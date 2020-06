DŽEPNA TALIJANKA MIROSLAVA ŠKORE: Furio Radin oličenje je dotrajalog hrvatskog političara koji se i sam pretvorio u fotelju

Autor: 7 Dnevno

Dr. sc. Carla Konta riječka je povjesničarka, autorica, poslijedoktorandica na Odsjeku talijanistike Filozofskog fakulteta u Rijeci i profesorica povijesti u Srednjoj talijanskoj školi u Rijeci.

Magistrirala je i doktorirala suvremenu povijest na Sveučilištu u Trstu. Pripadnica je talijanske nacionalne manjine u Rijeci i svestrani poliglot te sretna supruga i majka četvero djece.

Domovinski pokret i Miroslav Škoro upravo su u Rijeci predstavili dr. sc. Carlu Kontu kao nositeljicu liste u osmoj izbornoj jedinici.

“Mi ovdje volimo Hrvatsku, pa i ja kao pripadnica talijanske nacionalne manjine želim poručiti ne samo to nego i da imam ideju kako Hrvatsku promijeniti nabolje”, poručila je u prvom obraćanju medijima Konta.

Kako biste promijenili Hrvatsku nabolje? Već godinama, od izbornog ciklusa do izbornog ciklusa, slušamo da bi netko mijenjao Hrvatsku pa opet stagniramo i nazadujemo…

Dosad smo nebrojeno puta čuli o raznim strategijama izvlačenja Hrvatske iz krize korupcije i klijentelizma, iseljavanja i demografskog pada. Mi nazadujemo zato što, iako primjećujemo simptome krize, ne uspijevamo identificirati dubinski problem. Hrvatska je, prema najnovijim podacima izvješća Ekonomskih sloboda svijeta iz 2019., na 56. mjestu, na ovogodišnjoj ljestvici konkurentnosti Instituta za razvoj poslovnog upravljanja (IMD) zauzela je 60. mjesto od 63 analizirane ekonomije, a na Svjetskom indeksu slobode tiska za 2020. stoji na nezavidnom 59. mjestu. Rak-rana hrvatske ekonomije, pa i društva, jesu manjak ekonomskih sloboda i glomazna državna uprava, veliki broj poduzeća u državnom vlasništvu koja stvaraju i hrane klijentelizam i korupciju.

Miroslav Škoro u svojim izjavama striktno odbacuje bilo kakvu koaliciju s Miloradom Pupovcem. Kako vi, kao pripadnica jedne nacionalne manjine u Hrvatskoj, gledate na položaj nacionalnih manjina i na njihove predstavnike u Saboru?

Talijanska nacionalna manjina u Istri i Rijeci najbolji je primjer kako dva naroda, većinski i manjinski, mogu zajedno raditi na dobro zajednice, pritom njegovati različitosti i koristiti ih u pozitivnom partnerstvu i izvrsnoj ekonomskoj suradnji. To vam Istrijani i Riječani mogu potvrditi. Smatram da nacionalne manjine u slobodnoj Hrvatskoj, za razliku od njihova položaja u socijalističkoj Jugoslaviji, uživaju sva prava i mogućnosti većine. Ovdje se referiram na talijansku nacionalnu manjinu koju poznajem iznutra. Zaista je lijepo živjeti kao Talijanka u Hrvatskoj, u Rijeci. Problem manjinskih zastupnika je to što su se oni pretežno oduvijek svrstavali ideološki lijevo – iz povijesno-društvenih razloga koji bi zahtijevali još jedan intervju – te su tako stvorili iskrivljenu sliku nacionalnih manjina i koristili svoj položaj kao ucjenu podrške Vladi. Trebamo promijeniti uvjete u kojoj se svi zastupnici utrkuju: ograničiti mandate u Saboru na dva izborna ciklusa te na taj način dati novim ljudima prilike. Kao što sam program djelovanja Domovinskog pokreta ističe, manjine su zalog kulturne raznolikosti i kulturnog bogatstva Hrvatske. Talijanska nacionalna manjina u tome zaista prednjači.

