ZNANSTVENA STUDIJA POKAZALA: Sada znamo tko je najviše odgovoran za klimatsku katastrofu

Autor: Ivana Jurišić

Velike suše, poplave i požari kojima svjedočimo gotovo svakog dana dokaz su da se naša klima stalno mijenja, i to ne nabolje. Tim europskih znanstvenika pokušao je otkriti tko je više odgovaran za promjene u klimi i došli su do zapanjujućih rezultata koji su objavljeni u Journal for Industrial Ecology.

Analizirajući kupovne navike švedskih muškaraca i žena došli su do rezultata da iako su muškarci potrošili samo dva posto više novca od žena, njihovi odabiri u kupovini i ponašanjem su uzrokovali 16 posto veću emisiju ugljika od žena.

Istraživanje pokazuje da ta razlika nije vidljiva samo u Švedskoj već i u drugim zemljama što sugerira da postoji primjetna spolna razlika u mjeri u kojoj ljudi oštećuju svijet oko sebe.

Vodeća autorica studije Annika Carlsson-Kanyama je za CNN rekla da bi muškarci mogli učiti iz ženskih potrošačkih navika jer proizvode značajno manje emisije ugljika unatoč sličnoj potrošnji.

Razlika u potrošnji uglavnom se vidi u činjenici da su muškarci trošili više novca na automobile, pa tako i na benzin, od žena, koje su više putovale vlakom.

Također su otkrili da muškarci jedu više mesa koje utječe na dodatne emisije ugljika, što je razlika koja se između muškaraca i žena vidi u cijelom svijetu.

Istaknula je kako vlade trebaju uzeti u obzir tu činjenicu pri donošenju odluka o zaštiti okoliša i napraviti smjernice koje bi muškarce natjerale da manje troše automobile.