Zastrašujuće predviđanje za Hrvatsku: Za jednu granu gospodarstva više nema spasa

Autor: Željko Primorac/7dnevno

Mjesecima svinjska kuga puni naslovnice hrvatskih medija. Tužno je bilo gledati kako slavonski seljaci ostaju bez stotina svinja neposredno prije kolinja. Nekima je to bio osnovni izvor egzistencije. Slavonija bez kolinja, kulena, šunke i kobasica u blagdansko vrijeme jednostavno nije Slavonija. No europska direktiva bila je jasna – eutanazirati sve zaražene svinje, ali i one u blizini kojih se bolest pojavi. Sada je potpuno jasno kako resorno ministarstvo nije dobro i na vrijeme reagiralo.

Reakcija je bila brutalna i na koncu su puni teret slučaja podnijeli oni koje je sustav trebao zaštititi – poljoprivrednici. Nije prvi put da brutalne europske direktive paraliziraju hrvatsku poljoprivredu. Sjetimo se samo problema s kojima se susretao vlasnik jedne od najvećih farma kokoši nesilica u Hrvatskoj – farme Lukač kod Ivanić-Grada. Čovjek je preko noći morao eutanazirati 200 tisuća kokoši. Tada se navodno radilo o salmoneli koja je potvrđena u inozemnom laboratoriju. Međutim, vlasnik je uporno negirao te navode tvrdeći da se sustav obračunava s njim.

Ribarstvo u problemu

Tek što je završila saga sa svinjama i kokošima, pojavio se problem sa slanim srdelama. Naime, tradicionalni dalmatinski proizvođači slanih srdela više neće moći proizvoditi svoj proizvod kao što su to dosad radili. Problem je, ponovno, sanitarne prirode. Naime, svaka limenka slanih srdela po novoj uredbi morat će imati veterinarski certifikat o zdravstvenoj ispravnosti. Kako je uglavnom riječ o proizvodima koji su nižeg cjenovnog razreda, moglo bi se dogoditi da veterinarski certifikat košta više nego limenka slanih srdela.

Ovakav slijed događaja mogao bi doslovno eutanazirati jednu privrednu granu koja je othranila generacije Dalmatinaca, Istrana i stanovnika Hrvatskog primorja. Postavlja se logično pitanje – čita li itko naputke Europske unije prije nego što ih pusti u optjecaj? Što rade nadležne službe u resornom ministarstvu i prati li itko slijed donošenja zakona od podnošenja prijedloga, rasprave o njemu do usvajanja? Naše ministarstvo očito se svelo na razinu regionalne pisarnice Europske unije koja zaprima direktive iz Bruxellesa i stavlja ih u optjecaj. Kako će to utjecati na svakodnevni život naših seljaka i ribara, to ih baš previše i ne zabrinjava.

U resor poljoprivrede tijekom proteklih desetljeća ubrizgane su milijarde kuna proračunskog novca. Neki podaci govore čak kako je više proračunskog novca otišlo na prilagođavanje sektora poljoprivrede zajedničkom europskom tržištu nego na sanaciju brodogradnje. Rezultat je, nažalost, jednako poražavajući kao i u slučaju brodogradnje. Prema službenim podacima Europske unije, RH je jedina članica koja bilježi pad poljoprivredne proizvodnje. O planovima za povećanje proizvodnje u nekim oblastima poljoprivrede više nitko i ne govori.

Enorman uvoz

Hrvatska je postala tržnica na otvorenom za jeftine poljoprivredne proizvode iz drugih, razvijenih, članica Unije. Usitnjena i neorganizirana hrvatska poljoprivreda, koju ne prate distributeri, jednostavno ne može konkurirati velikim poljoprivrednim sustavima koji su posebno prilagođeni za nastupe na zajedničkom europskom tržištu.

Problemi hrvatskih poljoprivrednika nisu nikakva novost. Oni su stručnjacima iz ove oblasti vrlo dobro poznati i na njih kontinuirano već desetljećima upozoravaju. Najavljena komasacija, okrupnjivanje posjeda, nikada nije provedena. Malo i nimalo se radilo na povećanju navodnjavanih površina, uvođenju novih kultura i diversifikaciji poljoprivredne proizvodnje.









Prema ukupnom obuhvatu navodnjavanih površina, Hrvatska je na samom europskom dnu. Veliki problem predstavljaju i sve starija poljoprivredna domaćinstva. Posebno je ovaj problem izražen nakon 2013., kada je ulaskom u EU masa mladih napustila poljoprivredu i bolji život potražila na zapadu.









