Zapanjio oglasom za kuću u blizini grada: ‘Cijena svega 8000 eura, a može i zamjena za auto’

Autor: F.F

U posljednjih nekoliko godina, cijene nekretnina u Hrvatskoj su postale previsoke za većinu građana s prosječnim primanjima. Prema Eurostatovim podacima, Hrvatska je zabilježila drugi najveći rast cijena među članicama EU u posljednjih nekoliko mjeseci. No, situacija nije takva samo u Hrvatskoj, pa zato najviše čudi kada se pojavi neki jeftiniji oglas za nekretninu.

Trend rasta cijena kuća i vikendica zahvatio je mnoge dijelove Srbije, uključujući ruralna područja koja postaju sve popularnija među građanima, upravo zbog previsokih cijena. Posebno nakon pandemije koronavirusa, mnogi su poželjeli kupiti povoljniju nekretninu daleko od gradske vreve.

Uz rast cijena stambenih objekata, poskupjela je i poljoprivredna zemlja te okućnice. Ipak, prema aktualnim oglasima, još uvijek se mogu pronaći kuće s okućnicom, kao i seoska domaćinstva za manje od 10.000 eura.

Nevjerojatna cifra

No, ponekad oglasi znaju iznenaditi, što se sigurno može reći i u ovom slučaju. U Facebook grupi Leskovac Online Market pojavio se oglas za prodaju kuće u selu Rudare, nedaleko od Leskovca, za 8.000 eura, prenosi Kurir.

“Prodajem kuću (vikendicu) u selu Rudare, tri kilometra od Leskovca, u vikend naselju Rudarska čuka. Kuća je izgrađena od istog materijala i nalazi se na placu od 12 ari. Nema struju ni vodu, ali je pogodna za pčelare i boravak u prirodi i hladu. Cijena je 8.000 eura, a moguća je zamjena za auto,” napisao je vlasnik.

Iako se radi o kući bez struje i vode, cijena se i dalje čini nevjerojatno niska. Nedavno smo pisali i o apartmanu s prekrasnim pogledom na more u Grčkoj, čija je cijena ispala manja nego nekih garaža u centru Zagreba.

Sve gora situacija

Na TikTok profilu Thessa Real Estate agencije reklamira se apartman s pogledom na more od 52 metra kvadratna i to u prekrasnom mjestu Possidi. Dodatni detalji o stanu nisu istaknuti, ali na videu se može vidjeti kako se radi o novouređenom prostoru s prekrasnim pogledom na more.

Cijena? Na prvi pogled nerealnih 65 tisuća eura, cijena za koju biste u Zagrebu teško pronašli garažu, a kamoli apartman ili stan. Prije koji mjesec pisali smo o garaži iz centra Zagreba koja je prodana za 150 tisuća eura, a neka uobičajena cijena u posljednje vrijeme je oko 30, 40 tisuća eura za garažu.