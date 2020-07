DALMACIJU OSVAJA HDZ; PRIMORJE I ISTRU RESTART KOALICIJA: Utrka HDZ-a i SDP-a krajnje neizvjesne

Autor: N.M

Dnevnik Nove TV objavio je drugi dio ekskluzivnog istraživanja po izbornim jedinicama. Večeras smo mogli vidjeti kakvo je raspoloženje među biračima Dalmacije, Istre i Primorja.

HDZ i dalje može računati na potporu u Dalmaciji. U 10. izbornoj jedinici Vili Beroš vodi listu i može računati na 34,8 posto potpore birača.

Manja je to potpora nego prije 4 godine. Manju potporu ima i RESTART koalicija koja može dobiti 18,1 posto. MOST je jak, ali ne kao prije 4 godine i dobiva 13,2 posto. Domovinski pokret nalazi se na četvrtom mjestu s 9,9 posto potpore. Koalicija Pametno, Stranka s imenom i prezimenom i Fokus ima potporu od 5,1 posto. Oko izbornog praga nalazi se Željko Kerum s 4,9 posto i Možemo s 4,6 posto.

Kako to izgleda u podjeli mandata – HDZ ima izglednih 6 mandata, Restart 3 mandata, MOST 2 i Domovinski pokret 1 i za sada koalicija predvođena Pametnim 1 mandat, iako taj spada u potencijalne, a ne u izgledne. No, zanimljivo je kako će biti s 2 granična mandata za koja se bore HDZ, koalicija Restart, koalicija Možemo i Željko Kerum. U konačnici, HDZ bi mogao osvojiti 7 zastupnika.

HDZ vodi i u 9. izbornoj jedinici s 36,3 posto, a RESTART koalicija ima potporu od 19,5 posto. Domovinski pokret mogao bi računati na 12 posto, a MOST na 8,5 posto. HDZ može računati na sigurnih 7 mandata, Restart na 3 mandata, Domovinski pokret na 2, a MOST na jednog zastupnika.

Oko izbornog praga nalazi se lista koju predvodi Stipe Petrina s 3,4 posto.

U toj izbornoj jedinici jedan je takozvani granični mandat za koji se bore HDZ, Restart i Stipe Petrina. U konačnici bi raspodjela mogla biti – HDZ 7, Restart 4, Domovinski pokret 2 i MOST 1.

PRIMORJE I ISTRA U RUKAMA LJEVICE

Restart koalicija mogla bi dobiti 39,3 posto potpore, HDZ 17,9 posto, a koalicija Radničke fronte i Možemo imala bi 8,1 posto, Domovinski pokret 6,3 posto, Stranka s imenom i prezimenom, Fokus i Pametno imaju 5,4 posto potpore, a MOST ima 4,9 posto.

Raspodjela izvjesnih mandata je sljedeća – Restart 7 mandata, HDZ 3 mandata, Radnička fronta i Možemo 1 mandat i na kraju Domovinski pokret 1 mandat.

U toj su jedinici 2 mandata granična i za njih se bori Restart, HDZ, Koalicija Stranka s imenom i prezimenom, Pametno i Fokus te MOST.

U konačnici bi raspodjela mandata mogla biti – Restart 8 mandata, ali to je i dalje mandat manje u odnosu na 2016., dok bi HDZ imao 3 zastupnika. Katarina Peović bi postala saborskom zastupnicom, a mandat bi dobio i Domovinski pokret i koalicija Stranka s imenom i prezimenom, Fokus i Pametno s jednim zastupnikom.

KOLIKO MANDATA OSVAJAJU STRANKE I KOALICIJE NAKON 6 IZBORNIH JEDINICA

Nakon dosad obrađenih šest izbornih jedinica, HDZ vodi za dva zastupnika i sada bi dobili 32 mandata, dok Restart može računati na 30 mandata. Domovinski pokret osvaja 13 mandata, a MOST 5 zastupnika. Koalicija Stranka s imenom i prezimenom, Fokus i Pametno imala bi 2 mandata, lijevo-zelena koalicija na čelu s Možemo imala bi jednog zastupnika. I tu su na sjeveru Hrvatske reformisti Radimira Čačića koji bi dobili jednog zastupnika.

NAPOMENA

Istraživanje se provodi CATI metodom (telefonsko anketiranje). U svakoj izbornoj jedinici anketira se po 500 ispitanika populacije 18+. Razdoblje anketiranja je od 27.6. do 2.7. (kada će biti obrađene sve izborne jedinice). Maksimalna pogreška uzorka po izbornoj jedinici je +/- 4,4%, a na prosječnom broju birača po izbornoj jedinici +/-5,23%.