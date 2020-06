Hasanbegović komentirao Škoru i pobačaj: ‘Odbijam sudjelovati u banalnoj raspravi o tako važnom pitanju’

Autor: Dnevno

Zlatko Hasanbegović udarno je lice Domovinskog pokreta u prvoj izbornoj jedinici, Gradu Zagrebu. Zašto misli da može dobiti glasove Zagrepčana otkrio je u razgovoru s reporterkom Dnevnika Nove TV Sabinom Tandarom Knezović.

Prvi na listi Domovinskog pokreta u gradu Zagrebu je Zlatko Hasanbegović kojeg su građani upamtili po tome da je naziv trga Maršala Tita promijenio u Trg Republike Hrvatske. Hasanbegović je za Dnevnik Nove TV kaže da on na parlamentarnim izborima u prvoj izbornoj jedinici zastupa ”konkretan nacionalno-politički program”.

„Moje političko djelovanje građanima je poznato. Hrvatskoj su potrebne korjenite promjene, sistemske. Majka svih promjena je promjena izbornog zakona jer on je preduvjet za dobivanje autentičnog političkog predstavništva u Hrvatskom saboru, da se ne događa ovo gaženje izvorne biračke volje koje je obilježilo vladavinu gospodina Andreja Plenkovića”, kazao je.

Kada je riječ o Zakonu o obnovi Zagreba kaže da je to bilo ”predmet kvazi aktivizma i različitih oblika demagogije”. ”To je jedna ozbiljna tema. Naravno da je zakon poželjan, ali budimo iskreni – za ono što je potrebno Zagrepčanima oštećenima u potresu u krajnjoj liniji nije ni potreban novi zakon i dosadašnji okvir omogućuje postupanje u tom slučaju. Kod nas nije problem zakona, nego problem nesposobnosti političkih elita u provedbi tog zakona”, smatra Hasanbegović.

Komentirao je i izjavu Miroslava Škore koja je podigla prašinu u javnosti nakon što je šef Domovinskog pokreta rekao da se žena, ako zatrudni nakon silovanja, treba s obitelji dogovoriti to učiniti.

”Gospodin Škoro je objasnio što je pod time mislio. Ja načelno odbijam sudjelovati u banalnoj i trivijalnoj raspravi o takvom važnom pitanju zakonskog reguliranja pitanja pobačaja, što je obveza koju je Ustavni sud propisao. U roku od dvije godine gospodin Plenković, predan svom autentičnom demokršćanstvu po tom pitanju nije ništa učinio. To je osjetljivo pitanje koje ima moralnu, pravnu, religiju, etičku pozadinu i u tome se ne može raspravljati u formatu dnevno-političkih rasprava”, poručio je. Dodaje da je to načelno stav stranke.

”Zastupamo zaštitu života od začeća do smrti. Imamo činjenicu da sada postoji zakonsko pravo na pobačaj do 10. tjedna. S jedne strane imamo pravilo i načelo, a s druge iznimke. Zakonodavac prije donošenja zakona mora pristupiti ozbiljnoj raspravi i nema potrebe stvarati moralnu paniku i pristupati različitim celebrity kampanja”, poručuje Hasanbegović.

Na pitanje mijenja li on često strane u politici, s obzirom na to da je bio i u Andreja Plenkovića i uz Milana Bandića, a sada je u Domovinskom pokretu s Miroslavom Škorom, Hasanbegović odgovara da je njegovo političko polazište ”potpuno isto”. ”Politička partnerstva nisu sama sebi svrha, nego legitiman instrument ostvarivanja političkog cilja”, zaključio je Zlatko Hasanbegović.