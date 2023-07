Želite se ohladiti za malo novaca? Niste niti svjesni koliko struje troši vaš ventilator

Autor: Dnevno.hr/I.J.

S obzirom na cijene klima uređaja koje se penju i do više od tisuću eura, mnogi naši građani se u borbi s visokim temperaturama okreću ventilatorima. Čak i oni koji imaju klima uređaj u kućama, kupuju ventilatore za spavaće sobe ili kuhinje kako bi lakše kuhali i spavali noću.

I dok kod kupnje ventilatora mnogi gledaju kako proći što jeftinije, mnogi zaboravljaju provjeriti koliko električne energije troši jedan ventilator i koliko to dođe prosječnu obitelj.

Analiza koju je proveo Ökotest na često prodavanim modelima ventilatora daje sljedeće operativne troškove.

Troškovi mogu varirati

Stručnjaci su u izračunu pretpostavili da će uređaji raditi prosječno osam sati na 80 posto maksimalne snage, a cijena električne energije bit će 0,40 eura po kilovat satu.

Podni ventilator: 15 do 70 W: 0,04 do 0,19 eura

Stolni/podni ventilator: 4 do 40 W: 0,01 do 0,11 eura

Toranjski ventilator: 45 do 60 W: 0,12 do 0,16 eura

Stropni ventilator: 5 do 50 W: 0,01 do 0,13 eura

“Jasno je da potrošnja energije uređaja – a time i konačni troškovi – mogu varirati unutar različitih kategorija proizvoda. Dakle, koliko se električne energije stvarno potroši ovisi u velikoj mjeri o pojedinačnom uređaju”, pišu istraživači istaknuvši kako potrošnja energije također može varirati tijekom rada, ovisno o razini na koju je uređaj postavljen.