Resorno ministarstvo u posljednjih je dvadesetak godina pokušalo provesti nekoliko programa kojima je cilj bio podizanje poljoprivredne proizvodnje. Međutim, navedeni programi pokazali su se idealnima za manipuliranje i izvlačenje novca. Jedan od takvih je i poticanje proizvodnje višegodišnjih kultura prema kriteriju zasađenih površina. Na koncu se pokazalo kako su brojni tzv. poljoprivrednici zasadili hektare nasada u koje su ušli jedino kada su posadili sadnice. Uredno su za to dobili ogromne poticaje, a proizvodnja na navedenim površinama ih ionako nije zanimala. Oni su ispunili glavni kriterij natječaja i udovoljili su mu. To što s navodno zasađenih površina nikada nije ubran niti kilogram proizvoda nikoga nije zanimalo.

Iskoristili poticaje

Još u samom početku stručnjaci iz područja poljoprivrede upozoravali su kako poticaje treba davati prema količini prinosa, a ne na osnovi zasađenih površina. Međutim, nije ih imao tko čuti.

Sve nas je to dovelo do situacije da nam je poljoprivredna proizvodnja manja za 50 posto nego 1991. U osvit samostalnosti Hrvatska je bila izvoznik poljoprivrednih proizvoda, a danas je uvoznik koji 75 posto svojih potreba za hranom zadovoljava uvozom.

Hrvatska poljoprivreda nekada je u ukupnom BDP-u države sudjelovala s respektabilnih 12 posto, a danas smo na 3,9 posto. Brojni statistički podaci pokazuju kako hrvatska poljoprivreda jednostavno – umire. Prema podacima DZS-a iz 1989., Hrvatska je imala 3,2 milijuna hektara obradivog zemljišta. U godini stupanja u Europsku uniju za poljoprivredu se koristilo 1.568.881 hektara poljoprivrednog zemljišta, da bi 2020. taj broj pao na 1.506.205 hektara. Dakle, u samo sedam godina članstva u Europskoj uniji zapušteno je 62.676 hektara obradivog poljoprivrednog zemljišta.

No, nisu samo europske direktive dovele hrvatsku poljoprivredu na rub litice. Veliku zaslugu u svemu imaju i domaće snage kroz razna ministarstva i agencije. Osim slavonskih poljoprivrednika, na udaru su i poljoprivrednici s primorskog i dalmatinskog krša. Udruga Hrvatski krški pašnjaci već godinama upozorava kako su Hrvatske šume jedan od najvećih problema razvoja poljoprivrede na njihovu području. Tako ističu kako je od 2 milijuna hektara krških pašnjaka za ispašu određeno tek 157 tisuća hektara. Na ovaj način, tvrde, Hrvatske šume direktno rade na depopulaciji krških područja. Iznijeli su i podatak kako je ovo jedan od glavnih čimbenika zbog kojih je posljednjih desetljeća s krškog područja iseljeno 500 tisuća mladih ljudi.

Šume i turisti

U isto vrijeme su, prema javno dostupnim podacima, Hrvatske šume na pošumljavanje krških pašnjaka alepskim borom potrošile više od 90 milijuna eura. U svemu vide prste europske zelene agende i namjere naših vlada da se predstave kao zelena biooaza Europe koja je više od 70 posto pokrivena šumama.

Ne učini li se nešto hitno, taj postotak bi vrlo lako za nekoliko desetljeća mogao doći i do 90 posto. Primjerice, dok susjedne zemlje grade irigacijske sustave i navodnjavaju 20-30 posto površina, Hrvatska navodnjava tek 1 posto, i to onih preko kojih se izlijevaju rijeke. Dok susjedne zemlje intenzivno razvijaju stakleničku poljoprivredu, Hrvatska brani svojim regionalnim jedinicama poticanje te vrste poljoprivrede – jer nije u skladu s europskim direktivama.

Danas je nepopularno govoriti o petogodišnjim planovima jer su asocijacija na socijalističko razdoblje. Međutim, ne izrade li se uskoro na svim razinama precizni planovi s jasno projiciranim sredstvima i vremenskim razdobljima, Hrvatska bi zaista mogla postati jedan veliki biorezervat. Bez ljudi i stoke, ali sa šumama alepskog bora i turistima.