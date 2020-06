IPAK ĆE SE SUČELITI: Prvi okršaj Plenkovića i Bernardića 29. lipnja na RTL televiziji!

Autor: Dnevno

HDZ je već prozvao predsjednika SDP-a na društvenim mrežama da izbjegava sučeljavanje. HDZ je već prozvao predsjednika SDP-a na društvenim mrežama da izbjegava sučeljavanja s njihovih šefom prije službenog početka kampanje, a SDP-ovci odgovaraju da će vođa Restart koalicije u tom srazu pobijediti aktualnog predsjednika Vlade.

Taj će se dugoočekivani duel, po svemu sudeći, prvo dogoditi na RTL-u u ponedjeljak, 29. lipnja u 20 sati. Sve je u RTL-u Danas prokomentirao Branko Bačić:

Još je dosta do 29. lipnja. Rekao bih da je već bilo predviđeno nekoliko sučeljavanja, od kojih je Bernardić odustao i pobjegao. Meni je to neshvatljivo, da četiri godine čekate parlamentarne izbore, očekujete sraz s političkom suparnikom, kad trebate izložiti programe, pa i napasti političkog suparnika, vi to izbjegavate. I već od dva sučeljavanja odustajete. Premijer će se vrlo rado sučeliti s Bernardićem. U tom smislu je neshvatljivo da vođa Restart koalicije nije u stanju doći, raspraviti i sučeliti svoje stavove. To će biti najbolja prigoda da birači vide kolika je razlika između Plenkovića i Bernardića. Birači će odlučivati hoće li iduće četiri godine voditi Bernardić ili Plenković. Čak i oni koji će birati Škoru, trebaju znati da će ustvari dati glas Bernardiću – kazao je HDZ-ov Branko Bačić.