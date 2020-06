Hoće li se ostvariti koalicija HDZ-a i Domovinskog pokreta? Škoro kaže: ‘Ja nikad nisam rekao da ne bismo mi s HDZ-om’

Čelnik Domovinskog pokreta Miroslav Škoro napokon je u jučerašnjem intervjuu za 24sata izgovorio ključnu predizbornu rečenicu: “Ja nikad nisam rekao da ne bismo mi s HDZ-om…”, objavio je Jutarnji.hr.

“Što se tiče kontrolnog paketa, kako ga vi zovete, ja sam uvjeren sam da će hrvatski birači uistinu prepoznati snagu Domovinskog pokreta i da ćemo dobiti dovoljan broj mandata da pokrenemo ono što je nužno u Hrvatskoj, a to su promjene”, rekao je Miroslav Škoro za 24 sata, odgovarajući na novinarsko pitanje “ostaje li i dalje pri tome da neće koalirati s Plenkovićem, ako dobije ‘kontrolni paket dionica’ na izborima”?

Na pitanje znači li to da će ući u Vladu s HDZ-om, rekao je: “Stvari koje se izgovaraju u nekim trenucima, a jedan od tih trenutaka su predizborne kampanje, su jedna priča. Malo djeluju na one situacije kao kad poslije lova ljudi razgovaraju. Dok s druge strane postoji realnost. Ja nikad nisam rekao da ne bismo mi s HDZ-om, ja sam rekao da bi teško sa strankom u kojoj su ljudi koji smatraju da je premalo ljudi UDBA progonila i ubila. Mislim da to nije u redu. Pitanje SDP-a, to apsolutno ne. Što se tiče HDZ-a, tu je pitanje problema gospodina Plenkovića koji se u startu postavio dosta bahato, koji se postavio dosta nadmeno, a nema argumenata za to”.

Na opasku da (premijer Andrej Plenković, nap. a.) možda ne bude tako bahat u izbornoj noći, Škoro je rekao da ima pjesma Olivera Dragojevića “Sad je kasno da se kajem…”

“Mislim da i ljudi u HDZ-u to sada razumiju. To nije način na koji se u demokratskom svijetu komunicira. I on i ja smo bili dosta po tom svijetu”, rekao je Škoro i dodao da bi Plenkovićeva isprika bila pravi put. Odmah nakon tog intervjua za 24sata iz Jutarnjeg lista pitali su Domovinski pokret Miroslava Škore je li njihova službena pozicija da je poslijeizborna suradnja s HDZ-om moguća ako im se Andrej Plenković ispriča, na što su rekli: “Nije. Ako Domovinski pokret bude sudjelovao u novoj Vladi, Plenković neće biti premijer”.

Kako najtočnije treba “čitati” jučerašnje poruke Miroslava Škore, objasnio je i politički tajnik Domovinskog pokreta Mario Radić.

“Što se Domovinskog pokreta Miroslava Škore tiče, naš uvjet svih uvjeta jest da Andrej Plenković ne bude predsjednik Vlade”, rekao je Radić jučer za Jutarnji list.

Iz razgovora s još nekoliko jačih “igrača” desne koalicije predvođene Domovinskom pokretom, neslužbeno se doznaje kako će – osvoje li 15 do 20 saborskih mandata i budu u prilici s HDZ-om pregovarati o konfiguraciji buduće Vlade – svojim mogućim partnerima u novoj parlamentarnoj većini jasno dati do znanja da ozbiljno razmisle o tome da umjesto Andreja Plenkovića za mandatara nove Vlade predlože nekog drugog. A koga točno, te dolazi li u obzir i neka kombinacija slična onoj iz 2016. godine kada je na inzistiranje Mosta premijer postao politički početnik, nestranački Tihomir Orešković?

“Više o svemu kada vidimo izborne rezultate”, kaže jedan od sugovornika, objavio je Jutarnji.hr.