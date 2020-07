Beljaku se opet sve zacrnilo pred očima! Kaže da će zlo doći na vlast

Autor: Si.M.

Krešo Beljak nastavlja huškaču kampanju na društvenim mrežama. Nakon što je Tomislavu Ćoriću poručio da mu je sloboda upitna ako HDZ izgubi vlast te nakon što je zapalio Twitter objavom da bi između Tuđmana i Tita svakako radije izabrao maršala, čelnik HSS-a obrušio se na Škorin Domovinski pokret.

“Samo je glas za Restart koaliciju, glas protiv crne Hrvatske koja nam dolazi poput olovnih oblaka. Ne bacajte glasove, ne dozvolite da ovo zlo dođe na vlast”, napisao je na Beljak na Facebooku, a uz objavu je dodao niz fotografija vezanih uz Domovinski pokret.

Podsjetimo, Beljak je nedavno komentirao i atmosferu tijekom predavanje lista Domovinskog pokreta, kad je, praćen svojim pristalicama i simpatizerima, ali i harmonikašima, čelnik te stranke i službeno donio liste Državnom izbornom povjerenstvu u zgradi Sabora.

“Ultraortodoksna ultrakonzervativna ultradesnica. Nikakav treći put.. Nego teško, olovno, tamno, zastrašujuće crnilo”, napisao je tada Beljak na Twitteru.

Također, nakon što je Tomislav Ćorić (HDZ) u srijedu u sučeljavanju na HRT-u izrekao niz “epiteta” koji očito idu predsjednika HSS-a i člana Restart koalicije Kreši Beljaka, čelnik HSS-a oglasio se na Facebook profilu.

“I ovaj me nazvao drparošom tranzistora? Ljudi dragi, sad je jasno: Tomislav Ćorić se ne bori za vlast. On se zapravo bori za svoju slobodu, koja mu je vrlo upitna ako HDZ izgubi izbore. Ako zapušu neki novi vjetrovi koji će zaustaviti vjetroelektrane i otpuhati one koji su pokrali milijarde”, oštar je bio Beljak.

Njegov komentar o Titu nakon sučeljavanje čelnika dviju najvećih stranaka u Hrvatskoj, Andreja Plenkovića i Davora Bernardića izazvao je pak lavinu komentara na društenim mrežama.

”To su maniri dijaboličnog manijaka. Stipa Radić i Antun Radić se okreću u grobu od političkog djelovanja tog očito nastranog lika koji veliča zločinca koji je izgnao i fizički likvidirao HSS-ovce i koji je de facto uništio HSS. Njemu i Titu je zajednička crta da su uništili HSS.”, komentirao je jedan korisnik, dok je drugi našao još nešto zajedničko Beljaku i Titu, u šali je zaključio da su obojica bili – bravari.