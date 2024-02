Zoran je imao ‘klijet’, a danas mu dolaze skoro cijelu godinu: ‘Prvi smo ovdje počeli s tim’

Autor: Dnevno.hr

Brojni vinogradari s viničkih brežuljaka odlučili su se okušati i u turizmu. Posljednjih nekoliko godina mnogi su svoje ‘klijeti’ i vikendice preuredili u kuće za odmor.

“Imamo 50 metara kvadratnih, vinski podrum. Prvi smo u ovom kraju počeli s tim i zadovoljni smo”, kaže za HRT Zoran Kuserbanj iz Vinica Brega koji već pet godina svoju ‘klijet’ iznajmljuje kroz cijelu godinu. To je i prilika da domaći vinogradari turistima ponude i svoju kvalitetnu kapljicu. Zoran Kuserbanj kaže da dolaze većinom stranci od svibnja do jeseni, i to na proputovanju do mora, a sada ima i dosta domaćih gostiju.

Predsjednik Udruge vinogradara Vinea Vinica, Stjepan Kovačić, navodi da je to pozitivan primjer spajanja turizma i poljoprivrede te da i općina podržava turizam kao jednu od djelatnosti kojima se ljudi mogu baviti kako ne bi selili u inozemstvo. Trendovi se lagano mijenjaju, a mladi se polako vraćaju.

‘Uređujemo kuže za odmor i sve nam je popunjeno’

“Očekujemo nekih dvadesetak kuća za odmor, važno je da mladi ovdje ostaju, na svojoj djedovini, jer ova su područja već bila zapuštena. To se da urediti, uređujemo kuće za odmor i sve nam je popunjeno. Imamo stotinjak ležajeva, po poreznoj prijavi imamo 439 klijeti i ljudi su shvatili da bi mogli imati i dodatan prihod kao što ovdje i vidimo”, izjavio je načelnik općine Vinica Branimir Štimec.

U ludbreškom kraju, u selo Rivalu, cijeli brijeg uredila je za turiste složna obitelj Namjesnik. Svu zaradu od pčelarstva uložili su u obiteljsko imanje.









“Bavimo se pčelarstvom i svaki slobodan trenutak i minutu iskoristili smo da budemo tu i da se što više napravi našim rukama. Zadovoljni smo jer je popunjenost onakva kakvu smo i očekivali”, kaže za HRT Robert Namjesnik iz Križovljana i dodaje: ‘Ovo je obiteljski posjed, okolo imamo jezero, prostor za proslave, rođendane, pričesti, pa privatni posjed. Održavanje je najskuplje, s obzirom na to da je ogroman, ali za mehanizaciju nije problem sve kultivirati’.









OPG-ovi uskaču u pomoć Varaždinskoj županiji

Varaždinska županija ima problem s manjkom hotela. Tu uskaču OPG-ovi, odnosno kuće za odmor koji raspolažu s više od 700 kreveta. “Smještaj je kod nas bio uvijek problem i to su nadomjestile kuće za odmor, točnije marljivi ljudi koji su preuredili vikendice, a dosta njih je napravilo prave vile, to su kuće za odmor s jacuzzijem, bazenima”, navodi Goran Mališ, direktor Turističke zajednice Varaždinske županije.