Bačić i Ostojić izmjenili teške riječi i optužbe! No oko ZDS nije bilo spora

Autor: Dnevno

HDZ-ov Branko Bačić i SDP-ov Rajko Ostojić razmijenili su niz teških optužbi u sučeljavanju u rubrici Dvoboj N1 Televizije. Zanimljivo je da se obojica slažu kako oko pozdrava Za dom spremni treba donijeti novo zakonsko rješenje.

Prvo pitanje bilo je oko zastupljenosti žena na izbornim listama.

Rajko Ostojić rekao je da još ne znaju koliko će žena biti biti prve na listama, ali zna da će imati zip sustav na listama (muško-žensko) i da će biti jedina stranka s odnosom 50:50 žena i muškaraca na listama, a isti princip uvode i u funkcioniranje stranačkih tijela.

Branko Bačić pohvalio se Zdravkom Bušić kao nositeljicom liste u 11. izbornoj jedinici i vodit će računa o zastupljenosti žena na listama. Nastavlja da je HDZ do sada imao žene na najodgovornijim dužnostima u državi pa nabrojao Katicu Ivanišević, Jadranku Kosor, Mariju Pejčinović Burić, Kolindu Grabar Kitarović, Ivanu Maletić, Dubravku Šuicu…

Ubrzo je rasprava krenula u smjeru međusobnih optužbi.

Ostojić je rekao Bačiću da HDZ može na liste staviti bivšu ministricu Gabrijelu Žalac i uhićenu Josipu Rimac na što mu je Bačić odgovorio da SDP planira staviti Željka Saboa, bivšeg vukovarskog gradonačelnika koji je osuđen za pokušaj podmićivanja.

Ostojić je na to uzvratio da može HDZ onda staviti Lovru Kuščevića, ali nije htio reći hoće li Sabo biti na listi.

Bačić je nastavio da su i Ostojić i Željko Jovanović smijenjeni u svojim karijerama.

“Tko je koruptivan?”

“Sad da sam zločest pokazao bih (pokazao novinski naslov) da blagajnica HDZ-a Branka Pavošević kaže da su dokaze uništavali po nalogu Bačića, ali nisam zločest pa neću to reći.

Otvoren sam, a što se tiče moje smjene, možda nas se čuvalo za drugo poluvrijeme, čuvali su mene i Holy za drugo poluvrijeme i novu Vladu”, odgovorio je Ostojić.

Bačić odgovora da je ponosan na sve što je radio kao glavni tajnik HDZ-.a jer je sve radio po zakonu.

“Kada govorimo o prošlosti i čuvanju za prvo ili drugo poluvrijeme, mislim da vam je vaš predsjednik stranke nanio političku štetu kada vas je stavio kao protukandidata Milanu Bandiću pa ste izgubili”, rekao je Bačić Ostojiću.

Na pitanje o svijesti dužnosnika da su mito i korupcija nedozvoljeni i ima li te svijesti nakon Fimi medije kaže da je on sve napravio po zakonu.

“Nikakve novce nisam nosio, dao sam izjavu na okolnost da su određena sredstva bila zatečena u HDZ-u i očitovao sam se kao glavni tajnik i to je bilo sukladno zakonu.

Puno smo puta u HDZ-u rekli da je netko lopov zato što je lopov, a ne zato što je član neke stranke. Nije netko lopov zato što je iz SDP-a nego zato što je lopov”, rekao je Bačić i odbacio povezivanje HDZ-a s korupcijom. Zato su, kaže, i odmah izbacili Josipu Rimac iz stranke. Uzvratio je da je u koaliciji Restart Anka Mrak Taritaš koja je morala platiti kaznu prema odluci Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa.

Ostojić na pitanje treba li svaki političar koji je na udaru istrage odstupiti kaže da se to mora i ponovio da je “Bačić dva mjeseca nakon što su desetine milijuna kuna bili u sefu kasnije tražio račune i uništavao dokaze, to kaže tajnica Pavošević, ne ja”, rekao je i nastavio da je on ponosan što se pridržava zakona.

Bačić je Ostojiću na to odgovorio da je 30 godina u politici i da nikada nije bio u sukobu interesa ili se pokrenuo postupak zbog sukoba interesa niti će si dozvoliti da dođe u situaciju sukoba interesa.

