene, bio sam taj dan u saboru i nisam uopće glasovao. Znaš zbog čega? Jer je to bio jedan igrokaz. Koliko vam je stalo do žena, vidim po broju nositeljica izbornih lista, a i izjavi tvoga predsjednika”, podijelivši uz to članak o Bernardićevoj izjavi koja je šokirala građanstvo, kada je ”objasnio” zašto nema žena među izbornim voditeljima SDP-a ustvrdivši pritom ‘‘To je posao za iskusne, ne za eksperimente’’.