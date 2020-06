Butković nije znao objasniti što su HDZ-ovci koji nisu članovi Vlade radili na sastanku u Banskim dvorima

Oleg Butković gostovao je na N1 televiziji gdje se dotaknuo nastavka Vladinih mjera i mogućnosti uvođenja neradnog petka, za kojeg on tvrdi da se još uvijek vode pregovori i traži se najbolje rješenje.

Isto tako tvrdi kako je Vlada učinila jako puno toga za poduzetnike, a smatra i kako će se hrvatska ekonomija vratiti na stanje prije koronakrize. Tu je i 22 milijarde eura pomoću Europske komisije, tvrdi Butković i navodi kako HDZ ima sposobne ljude koji će rasporediti sredstva prvo onima kojima je to najpotrebnije.

Istaknuo je i kako su u četiri godine, uglavnom napravili sve što su obećali, no kada ga se suočilo s problemom INE te porodiljnim naknadama kao onim što nisu napravili, Butković tvrdi kako je sve ono što se u njihovom programu nalazi, ta stranka vjeruje da je ostvarivo.

Na pitanje o isticanju Restart koalicije koja navodi da su ponovili program iz 2011. godine, Butković se oštro brani, no tvrdi i kako ne voli gledati unatrag već radije gleda naprijed.

No ni to, čini se ne želi činiti daleko jer upitan o tome hoće li Davor Ivo Stier te Milijan Brkić i Miro Kovač biti na listi stranke, to ne želi komentirati. Odluka će, tvrdi biti donesena u ponedjeljak, iako, njegov osobni stav svakako je da Stier treba biti tamo.

“Svi koji mogu doprinijeti stranci, svi oni najbolji i najsposobniji će biti”, zaključuje.

Tko bi mnogli biti drugi jednako sposobni, ne želi otkriti, a na pitanja hoće li izgubiti Slavoniju zbog Škore, tvrdi kako su to hipotetska pitanja pa je iznimno teško procijeniti.

No, u konačnici smatra da će HDZ ponoviti rezultate iz 2016. godine te isto tako dokazati da su slavonske jedinice i dalje utvrda stranke.

Nakon izbora, neće koalirati s Miroslavom Škorom, jer “glas za Škoru je glas za SDP”, ističe te kao razlog navodi situaciju s predsjedničkim izborima gdje je Škoro ljude pozvao da nadopišu trećeg kandidata.

“Normalno bi bilo da je rekao da glasaju za HDZ”, zaključuje.

Upitan kako su mnogi mediji prenijeli vijest da HDZ zasjeda u vladinim prostorijama, Butković je rekao da to nije istina da je sastanak imala Vlada, a ne stranka. Na pitanje voditelja kako to da su na sastanak došli članovi HDZ-a koji nisu u Vladi ministar nije imao suvisao odgovor.