Zbog njih Hrvati ne mogu do vlastitog krova nad glavom: ‘Ovi ljudi su često nerealni’

Autor: M.D.

Nije rijetkost da cijena kvadrata stana prelazi nečiju plaću za nekoliko puta. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku cijene nekretnina lani su porasle za 11,9 posto u odnosu na 2022. godinu. Najnoviji podaci, pak, pokazuju kako su cijene kuća, stanova i zemljišta u prvom tromjesečju ove godine veće za 9,5 posto, dok su u odnosu na posljednji kvartal prošle godine porasle za 1,4 posto.

Gledajući podatke Eurostata, Hrvatska je pri europskom vrhu po rastu cijena nekretnina i najma. U proteklih pet godina cijene nekretnina za prodaju su porasle čak 62 posto, a najmova 18 posto, što je dvostruko više od prosjeka Europske unije. Za to vrijeme, potražnja pada, jer nekretnine u Hrvatskoj nikad nisu bila skuplje.

“Promet nekretninama pada, potražnja pada. Više je razloga usporavanju tržišta; od kamatnih stopa, obuzdavanja inflacije, a i razlog je previsoka cijena nekretnina. Utječe na to i turizam i nedostatak prostora za najam”, pojasnio je za HRT Dubravko Ranilović, predsjednik Udruženja poslovanja nekretninama HGK.

Zanemarivanje stanogradnje

U eurozoni cijene nekretnina blago padaju, dok kod nas ne prestaju rasti. “Nemamo dovoljno ponude od zadnje nekretninske krize, mi smo imali jednu od najdužih ekonomska kriza u Europi, izgubili smo cijeli građevinski sektor, nismo gradili i kada je krenuo oporavak tržišta, potražnja se akumulirala. Dodatno je potražnja bila stimulirana padom nezaposlenosti, rastom BDP-a, povijesno niskim kamatnim stopama i ono najvažnije – porastom i zamahom turističke aktivnosti”, ustvrdila je vlasnica agencije za nekretnine Lana Mihaljinec Knežević.

Ponuda je pala zbog toga što su svaku treću nekretninu u Hrvatskoj kupili stranci, a uz to Hrvati, naročito na obali, pribjegavaju turističkom iznajmljivanju, odnosno apartmanizaciji. Mnogi smatraju kako je u tom dijelu porezni pritisak izostao.

“To je posljedica dugogodišnjeg zanemarivanja stanogradnje u gradovima, planiranja u gradovima, ali i nedostatak poreznog opterećenja na rentijerski koncept stvaranja dohotka iz nekretnina. Hrvatska ima paradoks da oko 30-tak posto stambenih jedinica nije useljeno i naseljeno, već je namijenjeno iznajmljivanju”, istaknuo je ekonomski analitičar Damir Novotny.

Pohlepa vlasnika ‘rupa’

Pad prodaje nekretnina tako u nas ne dovodi po pada cijena. Dopredsjednik Udruženja poslovanja nekretninama pri HGK, Boro Vujović ustvrdio je kako za to ima više razloga. “Imamo svoje posebnosti koje se razlikuju od ostatka EU-a. Prije svega, nemamo gospodarsku krizu koja je tamo i više nego prisutna, kamatne stope su među najnižima u Uniji, imamo turističku aktivnost te su stranci i dalje značajni kupci nekretnina na obali, rekao je Vujović te dodao da je “gospodarska aktivnost građevinske industrije značajna uslijed obnove”, što također doprinosi ovakvoj situaciji na tržištu.

Ustvrdio da se “rast cijena dogodio prije svega u prošloj godini i da statistika ukazuje da su se cijene u odnosu na prošlu godinu – malo povisile”. “To se dogodilo u vrijeme APN-a prošle godine i nakon toga, kako smo išli prema kraju godine, su se stabilizirale. Mislim da uslijed svih ovih promjena na tržištu, da ćemo sada vidjeti zaustavljanje rasta cijena”, dodao je Vujović.









Kao posljednji razlog rasta cijena naveo je pohlepne vlasnike starih stanova, koji su nerealni u svojim zahtjevima. “I dalje imamo veću potražnju nego što je ponuda, imamo nedovoljan broj novih stanova i uslijed toga onda kupcima ostaju polovni stanovi. Vlasnici polovnih stanova su često nerealni, formiraju cijene sukladno novogradnji, a to nije ni približno realno. Ako pričamo o nekoj budućnosti, realno je za očekivati da bi se mogle korigirati cijene polovnih nekretnina. Često imamo vlasnike koji su nerealni u svojim zahtjevima”, poručio je.

Subvencionirani najam

Mnogi su skloni optuživati investitore za napuhavanje cijena novogradnji, no Vujović kaže kako to uopće nije slučaj, kako u Hrvatskoj, tako i bilo gdje. “Mislim da je to svugdje slično. U strukturi cijene novogradnje od npr. 5000 eura, imate 1000 eura PDV-a koje odmah ide državi, imate trošak gradnje koji je 1500-2000 eura po kvadratu, imate trošak zemljišta koji je isto značajan. Sve ostale troškove marketinga i banaka, onda njihov profit – uopće nije ekstraprofit. Danas je zahtjevno biti investitor”, rekao je.

U posljednje se vrijeme kao dio rješenja problema s najmom spominju i poticaji za najam. No, država još ništa nije objelodanila. “Po informacijama kojima sada raspolažemo, u APN-u je novac išao kupcima, a sada ide najmodavateljima da pripreme nekretninu za najam i onda je moraju iznajmljivati po povlaštenim cijenama. U APN-u se nije kontrolirala cijena. Sada je situacija drugačija. Nemamo još sve informacije kako će biti provedeno, ali svakako drugačije nego što je bio APN”, zaključio je Vujović.