Još je jedan vječni predstavnik manjina Furio Radin. On vas je nazvao “Škorinom džepnom Talijankom”. Je li vas to uvrijedilo?

Iz usta gospodina Radina to zvuči kao kompliment. Moram mu i zahvaliti jer mi je napravio odličan publicitet. Nažalost, Radin je oličenje vječnog i dotrajalog hrvatskog političara. U saborskoj fotelji sjedi već 28 godina, točnije od 1992. Otkako je prvi put Radin podržao HDZ-ovu Vladu Ive Sanadera, odnosno od 2004. godine, njegova je supruga izabrana na mjesto prvo pročelnice pa zatim ravnateljice Ureda za ravnopravnost spolova koje drži do danas. Nevjerojatna je politička bahatost i umišljenost Radina koji se u talijanskim zajednicama u Istri i Rijeci pojavi samo u trenucima naslikavanja. Nisam čula da je reagirao kada je Talijanska zajednica u Rijeci isključena iz programa EPK Rijeka 2020., godinama čekamo na talijanski dječji vrtić u Rijeci, riječka talijanistika rađala se u teškim uvjetima, ali ona za Radina nije bila važna. Postavlja se pitanje što je gospodin Radin uistinu učinio kao saborski zastupnik za pripadnike talijanske manjine? Na njegovu primjeru jasno vidimo koliko je potrebno ograničiti mandate u Saboru na maksimalno dva ciklusa. Sve više od toga je previše. To smatram potrebnim i u slučaju mandata gradonačelnika. Tko predugo sjedi u političkoj fotelji postupno se pretvori u fotelju, umisli si da je nezamjenjiv, postane, kako mi Talijani kažemo, “poltronista”. A to nije smisao ni bit bavljenja politikom.

U “teškoj” ste izbornoj jedinici s uvijek unaprijed određenim velikim dijelom saborskih mandata. Vjerujete li da možete polučiti uspjeh i biti svojevrsno iznenađenje izbora?

Ja sam oduvijek voljela izazove, rušenje granica, postavljanje visokih ideala. Osma izborna jedinica bit će veliko iznenađenje ovih izbora. To svaki dan vidim u kontaktu s ljudima na terenu. Ja nisam skovana političarka i ponosna sam na to: otvoreno razgovaram, argumentirano diskutiram, ne bojim se reći što mislim i stati iza svojih ideala. Imam mnogo toga dati. Vjerujem u demokraciju kao najbolji, iako ne idealan, instrument sudjelovanja u vlasti. Ako mi građani ne daju povjerenje, neću se, kao neki, grčevito boriti za još jednu šansu. U profesionalnom, ali i u obiteljskom životu čeka me još mnogo projekata.

Nedavno je izašla vaša prva knjiga koja proizlazi iz doktorata na Sveučilištu u Trstu: “US Public Diplomacy in Socialist Yugoslavia, 1950-70”. Biste li se ulaskom u Sabor ili u izvršnu vlast pozabavili odnosom SAD-a i Hrvatske?

