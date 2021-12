ŽOHARI HODAJU PO HRANI! Radnica poznatog trgovačkog lanca: Čistoća je horor, kronično nedostaje radnika, a jedna osoba radi posao za troje

Autor: Iva Međugorac

Ponukana lecima koje Radnička fronta dijeli zaposlenicima trgovačkog lanca Spar jedna navodna djelatnica u svojem je pismu odlučila iznijeti svoje iskustvo rada u ovoj trgovini, u kojoj je kako odmah u startu napominje zaposlena kao studentica. To pak znači da za nju vrijede drugačiji uvjeti i pravila rada.

”Dakle, u SPAR-u radim nekih mjesec i pol dana. Kao student(ica) možeš raditi kad i koliko te volja jer se radno vrijeme prilagođava tvojim fakultetskim obvezama. To je jedan od glavnih razloga zašto sam došla tu raditi jer mi je to velika prednost s obzirom na raspored. Drugo, satnica je, u usporedbi s ostalim studentskim poslovima, iznad prosjeka (26,56 kn/h je zajamčena zakonska satnica), a iznosi 30 kn/h, što je bio drugi razlog moje prijave za posao. Što se navedena dva aspekta tiče, zadovoljna sam”, komentira odmah u uvodu ova neimenovana zaposlenica. No, tu priči nije kraj.

”Međutim, odmah po dolasku sam primijetila veliku nepravdu, a to je da stalni radnici imaju dosta lošije uvjete rada i ‘tretman’ od nas studenata, iako je generalna radna atmosfera nikakva. Većina radnika radi praktički sve poslove, radnika kronično fali pa je posve uobičajeno da jedna radnica radi posao za njih troje, a prima minimalac. Komunikacije s kolegama i voditeljima jedva da ima, a nerijetko je odnos sa šefovima pasivno-agresivan i degradirajući. Čistoća prostora je meni najveći horor. Od žohara koji šetaju po hrani, do zajedničke prostorije za radnike i garderobe koja toliko smrdi da s maskom jedino mogu ići obaviti nuždu.

Robovska radna atmosfera

Prostor se dosta rijetko temeljito održava jer to također rade radnici, stoga je uobičajeno da ostaneš 30-60 minuta nakon smjene da očistiš trgovinu (naravno, neplaćeno). Također, uniforma za rad je u poluraspadu i vidljivi su tragovi prethodnog nošenja”, piše nadalje djelatnica ovog lanca koja je kako naglašava očekivala robovsku radnu atmosferu pa se po tom pitanju nije pretjerano iznenadila pošto je svjesna manjka radnika i konstantnog presinga i nervoze.

“Najnormalnije je da jedna radnica radi i na blagajni i slaže po trgovini, pa se kupci često izderavaju na Vas jer predugo čekaju, a vi tu ništa ne možete.”

Sve u svemu, nije radno mjesto koje odgovara ljudskom dostojanstvu, a pogotovo za onakve uvjete kakve dobivaju stalni radnici. Nije samo plaća uvijek problem, problem su i međuljudski odnosi koji su ovdje na razini Bezosovog Amazona, uz rijetke iznimke. Nadam se da će ipak doći do promjene i da i ova kratka poruka može nekako pridonijeti”, zaključuje ova djelatnica.

Njene navode pokušali smo provjeriti i u SPAR-u čiji odgovor objavljujemo po dospijeću.