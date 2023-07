Zavladao je strah! Istekao je moratorij na prodaju plodnog zemljišta strancima, hoće li se prodati u bescjenje?

Autor: Željko Primorac / 7dnevno

Istekao je desetogodišnji moratorij na prodaju poljoprivrednog zemljišta strancima u Hrvatskoj. Prilikom pristupanja Europskoj uniji Hrvatska je zatražila prijelazno razdoblje od deset godina kako bi prilagodila i ojačala svoj poljoprivredni sektor, odnosno, kako ga stranci ne bi pokupovali već u prvom naletu. U tom razdoblju Hrvatska je trebala uz pomoć fondova EU-a te vlastitim programima ojačati, modernizirati i prilagoditi poljoprivrednu proizvodnju procesima koji vladaju na europskom poljoprivrednom tržištu. 2013., kada je RH pristupala EU-u, naši poljoprivredni proizvođači s usitnjenim površinama, zastarjelom mehanizacijom i slabom diversifikacijom poljoprivrednih kultura nisu imali nikakve šanse protiv dobro organiziranih europskih farmera.

Prema podacima, Hrvatska je na poljoprivredne subvencije, što iz vlastitih proračunskih stavki, što iz europskih fondova, potrošila desetke milijardi kuna. Neki tvrde i više nego u spašavanje brodogradnje. Ako znamo kako je u spašavanje i sanaciju brodogradilišta utrošeno više od 40 milijardi kuna, onda možemo zamisliti o kojim je iznosima riječ. Nažalost, učinak subvencija u poljoprivredi gotovo je jednak učincima u brodogradnji – nisu dale željeni učinak.

Rapidni pad

Prema podacima, Hrvatska je minimalno ojačala svoj poljoprivredni sektor u nekim područjima tijekom proteklog desetogodišnjeg prijelaznog razdoblja. Riječ je prije svega u unapređenju vinarstva i podrumarstva. U mnogim drugim područjima, poput proizvodnje mlijeka, jaja, peradi, tova junadi i svinja, bilježimo rapidni pad proizvodnje. Sve je manje i zasijanih površina pod pšenicom i kukuruzom kao strateškim granama poljoprivredne proizvodnje. Opravdanje poljoprivrednika je kako je cijena sjetve takva da ne mogu zasijati sve površine. Doista, posljednjih godina cijena umjetnog gnojiva dosegnula je astronomske iznose i dovela poljoprivrednu proizvodnju na granicu rentabilnosti.





Sve je opet povezano s cijenom plina kao glavnom stavkom u proizvodnji umjetnih gnojiva. Hrvatska je proteklih desetljeća upropastila svoj sektor proizvodnje prirodnog plina pa danas od njega najmanju korist imaju hrvatski građani. No problem je što neriješeni problemi iz tog sektora utječu na poljoprivredni sektor i proizvodnju umjetnih gnojiva pa začarani krug lošeg upravljanja i gospodarenja dobiva novu dimenziju. U takvim okolnostima hrvatski poljoprivredni proizvođači nemaju baš nikakve šanse u konkurenciji s modernim europskim farmerima. Europski farmeri su na vrlo perfidan način i subvencionirani od svojih vlada, unatoč raširenom mišljenju kako su poljoprivredne subvencije u EU-u zabranjene. Umjesto izravne poljoprivredne proizvodnje, subvencioniran je izvoz poljoprivrednih proizvoda. U proteklih deset godina očito se jedino RH držala striktnih pravila o zabrani subvencija u poljoprivredi.

Sramotni pokazatelji

Hrvati vole živjeti u uvjerenju kako su im svi osim njih samih krivi za njihove probleme. No prava je istina kako smo za većinu problema, pa tako i za ove u poljoprivredi, krivi sami. U proteklih deset godina ništa nismo učinili kako bismo okrupnili poljoprivredne površine te tako svoje proizvođače učinili konkurentnijima u europskim okvirima. Naša poljoprivreda još uvelike ovisi o vremenskim uvjetima, odnosno, količini padalina. Navodnjavamo tek 2,5 posto poljoprivrednih površina, a u planu nam je do 2030. taj broj podići na osam posto!

Ovo su sramotni pokazatelji za državu koja slovi kao jedna od vodom najbogatijih država na europskom kontinentu. Primjerice, Albanija navodnjava čak 54 posto poljoprivrednih površina, Grčka 26 posto, Italija 24, Rumunjska 23, a Bugarska 18 posto. Kada ovim postocima pridodamo ozbiljne i velike poljoprivredne sustave zapadne Europe, onda tek vidimo gdje smo. Posljednjih nekoliko godina zaredale su velike suše, poplave i tuče koje su dodatno opteretile poljoprivredni sektor te ga osiromašile. Kontrolirana, plastenička i staklenička, proizvodnja još je zanemariva u ukupnom postotku poljoprivredne proizvodnje. Mogli bismo slobodno reći kako hrvatsku poljoprivrednu proizvodnju karakteriziraju skromni i neambiciozni planovi čelnih ljudi poljoprivrednog sektora. Kod poznavatelja sektora poljoprivrede prevladava mišljenje kako su Vlada i Ministarstvo poljoprivrede mislili da će korištenje europskih fondova samo po sebi transformirati poljoprivredni sektor i učiniti ga konkurentnim. No pokazalo se kako kupnja novog traktora na nekom OPG-u ne utječe na nacionalne poljoprivredne ciljeve i strategije.

