ZNATE LI ŠTO SE SKRIVA U MLIJEKU KOJE PIJETE? Sumnja se na veliku podvalu: Proizvođači ne žele odgovoriti podvaljuju li strano mlijeko pod hrvatsko

Autor: Sanja Plješa

Udruga Hrvatski krški pašnjaci je udruga poljoprivrednika na prostoru krških pašnjaka. Osnovana je 2019. godine s ciljem pomaganja, zastupanja, lobiranja i interesnog povezivanja učlanjenih, zastupljenih i udruženih poljoprivrednih subjekata.

Ti mali proizvođači mlijeka smatraju da su nepravedno zapostavljeni i da se prednost u prodaji mlijeka daje “velikim igračima”. Osim toga, u Udruzi smatraju kako je uvozno mlijeko sumnjive kvalitete te izražavaju sumnju da se takvo mlijeko pod krinkom “mlijeka hrvatskih farmi” prodaje u hrvatskim trgovinama i trgovačkim centrima.

Na Facebook profilu svoje Udruge postavili su ta pitanja na koja traže odgovore. Osim toga, od hrvatske Vlade i Ministarstva poljoprivrede traže da oni nešto ozbiljno poduzmu kako bi spriječili i kaznili takve “eklatantne prevare javnosti i potrošača”. Kako ističu, “malim domaćim proizvođačima nameću se goleme obveze i propisi, a velikim stranim korporacijama dozvoljavaju se ovakve prevare potrošača”.

S obzirom da Udruga Hrvatski krški pašnjaci u svojoj objavi na Facebooku na neizravan način optužuje Dukat i Konzum da se koriste takvim sredstvima, poslali smo upit Dukatu i Konzumu. Do završetka ovog teksta, iz Konzuma nismo dobili odgovor.

Naime, Konzumovo mlijeko ima K plus oznaku, a to je ustvari oznaka proizvođača kako bi se naznačilo da je to hrvatski proizvod.









Iz Dukata smo dobili odgovor kako je ta tvrtka “najveći otkupljivač mlijeka u Republici Hrvatskoj i na ovim prostorima se nalaze više od 100 godina”.

“U 2020. godini otkupili smo 185,5 milijuna kilograma svježeg sirovog mlijeka koje svakodnevno otkupljujemo od malih, srednjih i velikih proizvođača mlijeka diljem zemlje. Stoga naša mlijeka ponosno nose oznaku Mlijeko hrvatskih farmi koja jedina predstavlja garanciju kvalitete i domaćeg porijekla mlijeka, a koju proizvođačima, prema zahtjevnim kriterijima, dodjeljuje Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu (HAPIH)”.

Oznaka Mlijeko hrvatskih farmi dodjeljuje se po strogim kriterijima za porijeklo i kvalitetu proizvoda.









Stoga Mlijeko hrvatskih farmi nije oznaka proizvođača već jedina takva službena hrvatska oznaka za kvalitetu mlijeka.