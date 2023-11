Zorica iz Hrvatske opisala što je radila u Americi, ljudi zgranuti: ‘E robinjo božja’

Autor: Z.S.

Zorica Barth iz Hrvatske provelo je neko vrijeme u Americi u gdje je iskusila kako je toma živjeti i raditi. Kroz brojne klipove na TikToku prikazala je gdje je putovala kako su izgledali njezini dani na poslu. Na jednom od njih prikazala kako to izgleda jedan radni dan u sportskom klubu u Americi.

“Radim u kuhinji na hladnoj liniji. To znači da pripremam deserte, salate i neka hladna predjela. Pripremanje za večeru je dugotrajni proces, zato što imamo dosta bogat meni. U slučaju da smo ranije pripremili sve za nas, uvijek pomognemo kolegama na drugim linijama”, kazala je i otkrila kako na polovini smjene može napraviti kavu i tako malo predahnuti. Zatim, je istaknula kako dobiju kartu na kojoj piše koje jelo je naručeno i tako provjeri nalazi li se na njoj nešto što je ona mora spremiti. Svaka linija sprema svoje jelo, a sve mora biti i lijepo dekorirano.





Uvijek ostane hrane

“Kad smo gotovi, onda postavimo kartu na jedan špic i to se sve iznosi dalje gostima. Na kraju smjene uvijek ostane nešto hrane, onda to malo pojedemo tamo, a nešto ponesemo i kući. Ali, imamo i još jedan obrok tijekom dana na poslu. U suštini, sve što ostane od gostiju ide nama. Nismo ni gladni, ni žedni”, poručila je Zorica i izazvala lavinu komentara.

“Robinja”, “Higijena nula, baš je sve prljavo”, “Joj to je teško a na kraju čišćenje… To je svuda slično u…robovi”.. “Kakvo je to posuđe? Iz Drugog svjetskog rata?!”, ,”Da si toliko radila ovdje, ne bi ni išla u Ameriku”, “E robinjo božja”, neki su od komentara, dok je se nekoliko puta i sama javila.









Odgovorila na neke komentare

“Vratiš se fino kući, otvoriš restoran kad ti se već da radit cijeli dan onda bar radi za sebe.” “Ovo je samo sezonski posao ne planiram raditi u kuhinji do kraja života”; odgovorila je.

“Kakvo vam je to posuđe??? Iz 45′? Iz kraja Drugog svjetskog?” “Očito nisi nikad radio u kuhinji pa nemaš pojma koji tip posuđa se koristi u kuhinji i zašto”, javila se.









“Satove i prstene dolje kad se radi sa hranom.” “U Americi su higijenski standardi puno niži nego u EU”, oglasila se.

“Jedete ono što ostane gostima?” “Ne jedemo sa njihovog tanjura. Uvijek ostane višak već pripremljene hrane koja se nije prodala”, poručila je.

Najgori posao

A osim toga, Zorica je i ocijenila poslove koje je radila u Americi te je otkrila kako joj je najgore bilo u Red Jacker Resortu. Najgori joj je bio smještaj, jer ih je četvero dijelilo sobicu, a plaća je bila 140 dolara na tjedan te su ovisili o napojnicama koje su nekad bile više, nekad niže.