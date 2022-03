ZAPOSLENICI MASOVNO DAJU OTKAZE: Traže više dana godišnjeg odmora i fleksibilno radno vrijeme

Autor: Dnevno.hr

Zapadne tvrtke su se u razdoblju neposredno nakon pandemije suočile s nizom otkaza. Iako su poslodavci mislili kako će se situacija promijeniti, istraživanja velikih tvrtki i agencija za zapošljavanje su pokazala kako je taj trend daleko od svog kraja.

Prema nedavnom istraživanju koje je proveo Microsoft, 52 posto mladih ljudi, odnosno radnika iz generacije Z i milenijalaca, reklo je da će ove godine vjerojatno razmotriti promjenu poslodavca što je rast od 3 posto u odnosu na prošlu godinu. Generacija Z su mladi od 18 do 26 godina, a milenijalci radnici u dobi od 27 do 41 godinu. Nasuprot tome, samo 35 posto generacije X (od 42 do 55 godina) i boomera (od 56 do 75 godina) kaže da razmišlja o promjeni posla.

Globalno istraživanje je provedeno među 31.102 stalno zaposlena ili samozaposlena radnika, piše CNBC.

Istraživanje iz Velike Britanije je pokazalo da gotovo sedam od svakih 10 britanskih zaposlenika kaže da će sigurno promijeniti posao u sljedećih nekoliko mjeseci, a samo 16 posto njih opisuje se kao zabrinute zbog pokušaja pronalaska novog posla.

Microsoftovo istraživanje je pokazalo kako prvih pet aspekata posla koje zaposlenici smatraju ‘vrlo važnim’ su pozitivna kultura, dobrobit za mentalno zdravlje, osjećaj svrhe ili smisla, fleksibilno radno vrijeme i više od dva tjedna plaćenog godišnjeg odmora.