‘ZDRAVKO TO NIKADA NIJE RADIO, ZATO JE BIO NAJBOLJI!’ Stručnjak otkriva, ‘narod je to osjetio’: Primorac pred sobom ima težak zadatak

Autor: N.K

Ministar financija i potpredsjednik Vlade Zdravko Marić će u četvrtak, 14. srpnja i službeno biti razriješen dužnosti, samo tri dana nakon što će Hrvatska i službeno potpisati ulazak u eurozonu. Na njegovo mjesto dolazi Marko Primorac, sveučilišni profesor na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu koji je stručnjak za upravljanje financijama u javnom sektoru, poreznu politiku i fiskalnu decentralizaciju.

Nekadašnji savjetnik za gospodarstvo bivše predsjednice Republike Kolinde Grabar-Kitarović stupanjem na dužnost suočiti će se s brojnim problemima od kojih većinu, kako ekonomski stručnjak Ljubo Jurčić, ne može i ne smije rješavati.

“Zdravko Marić je konkretno izvršavao javne financije u okviru politike koju je netko drugi zadao. Za razliku od bivših ministara financija nije branio ono što je neobranjivo, već je takve teme zaobilazio u širokom luku”, kaže Jurčić.





O novom ministru kaže da će ga stupanjem na dužnost dočekati jedan organizirani politički pristup javnim financijama čiji je cilj držati proračunski deficit na 3 posto ili ispod.

“Također, cilj je ne povećavati, odnosno smanjivati javni dug, jer je to uvjet za ulazak u eurozonu što je politički cilj Hrvatske. Iako po mom mišljenju sada nije dobro vrijeme za uvođenje eura, Vlada je to odredila i tome je prilagodila javne financije i to je Marić u okviru tih političkih okvira radio korektno. Isto tako će nastaviti raditi i novi ministar”, objašnjava Jurčić ističući kako usprkos bombastičnim naslovima tu nema velike tajne.

“Za razliku od prijašnjih ministara financija i za razliku od drugih ministara u vladi, Zdravko Marić zna što je ispravno, a što nije ispravno. On nikad nije branio ono što nije ispravno i nikada nije otvarao takve teme i samo po tome on je bio uvjerljivo najbolji ministar. Ostali ministri s jedne strane pričaju o nečemu o čemu nemaju pojma, a s druge strane pravdaju nešto što je sa strane struke apsolutno neopravdano. Zdravko to nikad nije radio, narod je to osjetio i zato je on bio najbolji ministar”, objašnjava Jurčić.

Izazovi za novog ministra

Novi ministar bi 14. srpnja trebao proći proceduru saslušanja pred saborskim Odborom, a idući dan, posljednji prije ljetne stanke, bi ga Sabor trebao i potvrditi.

Jurčić kaže kako će se i Primorac držati okvira koje je postavila politika.

“Politika je proglasila da je ulazak u eurozonu sveto tele. Tu samo treba čuvati deficit, a deficit se lako čuva. Deficit se čuva dok država ne troši, a kad država ne troši, nema investicija i nema dizanja kapaciteta hrvatskog gospodarstva. Tako mi već dugo vremena čuvamo financije, a ekonomski propadamo”, objašnjava stručnjak.









Bivši ministar gospodarstva napominje kako su Primorac i Marić po mentalitetu i vanjskom nastupu slični.

“Smireni su, sistematizirani, zato ga je valjda Plenković i odabrao. Ali on kao ministar financija ne utječe ni na prihodovnu ni rashodovnu stranu, to rade drugi ministri. On to samo na kraju balansira, a politika je ta koje će odrediti koliko se smije zadužiti. Na njemu je sve to samo proknjižiti”, objašnjava Jurčić ističući kako svi ovi problemi s kojima se država suočava nisu posao ministra financija.

“Mi smo previše tereta stavili na ministra financija kojemu to ne pripada. Inflacija? To je posao HNB-a, neka pitaju Vujčiča koji ima dva puta veću plaću od predsjednika Vlade što napraviti. Glavni cilj HNB-a je stabilizacija cijena, a oni po tome ne rade ništa. Nema to veze s ministrom financija.









Dogode li nam se nestašice goriva, tu ministar financija opet ne može ništa. On može jedino proknjižiti gubitak, smanjenje prihoda ili povećanje rashoda. Čak ni to nije njegova odluka, već politička. Zdravko je to dobro radio, ali tražiti od njega rješenje problema za koje on nije zadužen, nije bilo fer. Ne treba ni pitati novog ministra, o inflaciji i gorivu imaju da pričaju neki drugi”, zaključuje Jurčić.