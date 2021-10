ZATVORIT ĆE TRGOVINE I KAFIĆE, UKINUTI VLAKOVE! Sve će pasti zbog ovoga, hodamo na samom rubu, a bit će još i gore

Autor: Adriano Milovan

Demografski slom kroz koji posljednjih godina prolazi Hrvatska već se odražava na sve segmente života, a u budućnosti će, nastave li se ovakvi trendovi, biti još i gore.

Pojednostavljeno, u budućnosti, i to bliskoj, mogli bismo se, upozoravaju stručnjaci, suočiti sa zatvaranjem brojnih trgovina, kafića, bankomata, škola i ostalih institucija. Isto tako, mogli bismo svjedočiti dodatnom reduciranju brojnih autobusnih i željezničkih linija, posebno u ruralnim i perifernim dijelovima zemlje. Razlog je jednostavan: rapidno smanjenje broja stanovnika za sobom povlači i manje potrošača i korisnika usluga pa troškovi održavanja usluga u depopulacijskim područjima, a takvih je već sada jako puno, postaju sve veći. Hrvatska tako ulazi u zatvoreni krug iz kojeg zasad nema izlaza.

Naime, smanjenje opsega javnih i drugih usluga te prometne povezanosti, pojedine dijelove zemlje čine još manje privlačnima za život pa su i šanse da će se netko odlučiti doseliti u te krajeve vrlo male.

Demografi kažu da nas je već sada manje od četiri milijuna

Koliko nas ima, pokazat će popis stanovništva koji još traje. Posljednje procjene državne statistike pokazuju da je u Hrvatskoj krajem prošle godine živjelo manje od 4,04 milijuna stanovnika. To je oko 240.000 manje nego u 2011., kada je, prema podacima DZS-a, u Hrvatskoj krajem godine bilo otprilike 4,28 milijuna stanovnika. Drugim riječima, broj stanovnika Hrvatske u desetak godina smanjio se za više od pet posto, odnosno “nestao” je otprilike svaki 20. stanovnik.

No, demografi smatraju da su takve procjene pretjerane jer se temelje na službenim registrima koji, međutim, nisu točni. Mnogi koji sele u inozemstvo, naime, ne odjavljuju se s ovdašnje adrese, već uzimaju godinu ili dvije da vide kako će se snaći u novoj sredini i tek onda, ako se odluče ostati u njoj, odjavljuju se iz ovdašnjih evidencija. S druge strane, ističe demograf s Instituta Ivo Pilar Nenad Pokos, u Hrvatskoj je puno i fiktivnog prijavljivanja, budući da mnogi građani nastavljaju živjeti u Bosni i Hercegovini, Srbiji ili nekoj trećoj zemlji, iako su prijavili prebivalište u Hrvatskoj.

Sve to procjene o broju stanovnika čini nepouzdanima i na njih se samo djelomično možemo osloniti. Stoga Pokos, kao i niz drugih demografa, strahuje da Hrvatska stvarno već sada ima manje od četiri milijuna stanovnika i da je stvaran broj stanovnika bliži brojci od 3,9 milijuna.

Ekonomske posljedice iseljavanja za Hrvatsku su već sada teške, a bit će još i teže

“Hrvatska je posljednjih godina suočena s dramatičnim iseljavanjem koje je znatno nepovoljnijih obilježja nego u ranijim iseljeničkim strujama. Naime, osim što sada iseljavaju i brojne obitelji s djecom, što ranije nije bio slučaj, odlaze i mnogobrojni visokoobrazovani stanovnici koji u Hrvatskoj ne mogu naći posao, odnosno u inozemstvu pronalaze bolje plaćeni ili svojim kvalifikacijama primjereniji posao. Riječ je o tipičnom slučaju ‘odljeva mozgova’, i to u golemim razmjerima: odlaze liječnici, medicinsko osoblje, inženjeri, tehničari, informatičari i ostali dobro obrazovani mladi ljudi koji u Hrvatskoj više ne vide nikakvu perspektivu”, upozorava za dnevno.hr Pokos.

