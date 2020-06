Kerum šokirao: Ruža Tomašić je ‘pendrek policajka’ koja 20 godina mulja i gleda gdje će se uhljebiti

Željko Kerum je u Dnevniku N1 televizije, izavio da on za razliku od drugih, ljudima nudi iskrenost i dostupnost, a svi samo traže za sebe novac. Smatra da u 9. i 10. izbornoj jedinici nema jaku konkurenciju i da je to sve treća ili četvrta liga.

Osim što je Kerum ‘opleo’ po Škori, još je više ‘nasrnuo’ na Ružu Tomašić optuživši ju za muljažu i uhljebljivanje.

„Nisu se dokazali kao dobrotvori, kao ljudi da su nešto davali. I ona iz Kanade, ona pendrek policajka, i ona nešto mulja već 20 godina, to vam govorim, samo gledaju kako će se uhljebiti. Da je po božju i po ljudsku, ja ih sve satarem. Ali tu je pritisak medija, klevete.. pitam se ponekad što mi to sve treba“, pita se Kerum i odmah odgovara da ga naprijed tjera nepravda koju vidi i prkos.

O stečaju vlastite tvrtke i dugovima ne želi govoriti i poručuje da se to povlači svaki put kad su izbori, a uopće nije tema.

”Bilo je stečajeva prije i bit će opet. To vodi sud i završavat će se, to je jedna od mojih firmi, stvar je recesije 2008., to moja konkurencija sada koristi”, zaključio je.

Rezultati izbora bit će tijesni, procjenjuje i upitno je hoće li se ponavljati.

”Doći će do izražaja ovi treći, bit će teški knap”, rekao je i ponovio tezu u velikoj koaliciji HDZ-a i SDP-a kao dobrom rješenju. Ublažio je i retoriku prema Škori pa dodao da ga nikad nije klevetao, već u svim svojim nastupima nastoji da se narod malo i zabavi.