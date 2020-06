BEROŠ PLENKOVIĆA PO HITNOM POSTUPKU SPAŠAVA OD DEBAKLA! HDZ u panici uoči izbora

Kampanja za nadolazeće parlamentarne izbore za HDZ se pretvorila u vrući krumpir.

Premda su vladajući izazivajući srpanjske izbore vjerovali kako će im pobjeda pasti u krilo nakon uspješno odrađene borbe s pandemijom koronavirusa, danas je to nešto što više nitko pretjerano niti ne spominje.

Oporba se uskomešala, a obrana još jednoga mandata za Andreja Plenkovića biti će kompleksan posao.

Rejting stranke je potonuo nakon afere u kojoj se kao glavna protagonistica ukazala njihova Josipa Rimac, no, to je tek jedan u nizu HDZ-ovih problema. Nedaće su Plenkovića stigle i u Zagrebu koji bi po HDZ doista mogao prerasti u najveću izborbu boljku. Govorimo naime o glavnom gradu Hrvatske koji se prostire na četiri izborne jedinice, a koji je usput rečeno pogođen potresom zbog kojega bi vladajuća stranka mogla dobiti po prstima budući da je oklijevala s donošenjem Zakona o obnovi. Da bi sanirao štetu Plenković sada najavljuje pomoć iz Europske komisije hvaleći se intervencijama kod Ursule von der Leyen kojoj Hrvatska predaje zahtjev za sredstva iz Fonda za solidarnost EU. To Plenkovićevo europsko lobiranje u zagrebačkoj javnosti baš i nije odjeknulo pretjerano euforično, a osim toga Vlada je zahtjev poslala 80 dana nakon potresa, ali i četiri dana prije isteka redovnog roka za prijavu zahtjeva.

I dok se za zagrebački potres pokušavaju pronaći kakva, takva riješenja šef HDZ-a još nije pronašao riješenje za svojeg koalicijskog partnera Milana Bandića. S njime vladajuća stranka surađuje ne samo na nacionalnoj, već i na lokalnoj razini, a pokušaju odmicanja padaju u vodu, sve dok Bandić sa zagrebačkim HDZ-ovcima surađuje bez previše problema. Poljuljani HDZ-ov entuzijazam prije nekoliko dana pokušao je spasiti ministar zdravstva Vili Beroš obećavajući revitalizaciju Imunološkog zavoda, obećao je Beroš i neke daljnje, detaljne korake vezane uz taj Zavod kojega je njegov HDZ u predizborne svrhe probudio iz zaborava.

A probudilo se i zaboravljeno Plenkovićevo obećanje o otkupu dionica Ine od mađarskog Mola. Ministar Ćorić za taj se biznis baš sad na isteku mandata zainteresirao punim intenzitetom, ali i puno prekasno. Nagomilana obećanja, i najave silnih projekata vjesnik su kampanje, a usput i pokazatelj da HDZ nije posve siguran u pobjedu na izborima.