HDZ-ovci POBJESNILI NA MILANOVIĆA! Jeste li primjetili što on radi? ‘To je neprofesionalno’

”Zoran Milanović pomaže SDP-u u kampanji za parlamenarne izbore”, tvrde to HDZ-ovci s kojima smo razgovarali, a koji su ogorčeni njegovim posljednjim istupom. Naime, predsjednik je tijekom posjeta Crnoj Gori izjavio da ne vidi razlog za odgodu izbora koje je raspisao za 5.srpanj te da ne zna pravni mehanizam kako bi se to promijenilo u demokratskoj državi.

“Iskreno govoreći, o tome nisam ni razmišljao i neću sada govoriti da sam sugerirao ili ukazivao na to da možda ovo nije bio najbolji termin raspuštanja sabora, ali sad kada je raspušten, moramo ići na izbore”, rekao je Milanović koji je doista koncem svibnja upozoravao da ne misli kako je ovo najbolji trenutak za izbore, no odlučio je poštovati odluku.

“Ukoliko netko smatra da postoje materijalni i zdravstveni razlozi da se oni primijene i da su oni toliko dominantni i toliko prisutni i ukoliko zna koji je pravni okvir takvog rješenja spreman sam ga saslušati, ali ne mislim da je to u ovom trenutku rješenje. Izbori su 5. srpnja i nema tu cinizma, što ste tražili, to ste dobili. Ne vidim razloga da se ne nastavi, da se izbori ne održe”, rekao je Milanović, međutim u HDZ-u smatraju da se ta tema uopće nije trebala naći na dnevnom redu.

”Davor Božinović jasno je dao do znanja da ne postoje indikacije radi kojih bi se razmatrala opcija odgode izbore, to je potvrdio i sami Plenković. Istina Ivan Anušić je po običaju sa svojim stavom istrčao spominjući moguću odgodu izbora, no nitko u stranci to nije spominjao, Anušić je radi toga prekoren, i svoj je stav potom detaljno obrazložio, ovo što Milanović radi je neprofesionalno, to je čista SDP-ova kampanja u koju se očito odlučio aktivno uključiti, takve teze nam ne idu na ruku, one pokazuju da smo u panici, što nije točno. Kao što s mo se do sada nosili s koronakrizom tako ćemo sanirati probleme u Zadru, pa virus je nepredvidiv, ali mi se ne bojimo, znamo što smo i koliko smo odradili prema tome ne vidimo zašto bi se od toga stvarao cirkus osim u svrhu SDP-ove promoicije”, zaključuje naš sugovornik.