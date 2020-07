Beljak reagirao na uvrede koje mu je izrekao Ćorić i najavio nešto nevjerojatno: ‘I ovaj me nazvao drparošom tranzistora?’

Autor: Dnevno

Nakon što je Tomislav Ćorić (HDZ) u srijedu u sučeljavanju na HRT-u izrekao niz “epiteta” koji očito idu predsjednika HSS-a i člana Restart koalicije Krešu Beljaka, čelnik HSS-a oglasio se na Facebook profilu.

“I ovaj me nazvao drparošom tranzistora? Ljudi dragi, sad je jasno: Tomislav Ćorić (na slici) se ne bori za vlast. On se zapravo bori za svoju slobodu, koja mu je vrlo upitna ako HDZ izgubi izbore. Ako zapušu neki novi vjetrovi koji će zaustaviti vjetroelektrane i otpuhati one koji su pokrali milijarde”, oštar je bio Beljak i dao naslutiti da smatra kako će se, ukoliko HDZ izgubi vlast, krenuti neki novi sudski procesi nakon izbora.