Svakodnevno pratim unutarnju i vanjsku američku politiku. Doktorirala sam suvremenu povijest, grana Povijest SAD-a i američkih institucija, vanjskopolitički odnosi kao i američke unutarnje politike moja su strast. Ako budu potrebne moje kompetencije, ja se stavljam na raspolaganje. Što se povijesnih prijepora tiče, a vezani su uz socijalističku Jugoslaviju, moje istraživanje pridonosi otvaranju rasprave jer rasvjetljuje razloge američke potpore Titovoj Jugoslaviji tijekom hladnog rata. KPJ/SKJ izvan Staljinova tabora nakon 1948. pretvorila je Jugoslaviju u prioritet američke vanjske politike jer je ona postala dio “strategije klina” prema kojoj je Jugoslavija trebala biti inspiracija drugim socijalističkim režimima u istočnoj Europi da se izbore za put nezavisnosti od Moskve. Održati Jugoslaviju nezavisnom od Kremlja tako je postao glavni cilj Eisenhowerove i svih sljedećih američkih administracija. Što je suštinski značilo približavanje Jugoslavije zapadnim zemljama te nevjerojatnu količinu tehničke, vojne i poljoprivredne pomoći od SAD-a tijekom pedesetih i šezdesetih godina. Bio je to dvosjekli mač: s jedne strane jugoslavenski socijalizam u kontaktu sa Zapadom doživio je liberalizaciju na brojnim područjima. To je bio okidač za stvaranje jugoslavenskog puta u socijalizam koji je krajem pedesetih i u šezdesetima modernizirao zemlju upravo na krilima vanjske pomoći i osnažio unutarnji konsenzus i legitimitet. Nažalost, iako je američka pomoć okrenula Jugoslaviju prema Zapadu, titoistički režim nikad nije napustio jednopartijsku diktaturu, a sam Tito nije se libio koristiti silu kada se dovodila u pitanje njegova vladavina i političko-ekonomski ustroj federacije, kao što je to bilo s Hrvatskim proljećem 1971. ili padom srpskih liberala 1972. godine.

Zašto baš Domovinski pokret Miroslava Škore?

Miroslav Škoro pokazao je veliku širinu u kreiranju Domovinskog pokreta i neizmjerno sam mu zahvalna na povjerenju koje mi je iskazao. On i njegovi suradnici dolaze iz realnog sektora, poznaju probleme hrvatskih građana, nisu kadrovirani političari. Tu vjerodostojnost već su mnogi prepoznali. Domovinski pokret spoj je onoga što sam dugo tražila u hrvatskoj politici: kršćanskih, obiteljskih vrijednosti s jedne strane, razumijevanja problema hrvatske politike, društva i ekonomije te poduzetničkog duha s druge. Bilo je poziva iz drugih stranaka, konkretno jedne – ne bih o imenima – ali nisam se tamo mogla naći. U Domovinskom pokretu naišla sam na one vrijednosti i programe koje sam dugi niz godina tražila na političkom spektru.

Zašto bi prosječan birač trebao zaokružiti Domovinski pokret na izborima?

Da je HDZ vjerodostojan i da se vodi čestitim, kršćanskim načelima, ne bi bilo prelaska u redove Domovinskog pokreta. Liste koje je HDZ predstavio danas obiluju starim imenima, samo jedna žena nosi listu, i to u jedanaestoj izbornoj jedinici. Kod nas tri žene nose liste. HDZ-ov gospodarski program popis je dobrih želja za “novu godinu”, on se nažalost vodi načelima socijalističke ekonomije, tj. državnim intervencionizmom. A tko će sve to platiti? Pa hrvatski građani. No, to nije čudno – njihovi političari nikada nisu radili u realnom sektoru, osim nekoliko izuzetaka, žive već godinama na leđima hrvatskih poreznih obveznika i ne snose nikakvu odgovornost za svoja djela. Afera “Vjetroelektrane” samo je zadnja u nizu od mnogih afera koje pogađaju tu stranku. Kao što, uostalom, stalno ponavljamo – Domovinski pokret želi u hrvatsku politiku vratiti odgovornost, naši su ljudi spremni polagati račune onima koji ih izaberu.

Gotovo u svakom izbornom ciklusu pojavi se neka “treća opcija” koja ponekad osvoji pozamašan broj saborskih mandata. Kako nas povijest uči, svaki put ti mandati vrlo brzo nestanu, odnosno postanu nečiji “žetončići”… Čime možete jamčiti da se to neće dogoditi s Domovinskim pokretom?

