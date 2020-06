Gjenero o sučeljavanju: Nakon ove Bernardićeve rečenice sve je stalo. Jako zabrinjavajuća izjava!

Autor: Dnevno

Politički analitičar Davor Gjenero za Dnevno.hr komentirao je današnje veliko sučeljavanje čelnika dviju najvećih hrvatskih stranaka, Andreja Plenkovića i Davora Bernardića.

”Prvi dojam do ovog završnog dijela je bio da je rasprava ispod razine rasprave dvojice budućih premijera, odnosno ljudi od kojih će jedan biti budući premijer a drugi šef opozicije’, ustvrdio je Gjenero, te dodao kako je razočaran debatom koja je bila suviše na osobnoj razini.

”Suviše na osobnoj razini, suviše osobnog diskvalificiranja pogotovo u situaciji kad ,bez obzira na nespremnost ili nevoljkost obadvije strane, velika koalicija jest varijanta koja nam može osigurati stabilnost. Previše tvrdo zatvaranje obje strane prema mogućnosti velike koalicije”, komentirao je Gjenero prvi dio debate. No, ono što mijenja cijeli njen tijek, a što tvrdi, ostati će itekako ono što će označiti ovu debatu je pitanje čelnika SDP-a o hrvatskog entitetu u BiH.

”Onda je gospodin Bernardić izgovorio rečenicu za koju mi jednostavno nije jasno, a ta rečenica glasi: ‘A zašto vi iz HDZ-a Hrvatima iz BiH niste osigurali treći entitet?‘

Nakon te rečenice sve staje. Nakon te rečenice se pokazuje da gospodin Bernardić je bio pripremeljen za ovu debatu, je imao papire koji su mu kolege pripremili, a on se čak prilično dobro u njima snalazio, međutim pokazuje se da on ne razumije elementarna pravila u međunarodnim odnosima. Mislim da će jedna rečenica izazvati danas, noćas alarm među diplomatima koji prate situaciju u Hrvatskoj, posebno među europskim diplomatima i postavit će se pitanje je li gospodin Bernardić akter koji podržava temeljne europske politike. Strašno veliko razočaranje! Ja sam mislio da će ići prema Mesićevoj poziciji! On je otišao prema Čovićevoj poziciji koja je stravično kontraproduktivna i za Hrvatsku i Hrvate u BiH. On je zapravo dezanulirao sve dobro što je u zadnjim godinama napravljeno od strane hrvatske politike prema Bosni i Hercegovini! Jako zabrinjavajuća izjava. Zabrinjavajuće je da dolazi u kontekstu kad je taj treći entitet isti dan spomenuo i gospodin Škoro.”, osupnuto je kazao analitičar.

O tome koliko bi ova debata mogla polučiti uspjeh ili nanijeti dodatnu štetu, Gjenero je potpuno jasan:

”To će obojici naštetiti. Mi smo tu imali dojam da se radi o osobnom sukobu dvojice ljudi a ne o tome da imamo dva aktera koja predstavljaju dva svjetonazora i dva različita modela oblikovanja javnih politika. Ja sam očekivao da će se gospodin Plenković izdići iznad toga. To mu nije uspjelo. Djelomice zbog načina na koji je emisija moderirana. Mislim da je razočaravjuće vođena debata jer je vođena na način da zapravo blokirala razgovor o javnim politikama a debatu usmjerava na osobno i marginalno tako da mi danas nismo čuli ništa ozbiljno o javnim politikama i o tome što bi jedna ili druga vlada radila u mandatu ako dobije povjerenje građana, a čuli smo jednu stravično upozoravajuću rečenicu s pitanjem”, ponavlja gospodin Gjenero.

Upitan o tome zašto je premijer Plenković toliko puta spominjao HRT, pa u jednom trenutku i novinarku Maju Sever, Gjenero je komentirao:

”Bez toga se moglo proći. Nije pametno antagonizirati medije. Jasno da imate aktere u medijima koji djeluju kao politički aktivisti a ne kao novinari. To nećete promijeniti, ali onda o tome ne govorite. Nije racionalno da dajete dodano značenje tome. Vjerojatno premijer misli na taj način dokazati što je vjerojatno i točno da on nema u pravom smislu riječi utjecaj na javnu televiziju kao što ju je imao gospodin Milanović u svom mandatu ili kao što su imali neki HDZ-ovi premijeri prije Plenkovića – to je točno, ali to ne postižete na ovakav način”, kazao je Gjenero.

O tome tko je gubitnik ili pobjednik ove debate, zaključuje:

”Gubitnik ove debate je Davor Bernardić zbog te rečenice nakon koje ja ne vjerujem da može razgovarati kao prihvatljiv politički akter’‘, posebice na europskoj razini, kazuje Gjenero, te dodaje:

”To je greška koja nije tako glupa ali je po mom mišljenju podjednako suicidalna kao ona Plenkovićeva priča s o djedu ustaši sa zatvorenog skupa s braniteljskim udrugama’‘, zaključuje Gjenero.

O samoj debati kazao je kako je format emisije ”ispod razine”, te kako se ”nije smjelo dozvoliti da to prijeđe na osobnu razinu”

Gjenero ipak ne isključuje mogućnost velike koalicije

”Možemo računati na veliku koaliciju, ne smijemo imati situaciju da dva premijerska kandidata ne mogu otići na večeru zajedno.

To moramo usvojiti. Neke malo drugačije kriterije pristojnosti. Ne možete a priori poništavati sve što je napravljeno u mandatu i praviti se kao da nije ništa ili da je sve krivo. To jednostavno nije dobro za nacionalno zdravlje pogotovo zbog toga što nije isključeno da se vlada velike koalicije neće formirati.”, zaključuje Gjenero.