Zašto je hrvatski turizam okrenuo leđa ovim gostima? Puno troše, a mi ih ne želimo

Autor: Ivana Jurišić

Upišete li u Google tražilica koja su najbolja mjesta za ljetni obiteljski odmor u Europi, Hrvatske nema na popisu. Na listama najpoželjnijih ljetnih destinacija za obitelji s djecom tako su se našle Turska, Grčka, Portugal, Španjolska, Francuska, pa čak i Bugarska, ali ne i naša zemlja.

“Mi već nekoliko godina idemo u Bugarsku na godišnji odmor u all inclusive resort. Za 190 eura na noć imamo hotel u blizini plaže, vodeni park za djecu, svu hranu uključenu, sladoleda koliko možemo pojesti. Za taj novac u Hrvatskoj bismo dobili samo smještaj, ali ovako se mi roditelji možemo opustiti i stvarno odmoriti na godišnjem odmoru. Poslije kada nam djeca budu malo starija i neovisnija možda se vratimo u Hrvatsku, ali za sada ovo je idealni odmor za nas”, rekla nam je Melita, majka dvoje djece od četiri i sedam godina koja već drugu godinu zaredom umjesto Hrvatske bira Bugarsku.

Gubimo veliki komad kolača

Ako pogledate recenzije za bugarska all inclusive odmarališta na Bookingu nije teško primijetiti kako je sve više i onih s potpisima hrvatskih gostiju. Također, za razliku od Hrvatske, Bugarska je svojim all inclusive odmaralištima uspjela privući i goste iz bivših komunističkih zemalja koji sve više bježe iz Lijepe naše i svoje valute troše na lokacijama za koje su procijenili da im daju bolju vrijednost za novac.





A što je s Hrvatskom? Roditelji koji traže relaksirani odmor s djecom jedino u Istri mogu pronaći smještaj i sve sadržaje za druženje i odmor na jednom mjestu. Ali čak i u Istri, koja ponudom debelo nadmašuje ostatak hrvatske obale, ne postoje all inclusive odmarališta s vodenim parkovima, mini golfom, bazenima, spa tretmanima. Neki će reći kako je to dobro, kako Hrvatskoj ne trebaju all inclusive resorti.

Tomislav Fain iz Udruge hrvatskih putničkih agencija kaže kako gosti imaju puno kvalitetniji odmor u zemljama i mjestima bez all inclusive resorta.

“Takvi gosti će otići izvan hotela, posjetiti destinaciju, nacionalne parkove, neće samo ostati sedam dana u resortu”, kaže Fain.

I iako je to istina, hrvatski turizam tako gubi veliki komad kolača od obiteljskog turizma koji mu uzimaju druge konkurentske zemlje.









Ljetna destinacija za zabave

U Europi je već desetljećima poznat pojam turizma u prirodi, tzv. center parcs. Samo sat vremena vožnje od Pariza, 15 minuta vožnje od najvećeg zabavnog parka u Europi, Disneyland Pariz, smjestio se Villages Natures. Za 1.128 eura, odnosno oko 161 eura na noć krajem lipnja, možete iznajmiti kolibu sa svim potrebnim za odmor, od kuhinje, dnevnog boravka do predivne terase s pogledom na kojoj ujutro možete popiti kavu.

I dok se nekima cijena od 160 eura može činiti prevelika, ne smijemo zaboraviti kako su u tu cijenu uključeni veliki vodeni zabavni park s unutarnjim i vanjskim bazenom s nebrojenim sadržajima za djecu, velika dječja igraonica, čitanje priča za laku noć, dječja farma na kojoj se mogu igrati sa životinjama, brojne predstave, sportska i dječja igrališta. Čak i posljednjeg dana nakon što se odjavite iz hotela, možete uživati u svim tim sadržajima. Oni će vam sačuvati prtljagu.

U Hrvatskoj takvih destinacija za odmor nema. Umjesto sadržaja za obitelji, Hrvatska je svojim velikim party festivalima poput Ultre u Splitu postala sinonim za ljetnu destinaciju za zabave. I premda turističkim djelatnicima laska vidjeti Hrvatsku na top 5 ili 10 zemalja u kojima se najbolje zabavlja u Europi, biti premier party destinacija sa sobom nosi i određene probleme.









Kao što smo mogli vidjeti ovog i prošlog ljeta, stanovnici naših gradova na moru žale se kako im je nemoguće spavati i kako ih je strah noću proći do svog stana jer na svakom koraku mogu naletjeti na pijane turiste koji povraćaju, mlate se ili uriniraju. Zemlje koje su se okrenule obiteljskom turizmu takvih problema nemaju.

Kampovi okrenuti obiteljskom turizmu

Ekonomski analitičar Damir Novotny napominje kako u Hrvatskoj nitko nije prepoznao obiteljski turizam kao segment koji treba razvijati.

“Nemamo odgovarajućih smještajnih kapaciteta za roditelje s malom djecom. Kod nas su se obiteljskom ljetovanju okrenuli kampovi, ali toga je jako malo. Dobro je što su sve kvalitetniji, osobito oni koji se nalaze u Istri, ali još uvijek ih je premalo”, kaže.

“Opet se vraćamo na problem prostornog planiranja. Mi trebamo prostornim planovima predvidjeti prostor za takav tip smještajnih kapaciteta i onda poznati privatne investitore da investiraju u obiteljski turizam kakav vidimo u Španjolskoj i Grčkoj, našim najvećim konkurentima na Mediteranu”, zaključuje Novotny.