‘ŽIVOT SU MI PRETVORILI U PAKAO!’ Nakon smrti muža, postala je meta agencija za utjerivanje dugova: ‘Maltretirali su i moju djecu’

Autor: Ivana Jurišić

Postoje brojni telefonski pozivi koje nitko u životu ne želi primiti, a na toj listi visoko stoje pozivi agencija za naplatu potraživanja. Riječ je o agencijama koje od banaka i teleoperatora otkupljuju dugove loših kredita da bi ih pri tom same naplatile. Pri tome ne zovu samo vas, već i članove vaše obitelji, prijatelji, a znaju zvati i na posao.

Agencije za naplatu potraživanja su samo od banaka u posljednjih desetak godina otkupile nešto manje od pet milijuna eura, a ako se tome dodaju dugovanja od teleoperatora, iznos je puno veći.

Koliko su agencije problematične, otkrilo se kada su krajem prošle godine iz agencije za naplatu potraživanja B2 Kapital procurili podaci o 77.317 fizičkih osoba. Uz ime i prezime, OIB, datum rođenja, adresu stanovanja, naziv i OIB poslodavca svatko je mogao vidjeti i broj vašeg kućnog telefona ili mobitela, e-mail, dugovanje prema B2 Kapitalu, iznos glavnice kao i iznos zateznih kamata.





Odbijaju se javiti na telefon

O problemima s agencijama za naplatu potraživanja sve zna naša sugovornica koja je željela ostati anonimna. Njezin pakao je započeo u kolovozu 2020. kada joj je umro suprug, a ona ostala sama s troje djece i dugovima.

“Moje prve iskustvo je bilo s EOS Matrixom i tu moram priznati kako nisam imala problema. Nakon smrti mog supruga ostao mi je dug za Diners koji ja u roku od dva mjeseca nisam mogla platiti. Erste banka me je onda već nakon 2-3 mjeseca kašnjenja predala EOS Matrixu. Nisu me o tome obavijestili, samo su prodali moj dug. Čak bih rekla da je agencija za naplatu potraživanja bila korektnija od banke. Nazvali su me, rekli koliki je dug i ja sam s njima dogovorila plaćanje na rate i otplaćivala do datuma do kojih smo se dogovorili”, rekla na je naša sugovornica.

Nažalost, njezino drugo iskustvo nije bilo ni približno tako ugodno. Riječ je o agenciji za naplatu potraživanja Mcgrath&Arthur.

“Morate razumjeti kako sam nakon smrti svog supruga ostala sama s troje djece i do grla u dugovima. U to vrijeme nisam baš bila svoja, jedva bih izdržala dan do kraja. I u takvoj jednoj situaciji oni mene zovu. Nisam ni razumjela o kome i čemu je riječ. Molim ih da mi objasne tko me zove, oni mi poklapaju slušalicu. I tako su zvali svaki dan tri do četiri puta. Riječ je o dugu na Erste kartici.

Zovu moj broj telefona, traže mog mrtvog supruga. Opet ih molim da mi kažu koja tvrtka ga zove nakon čega mi opet poklapaju slušalicu. Nikako ne mogu saznati o kome je riječ. Zvali su me s nekoliko raznih brojeva, a na povratni poziv nisu se htjeli javiti. Život su mi pretvorili u pakao”, objašnjava naša sugovornica i dodaje kako im je nekoliko puta pokušala objasniti kako joj je muž umro i kako ga nema, ali oni bi svaki put prekinuli.

Nakon što je konačno otkrila o kojoj je agenciji riječ, pokušala ih je kontaktirati i telefonski i mailom, ali nitko nije s njom htio komunicirati na hrvatskom, već samo engleskom jeziku.









“Šaljem mail, oni mi vraćaju nazad poštu na engleskom. Zovem, samo engleski. Pa koji je službeni jezik u Hrvatskoj”, pita se.

‘Maltretiraju vas dok ne izgubite živce’

Iako je ona nakon prigovora Erste banci i Dinersu uspjela vratiti svoj dug u banku s kojom je na kraju i dogovorila način isplate, mnogi, kaže ona, nisu te sreće.

“Ja sam knjigovođa i znam engleski jezik, ali što je sa ljudima koji ne znaju i ljudima koji se ne mogu boriti za svoja prava. Oni ostaju na milost i nemilost ovoj i sličnim agencijama”, kaže.









Ovo nije bio posljednji put da je naša sugovornica imala problema s ovom agencijom.

“Zvali su me radi duga koji sam imala kod jednog teleoperatora. Nakon što smo u siječnju prešli na drugog teleoperatora, ostajem dužna dvije rate. Na računu smo ostali ja i moj sin koji je korisnik obiteljske tarife. To agenciju nije spriječilo da zove i gnjave moju djecu koja nemaju nikakve veze s tim računom i koji žive na drugim adresama. Odakle im pravo na tako nešto”, ljutito se pita naša sugovornica koja je u međuvremenu podmirila dug.

“Naš život se preko noći raspao kad sam izgubila supruga, da bismo nakon toga dobili samo maltretiranje ove agencije. Najgore je što smo mi čak i jedan od blažih slučajeva jer mnogi drugi prolaze pravu kalvariju. Maltretiraju vas dok ne izgubite živce, dok ne poludite, pa se onda poslije čude što je bilo ljudima koji su zbog dugova odlučili i prekinuti svoj život”, zaključuje.

U povodu ove priče kontaktirali smo agenciju za naplatu potraživanja Mcgrath&Arthur kako bi nam rekli i svoju stranu priče. Do zaključenja ovog teksta nismo dobili njihovog odgovor.