Kada se tome pridoda i prirodni pad broja stanovnika, odnosno više umrlih, nego rođenih, ne iznenađuje zaključak da Hrvatska posljednjih godina ulazi u krug europskih zemalja s najnepovoljnijim demografskim procesima. Takva demografska slika, upozorava Pokos, postala je i vrlo težak ekonomski uteg, a sve ukazuje da će u budućnosti još i više usporavati i opterećivati hrvatsko gospodarstvo.









“Tako će u pitanje doći funkcioniranje gospodarskog sustava što može rezultirati smanjenjem socijalnih davanja, odnosno nižim mirovinama, ukidanjem besplatnog zdravstva i školstva. Dramatično smanjenje broja rođenih dovelo je do toga da se godišnje u 40-ak posto naselja ne rađa ni jedno dijete. Na početku ove školske godine broj učenika u školama bio je manji za 54.000 nego prije samo osam godina. Ovakvim trendom uskoro će doći do zatvaranja mnogobrojnih škola, što će za sobom donijeti tehnološki višak ne samo učitelja, već i pratećeg osoblja kao što su spremačice, kuharice, domari i tajnici. Osim toga, na gubitku će biti i neke druge struke i djelatnosti kao što su autobusni prijevoznici, HŽ, prehrambena industrija i nakladnici udžbenika”, pojašnjava Pokos.

Smanjuje se broj bankomata i podružnica banaka, dok neki kafići i usred sezone rade samo u jednoj smjeni

Škole i prateće djelatnosti, međutim, neće biti jedini gubitnici demografske kataklizme kroz koju prolazi Hrvatska. Bankari, primjerice, već najavljuju gašenje dijela bankomata jer im je njihovo održavanje veće od koristi. Mrežu poslovnica pritom su već dobrano srezali, a taj proces se nastavlja.

No, u budućnosti možemo očekivati i promjene u segmentu trgovina i kafića. U nekim dijelovima zemlje trgovine i kafići već stavljaju ključ u bravu, a neki rade samo u jednoj smjeni. Uz to, u turističkim područjima već je godinama trend da kafići i restorani, a ponegdje i trgovine, rade samo tijekom sezone. Sada bi se ti procesi mogli ubrzati.

“U nekim mjestima, posebno na otocima, već i sada kafići rade samo tijekom ljetne sezone jer nema dovoljno ni gostiju ni radnika, budući da mladi odlaze na Zapad. Neki kafići su čak i u sezoni radili jednokratno jer nisu mogli naći radnike. Problem s radnom snagom u Hrvatskoj je velik, a bojim se da će biti i veći. Morat ćemo sve više uvoziti radnu snagu iz BiH, Srbije i Sjeverne Makedonije, pa čak i iz Ukrajine, a možda i iz Indije, Nepala i Filipina koju, uostalom, druge djelatnosti već uvoze”, opisuje za dnevno.hr stanje u jednoj od najvažnijih gospodarskih grana u Hrvatskoj ugostitelj iz Vodica Ante Mihić, inače, raniji dugogodišnji šef Ceha ugostitelja Hrvatske obrtničke komore (HOK).









Dodaje kako loša demografska slika zemlje već godinama opterećuje rad ugostitelja, što zbog manjeg broja gostiju, što zbog nedostatka radne snage. Strahuje da će u budućnosti biti i gore. Stoga od države očekuje da se odrekne dijela nameta, kako poreza i doprinosa, tako i onih koje ubiru komunalne vlasti. To bi, kaže, barem malo ugostiteljima olakšalo uvjete rada.

Nije sve crno: poznatost pojedinih hrvatskih turističkih destinacija omogućuje daljnji rast cijena

Demografski slom odražava se i na trgovinu. Naime, smanjenje broja stanovnika, pojašnjava direktor Lonia trgovine Drago Munjiza, znači i manje kupaca. Uz to, nedostatak vozača otežava i dostavu robe.

