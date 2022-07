ZALIHE POD PRITISKOM, OČEKUJE SE KOLAPS CIJELIH INDUSTRIJA: ‘Mi smo u puno goroj krizi nego što većina ljudi misli’

Autor: Dnevno.hr

Gradske vlasti Hamburga, nakon Berlina drugog najvećeg grada u Njemačkoj, upozoravaju kako bi zbog energetske krize moglo doći do redukcije tople vode.

Gradski senator za okoliš Jens Kerstan je u subotu za njemački list Welt am Sonntag objavio da bi Hamburg mogao ograničiti dostupnost tople vode na određena doba dana “u slučaju akutne nestašice plina”.

“Mi smo u puno goroj krizi nego što većina ljudi misli”, rekao je Kerstan u odvojenom intervjuu za Hamburger Abendblatt u nedjelju. Pozvao je ljude da se kraće tuširaju, izbjegavaju pune kupke i ugrade moderne termostate i tuševe koji štede vodu.





“Što više štedimo sada, to će zimi biti bolja situacija, rekao je za Hamburger Abendblatt, govoreći o smanjenju potražnje za prirodnim plinom.

Nakon što su zapadne zemlje nametnule sankcije ruskom energetskom sektoru u pokušaju da prekinu financiranje svoje vojske, sama Rusija je prekinula opskrbu plinom nekim zemljama, uključujući Njemačku, zbog njihovog odbijanja plaćanja u rubljama.

Glavni prioritet zemlje punjenje skladišta plina

Njemačko ministarstvo gospodarstva i klime priopćilo je da je prethodno uvozilo oko 55 posto svog plina iz Njemačke, ali da je to palo na 35 posto do sredine travnja. Njemačka kaže da bi ruski uvoz do ljeta 2024. godine mogao iznositi samo 10 posto njezine potrošnje.

Kao i druge zemlje, Njemačka se bori da pokrije rupu u opskrbi plinom. Čelnik Njemačke federacije sindikata rekao je za Bild am Sonntag da bi plinska uska grla mogla uzrokovati kolaps “cijelih industrija” uključujući aluminij, staklo i kemikalije.

Dana 23. lipnja, ministarstvo gospodarstva i klime objavilo je da je Njemačka ušla u drugu od svojih tri faze plana za hitne slučajeve plina i upozorilo da su zalihe pod pritiskom. Njemački ministar energetike Robert Habeck rekao je da je glavni prioritet zemlje punjenje skladišta plina, za koje je rekao da su 58 posto punija nego prošle godine.

Zemlja je uvezla više prirodnog plina iz Norveške i Nizozemske, kao i više ukapljenog prirodnog plina. Uz poticanje energetske učinkovitosti i jačanje infrastrukture obnovljive energije, Njemačka je također napravila planove za pokretanje neaktivnih elektrana na ugljen kao kratkoročno rješenje.