Nema potrebe za javnim bilježnicima jer držim do riječi koju sam dala. Moj životopis i moja djela dovoljno govore o tome. Ne bih riskirala svoj osobni integritet radi političkih trgovina. Gospodin Škoro više je puta spominjao žetončiće. On je u svojem osobnom i profesionalnom životu puno puta pokazao dosljednost. Druga mi jamstva nisu potrebna. Uostalom, Hrvatska je demokracija spremna za treću opciju i to je politički trend, ne samo kod nas nego i u Europi. Postoji niz država koje su izrodi- le treći put, sjetimo se samo talijanskog Movimento Cinque Stelle komičara Beppa Grilla i Salvinijeve Lega Nord, sada Lega.

Bliski ste udrugama i projektima koji promiču kršćanske vrijednosti, a sudjelovali ste i u “Hodu za život”. Smatrate li da je Crkva previše povezana s državom?

Odvojenost Crkve i države ne prevenira samo uplitanje Crkve u politiku nego i obratno – štiti Crkvu od cezaropapizma. To nažalost svi često zaboravljaju. Isto tako, važno je napomenuti da odvojenost Crkve i države podrazumijeva da se država neće miješati u slobodu vjeroispovijesti, pa i javne, svojih građana. Smatram da smo dostigli visoke standarde u pogledu odvojenosti Crkve i države u Hrvatskoj, što je iznimno važno. Ipak, odvojenost ne znači da crkveni predstavnici, napose HBK, ne mogu slobodno izreći stavove vezane uz društveno-političke teme koje se odnose na javni i osobni moral. To se odnosi i na druge vjerske zajednice u Hrvatskoj. To je njihovo poslanje i temelj liberalne demokracije – sloboda govora. Ne mislim da su crkveni i politički predstavnici previše povezani u Hrvatskoj, zasigurno su to puno manje nego prije deset, petnaest godina. Što ne znači da nam ne treba više vjernika u politici. Ipak, naglašavam, kada vjernik sudjeluje u politici, on, prema socijalnom nauku Crkve, zastupa svoje osobne stavove i za njih snosi odgovornost. I dobro je da tako i ostane.

Stožer je donio odluku o zabrani rada nedjeljom preko noći, što je bio i svojevrsni test za eventualnu zabranu nakon izbora. Što vi mislite o zabrani rada trgovina nedjeljom i blagdanima?

Trgovački lanci i njihovi predstavnici u raznim udrugama nisu složni oko zabrane rada nedjeljom. Ima tu suprotnih viđenja. U slučaju najave KTC-a da se ide za zatvaranjem trgovine nedjeljom razlog je bio očuvanje postojećih radnih mjesta koja ljudi napuštaju baš zbog toga što moraju raditi nedjeljom.

Držim da je dobro da se ide na konsenzualnu i postupnu zabranu. Tržište, tj. potrošači, brzo će usvojiti nove navike, ušteda na plaćama bit će prisutna, a, što je najvažnije, radnici – najvećim dijelom žene – dobit će priliku za zasluženi obiteljski dan.

Kako gledate na trenutni izborni zakon, treba li ga mijenjati?

Zakon treba mijenjati, sustave demokratizacije izbornog procesa snažnije implementirati. GI “Narod odlučuje” napravio je velik korak u tom smislu. Iako je referendum nedemokratski ugušen, tema izbornog zakona postala je par excellence tema ovih izbora iz različitih tabora. I to je veliko postignuće. Bivši predstavnik te inicijative ima pravo aktivirati se u bilo kojoj političkoj opciji, ne vidim tu ništa sporno.

Ako uđete u Sabor, što će biti s vašim trenutnim poslovima i standardnim načinom života?

Naravno da sam i o tome razmišljala, ali idem korak po korak, projekt po projekt. Najvažnije od svega je što imam potporu obitelji, svog supruga i naše djece, roditelja i prijatelja. Važno je dati maksimalno od sebe u trenutku u kojem jesi, kao što sam uvijek činila.