“Ako se broj stanovnika u deset godina smanjio pet posto, onda se toliko smanjio i broj kupaca. U trgovini nedostaje i radne snage. Situacija je svakako komplicirana”, ocjenjuje za dnevno.hr Munjiza.

Ipak, dodaje, demografski udar trgovci amortiziraju velikim prometom koji turisti naprave tijekom ljeta te uvozom radne snage. I u trgovini dominira uvoz radne snage iz BiH, Srbije i ostalih zemalja Zapadnog Balkana: trgovci se za njih odlučuju zbog razloga zemljopisne blizine i sličnosti jezika, iako te zemlje nisu dio EU. No, kako i zapadnobalkanski bazen radne snage presušuje, jer radnici iz tih zemalja radije odlaze na Zapad, nego u Hrvatsku, i u trgovini se otvara prostor za zapošljavanje Indijaca, Nepalaca i Filipinaca.

Unatoč svemu, Munjiza situaciju ne vidi tako katastrofalnom. Kaže da ljudi moraju biti svjesni da članstvo u EU znači i slobodu kretanja radne snage, što su mnogi Hrvati iskoristili, kao što su iskoristili i građani drugih članica Unije.

Osim toga, napominje, svjetska poznatost pojedinih hrvatskih destinacija, poput Zagreba, Dubrovnika ili Rovinja, omogućit će i daljnji rast cijena na tim lokacijama. To otvara prostor i za rast plaća zaposlenih. Kako domaćih radnika, tako i stranih.

Hrvatska konačno mora definirati useljeničku politiku

Pitanje useljavanja i inače će, smatraju ekonomisti, biti jedno od ključnih za Hrvatsku narednih godina. Naime, osim što nedostatak radne snage i sve manji broj potrošača opasno prijete daljnjem razvoju zemlje i kvaliteti života u njoj, velika su prijetnja i stabilnosti mirovinskog i zdravstvenog sustava te javnih financija. Manja ekonomska aktivnost znači i manje poreznih prihoda, ali i manje uplata u fondove mirovinskog i zdravstvenog osiguranja. S druge strane, zbog rapidnog starenja stanovništva, podrazumijeva i veća izdvajanja za potrebe starijih građana.

“Političko-ekonomske posljedice ovakvih demografskih procesa mogle bi biti velike jer bi moglo doći do toga da se za potrebe starijeg stanovništva izdvaja još više, a da se zbog toga smanje izdvajanja za potrebe mlađeg i stanovništva u srednjim godinama. Ovakva demografska kretanja nas usporavaju u razvoju. Koliko god to bilo nepopularno, morat ćemo se okrenuti uvozu radnika i za to nam treba migracijska politika”, napominje za dnevno.hr Predrag Bejaković iz Instituta za javne financije.

Dodaje i kako bi trebalo definirati područja iz kojih će Hrvatska privlačiti radnu snagu. Osim zemalja Zapadnog Balkana, naš sugovornik potencijalni rezervoar radne snage vidi ponajprije u Ukrajini, Bjelorusiji i Moldaviji. Svjestan je, kaže, da mnogi imigranti na Hrvatsku gledaju samo kao na tranzitnu stanicu jer iz nje odlaze dalje na Zapad, ali vjeruje i da će mnogi ostati ovdje, pogotovo ako plaće nastave rasti.

“Što god mi mislili, Hrvatska je zapravo ugodno mjesto za život. Primanja su ovdje veća nego u zemljama Zapadnog Balkana, a javne usluge su ipak kvalitetnije. Dio ljudi ovdje želi doći živjeti”, zaključuje Bejaković.

Optimističan je i kada je riječ o depopulacijskim područjima zemlje. Mnogi su, poručuje, umorni od života u Zagrebu, posebno nakon lanjskog potresa, kao i od života u ostalim velikim gradovima. Stoga traže mirniji život koji im ruralna područja zemlje mogu omogućiti. U takvim odlukama im pomažu nove tehnologije koje im omogućuju rad na daljinu.