ZNATE LI ŠTO ZNAČE NOVE OZNAKE NA RAJČICAMA? Malo tko to zna, a važno je za naše zdravlje

Autor: Dnevno.hr

Nakon što je Ministarstvo poljoprivrede donijelo Rješenje o priznavanju oznake “Dokazana kvaliteta” za povrće, Zahtjev za priznavanje navedene oznake podnijela je Zajednica udruga hrvatskih povrćara.

Sada su poznati i prvi proizvođači koji su uspješno završili postupak potvrđivanja sukladnosti proizvodnje rajčice sa specifikacijom “Dokazana kvaliteta” za povrće. To su Belje plus d.o.o. i Fructus staklenici d.o.o., a to znači da će kupci uskoro na tržištu moći kupiti rajčica sa znakom “Dokazana kvaliteta – Hrvatska”.

“Proizvođači povrća koji koriste znak “Dokazana kvaliteta – Hrvatska” moraju osigurati proizvodnju prema točno definiranim kriterijima u Specifikaciji, a to uključuje brigu o zaštiti okoliša odgovornom uporabom gnojiva i pesticida, optimalno vrijeme berbe povrća, duljinu prijevoza kako bi se sačuvala hranjiva vrijednost proizvoda, izbor ambalaže koja štiti povrće od oštećenja pri skladištenju i transportu”, izvještavaju iz Ministarstva poljoprivrede.





Iz ministarstva podsjećaju kako je prvi sektor koji je prepoznao prednost ovog sustava je sektor proizvodnje voća, a uskoro će se na tržištu moći kupiti i druge vrste voća označene ovim znakom. Drugi sektor koji je također prepoznao prednost ovog sustava je sektor konzumnih jaja, a Zahtjev za priznavanje oznake “Dokazana kvaliteta” za konzumna jaja podnijela je Udruga za znanost o peradi te se od veljače 2022. godine na tržištu mogu kupiti konzumna jaja označena ovim znakom.