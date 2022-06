ZLOKOBNA NAJAVA SLEDILA SVE, NOVI PROBLEM S CIJENAMA! Pred narodom je teška odluka: ‘Morat ćemo se prilagoditi novim okolnostima’

Autor: Ivana Jurišić

Građane je jučer šokirala izjava profesora na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu Igora Dekanića koji je u razgovoru za jednu nacionalnu televiziju rekao kako bi gorivo, ako rat u Ukrajini potraje, mogli plaćati i 50 kuna.

“Ako potraje rat u Ukrajini, ako se pretvori u veliki rat, vjerojatno može i to. Cijene će rasti dok traje intenzitet borbi u Ukrajini ovakav kakav je sad. Čim počinju pregovori, cijene će krenuti dolje”, rekao je Dekanić.

Koliko je to realno i je li moguće da cijena dođe do nikad u povijesti viđenih 50 kuna, pitali smo ekonomskog analitičara Damira Novotnyja.





“Mislim da se tako nešto ipak neće dogoditi. Naime, europsko tržište nafte bi se, zahvaljujući uvozu nafte iz Venezuele, moglo stabilizirati. Tako je talijanski ENI s Venezuelom, a uz suglasnost američke vlade, već dogovorio kupovinu 650.000 barela sirove nafte. Prvi tanker je već spreman za isplovljavanje, a riječ je o prvom izvozu nafte iz te zemlje u Europu u zadnje dvije godine”, kaže Novotny napominjući kako je pitanja dana kada će se otvoriti nabavni pravac iz Irana.

“Zbog svega toga možemo biti sigurni da će se povećati ponuda na tržištu nafte i da će se cijena sirove nafte stabilizirati, ako ne i padati. Naime, troškovi proizvodnje sirove nafte su daleko ispod ovih koje sad vidimo na tržištu”, objašnjava analitičar.

“Tako da mislim da ta realna opasnost ne prijeti, ali i ako do toga dođe, ljudi se naviknu. Kućanstva su kupovala cigarete i kad kad su bile 8 kuna za kutiju, a kupuju ih sada kada je cijena 35 kuna pa se ništa strašno nije dogodilo. Dolazimo do jedne točke kada potrošači moraju racionalno odlučiti koliku količinu svojih dohodaka žele potrošiti na vožnju automobilom. To je nešto što se događa u svim tržišnim ekonomijama i to je ključ stabilizacije cijena”, kaže Novotny ističući kako će se u tom slučaju i javni prijevoz morati prilagoditi novim okolnostima.

“Neki će više koristiti javni prijevoz, neki će koristiti automobile koji manje troše, neki će se prebaciti na bicikle. Imamo puno rješenja, ali o njima moraju odlučiti građani, a ne Vlada”, zaključuje Novotny.