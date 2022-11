‘ZAŠTO LAŽU? ŽIVE NAS ŽELE U ZEMLJU ZAKOPATI!’ Todorić razvezao jezik, Plenković na udaru: ‘Tko god kupi, propao je, kompanija je poslovno uništena’

Autor: Dnevno.hr

Nakon potresa u Fortenovi zbog ulaska bogatog Arapa u kompaniju, Ivica Todorić gostovao je na N1 televiziji.

Ponovno je, kaže, aktualan predmet Agrokor i prema njegovom mišljenju, bit će sve aktualniji.

“Plenković je dao intervju u kojemu je dao svoju sliku Agrokora, stanja i Fortenove pa ću biti slobodan reći i ja nekoliko riječi. Prvi put se događa da mislim jednako kao i Plenković. On kaže da Milanović kaže da je vlada Rusima isporučila Agrokor. Ja mislim da to nije točno. Slažem se s Plenkovićem. Agrokor je isporučio Plenković i grupa Borg, ne Vlada. Već sam često govorio o tome”, kaže Todorić. Dodaje da sa sobom ima dva dokumenta koji potvrđuju njegov stav da to nije napravila Vlada.





Prema Todorićevim navodima, tadašnji ministar Šprlje u svom iskazu rekao je kako je informacije dobivao preko medija te kako je o zakonu informiran dan prije nego što ga je dobio u ruke. “To je nevjerojatno, ministar najzaduženiji za taj slučaj informira se iz medija. Druga najodgovornija osoba, ministar Orepić kaže da ‘sva resorna ministarstva su bila zaobiđena u slučaju Agrokora. Čak i mene kao ministra su krili informacije. Ti sastanci su bili tajni, u zgradi Vlade, po noći’. Dva najodgovornija ministra”, govori nekadašnji vlasnik Agrokora.

“Plenković laže”

“Plenković je rekao da je Agrokor bio zadužen 7 milijardi, to je njemu neka velika cifra. To je notorna laž, to je čak i Vujčić govorio. Oni nas žive žele zakopati u zemlju i nanijeti nam štetu i uništiti male investitore. Jedina istina je da je bila nagodba, da je nagodbu potvrdio sud, da je sud utvrdio dug i sud je utvrdio bazu za nagodbu. Sud je utvrdio 35,7 milijardi kuna. Kad smo odlazili toliki je bio dug. Zašto lažu?”, pita Todorić dodajući da nije bilo nikakvih skrivenih dugova jer sve je bilo pred sudom. Kaže kako je s tih gotovo 36 milijardi Agrokor izgradio tvornice te kako su imali najveće kompanije u svim državama regije.

“Kažu da nisam platio porez. Zašto me ne hapse ako nisam?”, kaže Todorić koji je ponovio optužbe o lažnim tvrdnjama.

O tvrdnjama premijera da je dug sa sedam milijardi smanjen na jednu, Todorić kaže da je to notorna laž. “On veli da su spasili Agrokor, da to sad fantastično ide, da su milijardu zaduženi. Sad imamo situaciju da Plenković ovdje govori da je dug milijardu. Evo, gledajte, bilanca 2021., dug 18 milijardi. Kako ozbiljan čovjek može doći pred javnost i takve gluposti pričati?”, govori. Navodi i kako je prodana 6 milijardi vrijedna imovina pa se dug, iz tri milijarde duga dobavljačima, penje na 27 milijardi. “Oni su time uništili kompaniju, a mi smo sa sličnim dugom stvorili svjetsku kompaniju”, kaže.

“Da sam ostao, mi bismo promijenili Hrvatsku”

“Danas kompanija ima pola prometa u odnosu na kad sam ja bio”, kaže, a na pitanje zašto itko onda želi kupiti kompaniju u bankrotu, kaže da je to zato što je može “kupiti za ništa, za male novce”. “Koliko god su oni uništili Agrokor… Tko god ga kupi, on je propao. Kompanija je uništena, poslovno uništena”, kaže.

“Niti će biti šeika niti će se to dogoditi. Pazite, čovjek ide u rizik, ja mislim da ide u veliki rizik. Znate što je za Agrokor 250 milijuna? Kod nas su samo lešinari, u Hrvatskoj, koji kupuju za male pare vrijednosti i očekuju da će od toga biti neki posao”, kaže Todorić.









Na pitanje što bi bilo drugačije da je on ostao vlasnik Agrokora, Todorić kaže: “Ja da sam ostao još pola godine, Agrokor bi bio na burzi, jedan dio, prehrambena industrija. Mi bismo promijenili Hrvatsku, digli bi vrijednost burze, kompanije, dobili bi novi potencijal da gradimo uspješnu kompaniju, čudo bi se dogodilo. 10 najboljih banaka je osiguralo pare, ali oni koji su željeli pokrasti i opljačkati Agrokor su izmislili probleme…”, govori.

Ponavlja i kako napravio čudo sa 60 tisuća malih dioničara te da je “stradao od ruke autokrata u Vladi”.