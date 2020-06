BAUK: ‘HDZ je pogriješio što je organizirao izbore dok traje pandemija’, BEROŠ: ‘Sada je pravo vrijeme za izbore’

U trećoj emisiji Izbori 2020. na RTL-u gostuju vodeći kandidati za X. izbornu jedinicu.

Ruža Tomašić (DP), Vili Beroš (HDZ), Božo Petrov (MOST), Željko Kerum (HGS) i Arsen Bauk (RESTART) odmjeravaju snage u večerašnjoj emisiji Izbori 2020. na RTL-u i odgovaraju na pitanja Damire Gregoret.

Turizam je važan sektor u X. izbornoj jedinici, što biste vi, gospodine Bauk napravili drugačije?

BAUK: HDZ je pogriješio što je organizirao izbore dok još epidemija nije gotova i na taj način poslao poruku građanima da se mogu opustiti. Upozoravali smo da je to kocka i rizik i čak dvojili da glasamo za raspuštanje izbora, no HDZ je pitao koja je to oporba koja se boji izbora. Mi smo se bojali za zdravlje građana i ta bojazan je bila opravdana. Ali idemo na izbore, želimo pobijediti kako bismo mogli pokušati izvući Hrvatsku iz ove krize u kojoj se našla zbog koronavirusa. Očekuje nas pad BDP-a, ogroman pad turizma, to je osobit problem u Dalmacijij i nešto manji problem na sjeveru.

Ovo u Zadru nam neće pomoći, a neće ni predsjedniku Vlade koji je lakomisleno tamo došao…

Gospodine Beroš, već ste rekli da nećete, kao u prvom veli, raći da je kriv virus, ali vidite li vi čiju odgovornost za situaciju u Zadru, ali i aktivniji povratak virusa u Hrvatsku?

BEROŠ: Prvo poluvrijeme u borbi protiv ovog virusa smo dobili, naši rezultati bili su sjajni i upravo zato smo se počeli otvarati, počeli smo se otvarati da bi normalni životni tijekovi bili prisutni, da bi naša ekonomija preživjela, pozvali smo turiste jer smo smatrali da ta situacija dozvoljava otvaranje turističkog sektora. Postoje pravila pod kojim netko može organizirati nešto. Kad je organizator uputio upit HZJZ-u, dobili su odobrenje da mogu organizirati događaja, ali pod određenim uvjetima. Ti uvjeti se očito nisu u potpunosti pridržavali. To jest odgovornost organizatora, ali i svih nas.

Na skupovima ste bili vrlo bliski jedni uz druge.

BEROŠ: Na našim skupovima pazimo na sve mjere, osobito u zatvorenim prostorima, na distancu, higijena ruku, to je neupitno, takos e moramo ponašati.

Osvrnuo bih se na termin izbora. Epidemiolozi, struka, vjeruju da se tijekom ljeta virus slabije prenosi. Svi očekuju drugi val najesen. Lako je moguć. Sada je pravo vrijeme za izbore, da imamo na jesen stabilnu vladu.

Jeste li se g. Kerum držali epidemioloških mjera?

KERUM: Ta tema je prisutna i s njom treba živjeti. Naravno da smo se držali pravila i i ja i obitelj. Zaraza je veliki problem, ali veći problem je neimaština koja će se desiti. Proračun se puni iz poreza i prireza i 30 posto firmi koje imaju radnike i pune proračun da bi se platili državni i javni službenici. Ugroženi su svi koji su surađivali s turizmom, u teškoj smo situaciji. Kako godinu dana ljudima dati posla da prežive ovu situaciju. Dolazi jesen i zima, upitno je što će biti s idućom sezonom. Moramo tražiti alternativu, a ona je takva da javne radove koje država ima na raspolaganju, da natječaji ne izlaze prema van države, moraju sotati. Moramo zaposliti našu građevinsku operativu. Puno je naših radnika radilo vani. Treba naći rješenje što će ljudi raditi.

G. Petrov, biste li postupili drugačije kad je krenuo prvi val i sada, kad su se otvorile granice?

PETROV: Upozoravali smo na ovo kad smo bili pozvani u Banske dvore kao oporba da damo savjet i upravo smo govorili da ne možete zaključati zemlju, jer u konačnici hoće li vas ubiti korona ili ubiti glad, na kraju vam dođe na isto. Morate zaštititi ugrožene osobe, ali drugim ljudima morate dati mogućnost da zarade za život.

Jedna je stvar čudna. Za istu stvar kakvu smo imali u trećem mjesecu, kao što imamo danas, tada je cijela zemlja bila u akranteni, danas smo svi slobodni. Moram se okrenuti na kolegu Beroša. Pozvali ste se na struku. Moram pitati na koji način nama možete poslati rješenje za samoizolaciju, ako se prvi čovjek izvršne vlasti u Hrvatskoj toga ne drži?

BEROŠ: Svi jesmo isti. S obzirom da ste vi psihijatar, a ja neurokirurg, ne dozvoljavam si komentirati epidemiološko mišljenje. Stručnjaci su prekjučer dali nalaz, čak i SDP-ov stručnjak je rekao da ono što je premijer napravio nije bio bliski kontakt.