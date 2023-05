ŽELITE PREKO NOĆI OPLODITI SVOJ NOVAC? Ovo su dionice na koje treba paziti, jedna je zabilježila rast od 24 posto

Autor: Dnevno.hr/I.J.

Nasdaq indeks zabilježio je snažan rast na Wall Streetu zahvaljujući rastu cijena dionica tehnoloških kompanija koje predvode u razvoju umjetne inteligencije.

Tako je tehnološki indeks narastao 1,71 posto, na 12.698 bodova, dok je Dow Jones oslabio 0,11 posto, na 32.764 boda. S&P 500 također je zabilježio rast i otišao 0,88 posto gore, na 4.151 bod.

Najbolje su prošli dioničari Nvidie, čija je cijena dionice skočila za 24 posto nakon što je taj proizvođač čipova objavio da će mu prihodi u tromjesečju biti 50 posto viši nego što se procjenjivalo, zahvaljujući snažnoj potražnji za čipovima za umjetnu inteligenciju (AI).





Čekaju se rezultati pregovora

Snažno su porasle i dionice Microsofta kao i Alphabeta, kao i cijene dionica drugih proizvođača čipova poput Micro Devices i Micron Technology.

Što se tiče ostalih sektora, stvari se nisu previše mijenjale. Ulagači još uvijek čekaju napretka u pregovorima između predstavnika predsjednika SAD-a Joe Bidena i republikanaca o povećanju gornje granice državnog zaduživanja od 31.400 milijardi dolara.

Ako ne dođe do dogovora do 1. lipnja, doći će do poremećaja u financiranju saveznih obveza.