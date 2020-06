Fred Matić o Škorinoj izjavi: ‘Kolinda je licemjerna, a krici silovanih žena mi još zvone u ušima’

Autor: N.M

U Točki na tjedan sučelili su se Zdravko Marić i Fred Matić, nositelji HDZ-ove liste te liste Restart koalicije. Između ostalog, komentirali su ženske kvote na izbornim listama, lavinu rekacija koje su izazvale pojedine izjave o pobačaju te donošenje novog zakona o toj temi.

Dvojica glavnih aktera 5. izborne jedinice danas su u TNT-u u rubrici Dvoboj govorili između ostalog o pravima žena. Ni HDZ ni Restart koalicija nisu zadovoljili propisane ženske kvote na izbornim listama.

“Kod nas su na listi četiri žene. Žene su se u mnogočemu pokazale kao aktivne zastupnice. Kad slažete listu, gledate nacionalnu prepoznatljivost”, rekao je Zdravko Marić.

Na pitanje zašto u SDP-u nema žena prepoznatljivih na nacionalnoj razini, osim Sabine Glasovac, Predrag Matić odgovara: “Zato je SDP ozakonio zip-model. Imamo velik broj žena, gotovo da je poštovana zip lista. Veseli me da će u sljedećem sazivu Sabora biti velik dio žena s liste SDP-a i partnera. Čekam ona vremena kad neće biti zakonom određivano koliko će biti žena i muškaraca na listama, nego će biti najbolji od nas.”

Komentirajući reakciju žena na pojedine izjave o pravima žena i pobačaju Zdravko Marić je istaknuo da se radi o osjetljivoj temi kojoj treba pristupiti vrlo ozbiljno.

“Takva vrsta komunikacije nije u mom habitusu. S druge strane, s obzirom na osjetljivost teme rekao bih da je jedno od najgorih ili najgore kazneno djelo i zločin je nad onima koji su ranjivije skupine, bilo žene, djeca i slično. Bilo kakva opravdanja ne mogu naći. S jedne strane rekacija pojedinih žena na izjavu g. Škore je takva, i one su bile isprovocirane. Ne bih ulazio u komentare, svatko snosi odgovornost za izgovorenu riječ. Osobno nikad nisam koristio takvu vrstu verbalne ili neverbalne komunikacije, to je pravo pojedinca. Cijeli sam život okružen ženama, oko takvih teških tema treba paziti, birati svaku riječ. Teorija da žrtva takvog strašnog zločina nešto mora, potpuno je kriva, svi nešto moraju osim žrtve. Žrtva mora imati poštovanje i najviše bih stavio naglasak na prevenciji.”

“Snažno podržavam reakciju na Škorinu izjavu”, rekao je Matić i dodao: “SDP snažno podržava stavove o pravu žena. Nije to teška tvar, član sam Odbora za rodnu ravnopravnost i prava žena, stvari koje govore Markić i Škoro ne stoje u društvu 21. stoljeća i zato je ženska reakcija primjerena. Čudi me da nije žešća. Bio sam u logoru, slušao sam krike žena koje su bile silovane, vidio sam smrt, patnje ljudi, ali krici silovanih žena i danas mi zvone u glavi. Gđa Kolinda Grabar-Kitarović je licemjerna osoba koja ovaj put pokazala prst Škori ne mareći da je to potpora ženama, nego da pripomogne HDZ-u.”

U pripremi je novi Zakon o pobačaju, a na pitanje bi li glasali za restriktivniji zakon, Marić odgovara:

“Vidjet ćemo kakav će biti prijedlog. Tema je izuzetno osjetljiva. Osuđujemo svaki takav vid zločina, to je po meni najgori i najteži zločin. Puno puta smo već rekli da tu treba biti izuzetno oprezan, vagati svaku riječ i kad u javni prostor prodre neoprezna izjava, naravno da podrazumijeva lavinu opravdanih reakcija žena.”

“SDP je izašao s prijedlogom zakona koji olakšava pobačaj. To će biti jedna od prvih stvari, još liberalniji zakon”, dodao je Matić.