“U HDZ-u nema pritiska na pravosuđe i najbolji dokaz je posljednji slučaj Josipe Rimac jer ako je nekome to odgovaralo onda je to odgovaralo SDP-u”, rekao je Bačić.

Istaknuo je da u ovoj Vladi nitko nije osuđen za sukob interesa, dok je u Vladi Zorana Milanovića bilo njih 16 koji su imali presude Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, no tada nije letvica bila tako visoko.

Ostojić pak kaže da je ova Vlada promijenila tri državna odvjetnika i da je odvjetnik Anto Nobilo rekao da je moguće da su mjere praćenja otkrivene da se ne dođe do King Konga nekoga i nastavio ponovno na Fimi mediju rekavši Bačiću kako se nada da je tužio blagajnicu HDZ-a Pavošević jer ga je lažno optužila, te da nije vidio tu tužbu.

On je, kaže, sve koji su mu htjeli pakirati tužio na sudu i tužbe dobio.

Bačić mu je odgovorio da njegov mandat glavnog tajnika HDZ-a nikada nije bio pod sumnjom niti je on bio tajnik u inkriminirano vrijeme, te da je to Ostojićev pokušaj da makne fokus s priče Baxter afere kada nije dao ostavku, a Ana Stavljenić Rukavina jest.

ZDS, epidemija, potres

Bačić je ustvrdio da je ta tema u javnosti zbog Vlade Ivice Račana u čije je vrijeme odobren Statut udruge HOS-a gdje je i definiran oblik pečata. Nakon toga je još sedam udruga promijenilo svoj pečat. Podsjetio je na smjernice Povjerenstva za suočavanje s posljedicama totalitarnih režima.

Ostojić odgovara da HDZ stalno traži alibije dok je jasno da je ZDS ustaški pozdrav i jedna od najstrašnijih crta u povijesti Hrvatske. SDP će dati prijedlog koji će, nada se, podržati i uskoro oporbeni HDZ.

Bačić se složio da se to pitanje mora trajno riješiti.

Na pitanje koji bi im bio prvi potez na vlasti u slučaju drugog vala koronavirusa Bačić je rekao da je HDZ pokazao da su do sada pokazali da se znaju nositi s krizom i da će u slučaju novog vala stati maksimalno iza gospodarstva.

Ostojić je odgovorio da su u HDZ-u govorili da će doći do drugog vala, a sada govore ako dođe do drugog vala i da su to govorili samo da se ide na izbore na ljeto te da na izbore na ljeto idu sam Plenković, Vučić i Bačić.

Kao prvi potez na vlasti najavljuje moratorij na kredite. “Nema odmora za zastupnike, gospodine Bačiću počinjete raditi već 20. srpnja i radit ćete do kolovoza jer situacija koju ste nam ostavili je uvijek ista – izolacija, recesija i depresija” rekao mu je Ostojić i spočitnuo što nisu donijeli Zakon o obnovi Zagreba.

Bačić je replicirao da je dobro za Hrvatsku što je u korona krizi i krizi s Agrokorom upravljao HDZ jer je jedini program SDP-a oko krize Agrokora bilo Bernardićevo slikanje s glavicom kupusa, te pohvalio restruktuiranje Agrokora.

Misli da nije minus što nema zakona o obnovi Zagreba jer su tome pristupili odgovorno. Ustvrdio je da se taj zakon ne može uspoređivati s obnovom Gunje jer je riječ o većem broju objekata i to u središtu grada. Nastavlja da su građanima Zagreba koji su stradali u potresu omogućili sanacije i da koriste stanove za koje im država plaća najam.

“Ja isto preporučujem Ostojiću da se pripremi za ljeto i u Saboru diže ruku za zakonske prijedloge Vlade HDZ-a”, rekao je Bačić.

Za zaključnu rečenicu Ostojić je poručio Bačiću da pogleda cigle i blato ispred središnjice HDZ-a. “Po treći put naša koalicija vadi Hrvatsku iz gliba pustoši i blata u kojem ste je ostavili”, kaže Ostojić.

“Poželit ću ugodno ljeto gospodinu Ostoijću u oporbenim klupama, a odgovornost za Hrvatsku preuzet će HDZ, kao što smo i do sada radili”, zaključio je Bačić.