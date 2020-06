JE LI PLENKOVIĆ PRED PORAZOM? ‘Ovo nije dobro, mogao bi uslijediti potop gori od onog sa crnim labudovima…’

Nervozna i neentuzijastična atmosfera koja vlada HDZ-om sasvim sigurno nije nešto što se može opisati kao okolnost u kojoj se isplati dočekivati parlamentarne izbore.

Problemi su, tvrdi naš sugovornik iz ove stranke višestruki.

”Nitko se u stranci nije nadao da će nam baš usred kampanje uletiti afera s Josipom Rimac, to možda i je pojedinačan problem, no javnost ga poistovjećuje sa strankom, i to nam je strašno naštetilo, na to niti ne možete adekvatno reagirati, učinili smo sve što je u našoj moći, Rimac više nije član HDZ-a, ali izgleda da se njeno izbacivanje u javnom prostoru nije primilo na plodno tlo”, kaže naš sugovornik iz HDZ-a te dodaje da Rimac nije najveći stranački problem.

”Sviđalo se to nekome ili ne mora, se priznati da je Miroslav Škoro uspio ujediniti desnicu, pogledajte ekipu na njegovim listama, sve su to utjecajni konzervativci koji će sasvim sigurno odnijeti veliki dio naših glasova, to neće biti dobro, mogao bi uslijediti potop gori od onoga sa crnim labudovima, što se više svađamo sa Škorom to više birača tjeramo od sebe, a sa SDP-om ni ne vrijedi ulaziti u konflikte, oni nama ni izbliza ne predstavljaju konkurenciju kao što to čini Škoro”, smatra naš sugovornik.

BEZ KRSTIČEVIĆA NEMAJU ŠANSE

Snažan udarac HDZ je doživio i u desetoj izbornoj jedinici. ”Naš je veliki poraz to što tamo šaljemo Beroša, a ne Damira Krstičevića, to je promašeno, neće izaći na dobro, Plenkovića se na Beroša već upozoravalo, ali on uporno srlja po svojem, to nam se već jednom obilo o glavu, Beroš je korektan krizni komunikator, ali on o Dalmaciji u kojoj je rođen nema pojma, tamo treba odraditi teren, to je mogao samo Krstičević kojega njegovi suborci respektiraju, sve ostalo je riskantna igra odsobito kada s druge strane imate jednu Ružu Tomašić”, ističe naš sugovornik koji drži da dobro odrađen posao u krizi s koronom više nikoga ne zanima.

”Sjednite s ljudima na kave, bijesni su i ogorčeni, posebno u Dalmaciji gdje nema turista, njih više nikakva korona ne zanima, starci su im poumirali, i njih da Beroš ide uvjeravati u dobro odrađenu borbu s koronom, dok su im apartmani prazni, to nije dobro”, zaključuje naš sugovornik.