KAOS U SDP-U! Maras okolo nosi kopirane statuse kolega, jedan član spreman preuzeti SDP da spriječi veliku koaliciju s HDZ-om?

Autor: Dnevno

Opet se kuha na Iblerovom trgu.

SDP se priprema za izbore, a u pozadini se vode prave partijske bitke. Iz izvora bliskih stranačkoj vrhušci saznajemo da se jedan istaknuti član sprema preuzeti stožernu stranku ljevice i to nakon parlamentarnih izbora. Osoba o kojoj pišemo prihvatljiva je, saznajemo, i mnogo širem krugu političke ljevice, ali i centra.

Upravo se problem postizbornog koaliranja stavlja pred Bernardićev SDP uoči ovih izbora jer je malo opcija koje bi željele Davora Bernardića za premijera, a u novoj Vladi ljude poput Gordana Marasa, Branka Grčića i drugih Bernardićevih vjernih podupiratelja te je njihov postizborni koalicijski potencijal sveden na minimum.

Radi se o Jošku Klisoviću, za kojeg nam izvori navode kako je spreman postati vođom hrvatske ljevice nakon što prođe izborna noć.

Naime, upravo bi u postizborno vrijeme trebali biti odrađeni posljednji koraci za smjenu Davora Bernardića i njegovih kadrova, a sve u svrhu sprječavanja velike koalicije između HDZ-a i SDP-a. Više nije nikakva tabu tema da je velika koalicija jedna izgledna mogućnost u dogledno vrijeme, a eventualnim velikim rezultatom Domovinskog pokreta Miroslava Škore uz pokoji mandat malih stranaka, i HDZ i SDP bi izgubio mogućnost sastavljanja Vlade. Naravno, to dolazi u obzir ako Domovinski pokret odbije ući u Vladu s HDZ-om ili SDP-om, u što ne možemo biti sigurni dok ne vidimo konačne izborne rezultate.

Kako nam kažu naši izvori, onaj kojem ne odgovora velika koalicija je predsjednik Zoran Milanović koji bi u borbi za novi mandat iza sebe želio imati stranku koja ga je i dovela na Pantovčak, a ne vladu “nacionalnog jedinstva”, veliku koaliciju ili kako bi se već zvala eventualna koalicija dvije naše najveće stranke.

JOŠKO KLISOVIĆ – SDP-OV ANDREJ PLENKOVIĆ

I upravo Milanovićevi ljudi guraju ekipu oko Joška Klisovića u prvi plan te se žele pod svaku cijenu riješiti Davora Bernardića kojeg smatraju najslabijom karikom spremnom popustiti Plenkoviću i uvesti Hrvatsku u nikad viđeni scenarij – ponovno ujedinjena dva partijska krila.

Klisović slovi kao vrlo elokventan političar s izrazitim političkim erosom, što je potpuna suprotnost onomu što SDP-ovci, ali i većina javnosti i analitičara misli o Davoru Bernardiću. Klisović osim toga ima iza sebe respektabilnu diplomatsku karijeru, čime ga mnogi uspoređuju s premijerom i predsjednikom HDZ-a. SDP-ovci bliski Jošku Klisoviću smatraju da on bez problema može parirati Plenkoviću i debatirati s bilo kojim političarem iz suprotnog tabora, dok se Bernardića boje pustiti u ring smatrajući da im svaki njegov javni nastup ruši rejting stranke. Klisović je snažno istupao u javnosti kao zamjenik ministrice vanjskih i europskih poslova Vesne Pusić, a 2010. godine bio je predstojnik Ureda predsjednika. 2009. bio je generalni tajnik Atlantic Grupe d.d., a od 2008 do 2009. ravnatelj Uprave za potporu procesu pristupanja RH Europskoj uniji Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija i tajnik pregovaračke skupine za pregovore o pristupanju RH EU. 2008. je također bio savjetnik ministra vanjskih poslova i europskih integracija, a od 2006 do 2008. je radio kao tajnik Kabineta ministra vanjskih poslova i europskih integracija. Od 2004 do 2006. bio je zamjenik veleposlanika u Misiji RH pri NATO i načelnik Samostalnog odjela za analitiku i političko planiranje Ministarstva vanjskih poslova. 2003 godine bio je načelnik Odjela za kadrovske poslove Ministarstva vanjskih poslova, a karijeru je započeo 2001. kao načelnik Odjela za UN i Odjela za ljudska prava Ministarstva vanjskih poslova.

MARAS SE PROTIVI

Jedan od istaknutih SDP-ovaca koji se snažno protivi akviziciji Joška Klisovića i njegovih ljudi u vrh stranke je i Gordan Maras.

Kako saznajemo iz izvora bliskih SDP-u, Maras hoda po Iblerovom trgu i nosi isprintane statuse Joška Klisovića i njegovih ljudi te upozorava Bernardićev tim što im se sprema nakon izbora. Također, doznajemo da je Maras revoltiran zato što bi se Klisović trebao naći na listi za Sabor u I. izbornoj jedinici i to dosta više iznad Gordana Marasa kojeg čeka nezahvalno 8. mjesto na listi.

Maras za sebe pak smatra da je prvi čovjek zagrebačkog SDP-a i već godinama sanja o tome da ga SDP i cijela zagrebačka oporba podrži u kandidaturi za zagrebačkog gradonačelnika, dok Klisovićevi ljudi i ljudi bliski predsjedniku Zoranu Milanoviću Marasa, kao i Bernardića, smatraju smetnjom i štetom za rejting SDP-a.

U svakom slučaju, u SDP-u vrije uoči izbora, a sve to ide u korist protivničkoj strani koja načeta korupcijskim aferama čeka svaku grešku i nesuglasice unutar SDP-a da skrenu oči javnosti sa svojih krimena i problema.