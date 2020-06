EVO IH OPET Pernar dobio Sinčića: ‘Zajedno smo trebali biti cijelo ovo vrijeme!’

Autor: Dnevno

“Sretan san da smo zajedno, jer smo zajedno trebali biti cijelo ovo vrijeme.”

“Žao mi je što smo se razišli u jednom trenutku, no sad smo se opet spojili”, izjavio je Ivan Pernar u živom prijenosu kojeg je emitirao sa starim-novim prijateljem Ivanom Viliborom Sinčićem na Facebooku.

Rekao je da bi “Plenković, bankari i tajna društva htjeli je da se mi glođemo na osobnoj razini do sudnjeg dana”, no da će ih razočarati: “Međutim, želim ih razočarati, kao i sve one koji su mislili da će jedna jako lijepa priča stati!”, riječi su Ivana Pernara.

“Danas otvaramo novo poglavlje, ne samo među nama, već općenito na političkoj sceni.”

Do riječi je došao i Sinčić koji mu je “udijelio oprost”.

“Drago mi je da si shvatio da taj obračun na osobnoj razini ne vodi nikamo. Grešaka je bilo na obje strane, prihvaćam ispriku, čeka nas jako teška jesen, a bilo kakav sukob baca sav naš dugogodišnji rad u vodu. To se ne smije dogoditi. Ja ti pružam ruku i prihvaćam da budeš dio platforme ‘Dosta pljačke’!”