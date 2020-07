BERNARDIĆ O MINISTARSTVIMA: Spajanje ministarstva branitelja i MORH-a može biti opcija

Večeras od 20.30 sati, u programu Nove TV, održano je posljednje predizborno sučeljavanje šefova dvije najveće stranke u Hrvatskoj, Andreja Plenkovića i Davora Bernardića.

Tijek sučeljavanja, kao i popratne komentare analitičara, možete pratiti na portalu Dnevno.hr.

TIJEK SUČELJAVANJA

Hoćete li u slučaju poraza podnijeti ostavku?

“Kod nas nije slučaj kao u HDZ-u, m i imamlo svoje reglurane izbore. Uvjeren sam u pobjedu SDP-a i pozivam birače da izađu na izbore”, rekao je Bernardić.

“Naša će lista dobiti najviše glasova na temelju povjerenja protekle četiri godine, kao i naših rezultata”, kazao je Plenković.

Da morate birati između Zlatka Hasanbegovića i Rade Borić, koga biste odabrali?

“Mislim da nitko od njih neće biti dio iduće vlade”, rekao je Plenković.

“Rada Borić, definitivno. Hasanbegović nam je neprihvatljiv”, rekao je Bernardić.

Ukoliko vam budu nedostajali mandati, te ćete trebati Domovinski pokret i Most, na što nećete pristati?

“Mi ćemo pobijediti na ovim izborima, to smo pokazali i na prošlima. Nakon izbora, mi ćemo sa svjetonazorski bliskima ili programskima formirati vladu”, kaže Plenković.

“Nešto na što je u suprotnosti s našim svjetonazorima jednostavno nisu naši partneri”, rekao je Bernardić.

Što vam je prihvatljivije, manjinska vlada ili velika koalicija?

“Nas politički sustav favorizira fragmentiranje, a to znači dogovore nakon izbora. Mi ćemo učiniti sve da vlada bude stabilna”, kaže Plenković.

“Imati ćemo dovoljno mandata za stabilnu vladu u koaliciji s onima s kojima dijelimo svjetonazor”, rekao je Bernardić.

Srednji prst bivše predsjednice

“To je bila poruka Škori. Mislim da je to bio njen osobni stav prema nesmotrenoj i nepromišljenoj izjavi, on se čak pokušavao ograditi”, rekao je Plenković.

“Dobro je što se tiče srednje prsta da je bivša predsjednica iz HDZ-a poslala poruku da žena mora imati pravo na pobačaj. Nikome nije drago kad žena ide pobaciti, ali to mora biti organizirano po zakonu”, rekao je Bernardić pa nadodao: “Imamo stari zakon, HDZ nije donio novi”.

“Naš je stav da život počinje od začeća i da treba učiniti sve da bude što manje pobačaja. Da se pokrenu savjetovanja, razgovori, sve ono što je nužno da to svedemo na minimum”, rekao je Plenković.

Dugujete li netko od vas što Milanu Bandiću?

“Nisam imao dojam da dugujem nešto prema gradonačelniku Zagreba. Ne znam je li Bernardić ima”, rekao je Plenković.

“Ono što Bandić kaže, da nije njega, ne bi bilo Plenkovićeve vlade. Ovi spinovi nisu dobri ni točni”, kaže Bernardić.

Stranke ste koje imaju samo starije biračko tijelo, brine li vas to?

“Imamo uvijek sjajan program za mlade. Povećali smo satnicu za studente, omogućili im porezne beneficije, mladi do 25 ne plaćaju porez na dohodak, oni do 30 plaćaju pola. To je prava demografska mjera”, kaže Plenković.

Za spas ekonomije, hoćete li uzimati novac iz drugog mirovinskog stupa?

“To u ovom trenutku nije opcija. Mi smo uspjeli na domaćim i stranim tržištima osigurati šest milijardi eura, zadržati kreditni rejting, pokazali smo da investitori u nas imaju povjerenja”, rekao je Plenković

“Mi ne bi to dirali, to je štednja građana”, konstatirao je Bernardić.

Biste li mirovinskih fondovima dopustili, da dođu s idejom da otkupe Hrvatske autoceste?

“Trebamo raditi da mirovine narastu. Bez ikakve detaljne analize, to ne može biti opcija. Hrvatska ima velike tranzicijske troškove. Postoji nepovjerenje u drugi stup, a država kroz njega financira svoje obveze. To je štednja građana, nitko je nema pravo uzeti”, kaže Bernardić.

“Ne dolazi u obzir monetizacija autocesta”, rekao je Plenković.

O braniteljima

“Imati ćemo manji broj ministarstava, a koji će to biti, to ćemo vidjeti. Ministarstvo branitelja napravilo je ogromne iskorake. Zahvaljujući Tomi Medvedu imamo riješene sve praznine”, kaže Plenković

“Spajanje ministarstva branitelja i MORH-a može biti opcija, ali i ne mora. Mi ćemo smanjiti broj ministarstava”, rekao je Bernardić.

Uskoro opširnije…