Završio je samo srednju školu, ali živi kao kralj: Malo mu fali da kupi Lamborghini

Autor: Dnevno.hr/I.J.

Kurt Malpass iz Teana u Staffordshireu, Engleska, napustio je školu već s 16 godina, ali danas, u dobi od 26 godina, zarađuje impresivnih 10.000 funti (11.665 eur) mjesečno i vozi sportski auto vrijedan 30.000 funti. Unatoč tome što nije stekao tzv. opće uvjerenje o srednjoškolskom obrazovanju (GCSE – General Certificate of Secondary Education), Malpass tvrdi da izvrsno živi od zidarstva, prenosi Jutarnji list.

Svoj put prema uspjehu započeo je stjecanjem potrebnih kvalifikacija i usavršavanjem zanata radeći za jednu tvrtku. Sa samo 19 godina odlučio se za samozapošljavanje, a do danas je uspio kupiti kuću s tri spavaće sobe, čija je vrijednost 110.000 funti, te vozi Audi S8.





Zarađuje funtu po postavljenoj cigli

Ovaj 26-godišnjak je postao prava zvijezda na društvenoj mreži TikTok, gdje redovito dijeli videozapise s gradilišta te se hvali da može zaraditi jednu funtu po postavljenoj cigli.

“Ljudi često misle da lažem kad kažem koliko zarađujem. Pametan sam, ali nikada me nisu zanimali predmeti poput francuskog i španjolskog jezika te geografije. Izbačen sam iz škole zbog lošeg ponašanja kad mi je bilo 16 godina. No, kad sam počeo zidati, zaljubio sam se u taj posao. Prirodno sam dobar u njemu, baš mi leži. Prvu kuću kupio sam si s 19 godina. Ako ste spremni marljivo i puno raditi, možete doći do ozbiljne love,” izjavio je Malpass.

‘Zidarstvo nije za svakoga’

On također odbacuje stereotipe o zidarima, ističući da ljudi često sumnjaju u njihovu inteligenciju i misle da su preplaćeni za svoj rad. “Zidarstvo je vještina i nije za svakoga,” dodao je.









Na pitanje o budućim planovima, Malpass ističe da će nastaviti naporno raditi jer želi ostvariti san o vlasništvu nad Lamborghinijem. Također razmišlja o ulaganju u nekretnine kako bi povećao svoje prihode.

“Sviđa mi se ovo što radim, svoj posao doživljavam kao svojevrsnu terapiju. Ne mogu ni zamisliti što bih bio bez zidanja,” zaključio je Kurt Malpass.