Nema plana

Struktura programa koje je nadležno ministarstvo prijavilo na fondove EU-a pokazala se krajnje upitnom za oporavak i rast poljoprivrednog sektora. Analizirajući strukturu programa, očito je kako su oni favorizirali velike poljoprivredne proizvođače i prerađivače, dok su mali proizvođači, OPG-ovi, ostali na margini interesa. Ministarstvo se, očito, vodilo mišlju kako će, podupirući velike sustave, najbrže preokrenuti negativne bilance i statistički profitirati u ukupnoj bilanci poljoprivrede. Međutim, veliki sustavi su ionako bili spremni za europsku utakmicu i nove injekcije iz fondova EU-a samo su povećale njihove ionako pozitivne bilance. Učinak fondova na OPG-ove, koji čine samu srž hrvatske poljoprivrede, bio je minimalan. Na OPG-ove je u proteklih deset godina utjecalo i nesnalaženje Ministarstva poljoprivrede u pogledu raspodjele državnog poljoprivrednog zemljišta i odnosa s Hrvatskim šumama vezanog uz korištenje pašnjaka. Sve su to problemi koji godinama nisu rješavani i kojima se ni jedna vlada nije sustavno bavila. Ili barem nije ponudila model koji bi imao pozitivan učinak na poljoprivrednu proizvodnju.

Mi još ni od jednog ministra poljoprivrede, državnog tajnika ili premijera nismo čuli – napravit ćemo to, to i to u poljoprivredi, a to će za pet godina rezultirati tim i tim. Ovo je samo dokaz kako mi nemamo plan u kojem će se smjeru razvijati hrvatska poljoprivreda i kako smo prepušteni općoj stihiji. Nitko ne zna što država želi s plasteničkom i stakleničkom proizvodnjom i koliko želimo poljoprivrednih površina imati pod navedenom proizvodnjom. Nitko ne zna što ćemo s proizvodnjom pšenice, kukuruza, soje, repice… Ukratko, niti itko ima bilo kakav plan niti itko želi preuzeti odgovornost za bilo što. Slika i prilika hrvatske poljoprivrede i odnosa vlasti prema njoj.

U takvim okolnostima hrvatska poljoprivreda i poljoprivredni proizvođači dočekuju istek moratorija na prodaju poljoprivrednog zemljišta strancima. Nije čudno što je zavladao strah kako će poljoprivredno zemljište, u okolnostima potpuno neuređenog sustava, biti rasprodano u bescjenje te kako će Hrvati u konačnici biti stranci u svojoj državi. Međutim, stranci već godinama posjeduju poljoprivredno zemljište u Hrvatskoj preko svojih tvrtki koje su registrirane u RH. Moratorij se odnosio na fizičke osobe koje će nakon isteka moratorija imati pristup tržištu poljoprivrednog zemljišta.









Spriječiti ugrozu

Ne očekuje se kako će odmah početi velika rasprodaja poljoprivrednog zemljišta, a razlog je, paradoksalno, kaos u sustavu. Zbog usitnjenih posjeda i nesređenih zemljišnih knjiga te neusklađenog katastra proći će vrijeme prije nego što dođe do značajnijeg kupovanja zemljišta. Tako je opći institucionalni kaos dao novu priliku i hrvatskim poljoprivrednicima i državi da se probude i dovedu sustav u funkcionalno stanje. No za to su nam potrebni ljudi na čelnim pozicijama koji imaju viziju i hrabrost provesti ključne reforme za kojima hrvatski agrar već desetljećima vapi. Valjda je sada svima jasno kako se samo od sebe, po inerciji, ništa neće riješiti. Više nije problem ni novac, pokazalo se da ga ne nedostaje, ali da je potpuno krivo usmjeren.

Ostaje strah od stranaca i prodaje najvrednije zemlje. Važnost nacionalne poljoprivredne proizvodnje i samodostatnosti posebno je do izražaja došla u vrijeme pandemije koronavirusa. Tada smo analizirali čega sve imamo dostatno, a što nam to od poljoprivredne proizvodnje nedostaje. Svi smo se zaklinjali u obnovu kapaciteta i samodostatnost. Sve je to trajalo koliko i pandemija. No iz svega toga svakako treba izvući pouke. Još su nam svježa sjećanja o zatvaranju granica, zabrani izvoza određenih poljoprivrednih proizvoda i usmjerenosti svake države na sebe. To je bila još jedna pouka iz koje smo malo i nimalo naučili. Hrvati imaju pozitivna iskustva sa strancima koji su unapređivali i obogatili našu poljoprivredu. Tako su Česi najzaslužniji za razvoj ribnjačarstva u Hrvatskoj, Nijemci za unapređenje ratarstva… Možda i stranci koji sutra dođu unaprijede hrvatsku poljoprivredu. Država je tu da donese zakonske propise kojima će se spriječiti ugroza nacionalnih interesa kroz poljoprivrednu proizvodnju.